Mučite se s tušem za oči? Ovi jednostavni trikovi mijenjaju sve

Od pravilne pripreme kapaka do viralnih TikTok tehnika, donosimo savjete uz koje će nanošenje tuša biti jednostavnije i preciznije

Tuš za oči jedan je od onih make-up proizvoda koji može u nekoliko poteza potpuno promijeniti izgled, a to zna i Marina Kapov, glavna junakinja nove Voyo Original serije 'IQ 160'! Ipak, iako djeluje jednostavno, precizna linija često zahtijeva više strpljenja nego što bismo željeli. Srećom, uz nekoliko provjerenih trikova i pravu tehniku, nanošenje tuša može postati puno lakše. Društvene mreže, posebno TikTok, prepune su praktičnih savjeta koji doista funkcioniraju.

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Priprema je pola posla

Prije nego što posegnete za tušem, pripremite kapke. Čista i suha koža najbolja je podloga, a primer za sjenilo pomoći će da linija ostane postojana tijekom cijelog dana i spriječit će preslikavanje. Ako vam ruka nije sasvim mirna, isprobajte jednostavan trik – naslonite lakat na stol ili drugu čvrstu površinu kako biste imali bolju kontrolu nad pokretima.

Važan je i odabir samog tuša. Ako tek učite, najlakše ćete se snaći s tušem u flomasteru ili olovci jer omogućuje preciznije nanošenje. Gel formule odličan su izbor ako volite intenzivnu boju i kremastu teksturu, dok tekući tuševi daju najoštriju liniju, ali zahtijevaju malo više prakse.

Male tehnike koje čine veliku razliku

Umjesto da pokušavate povući savršenu liniju u jednom potezu, isprobajte metodu sitnih točkica ili kratkih crtica. Iscrtajte ih uz liniju trepavica, a zatim ih polako spojite u cjelinu. Tako ćete imati puno više kontrole i manja je vjerojatnost da ćete pogriješiti.

Još jedan koristan trik je da prvo nacrtate krilce, odnosno odredite njegov kut i duljinu, pa tek onda spojite liniju prema unutarnjem kutu oka. Želite li da trepavice izgledaju gušće bez previše vidljivog tuša, isprobajte tehniku tightlininga – popunite gornju vodenu liniju između korijena trepavica. Pogled će odmah izgledati izraženije, a rezultat će i dalje biti vrlo prirodan.

TikTok trikovi koje vrijedi isprobati

TikTok je posljednjih godina postao prava riznica beauty trikova, a među najpopularnijima su oni za nanošenje tuša. Jedan od najpoznatijih je korištenje prozirne ljepljive trake. Zalijepite mali komadić dijagonalno od vanjskog kuta oka prema kraju obrve i iskoristite ga kao vodič za povlačenje ravnog krilca. Kada se tuš osuši, samo uklonite traku i ostat će vam čista, precizna linija. Ovaj trik najbolje je napraviti prije nanošenja pudera i korektora kako traka ne bi podigla podlogu.

Ako volite isprobavati nove metode, zanimljiv je i trik s ukosnicom. Vrh ukosnice lagano obojite tušem, prislonite ga na vanjski kut oka kako biste dobili obris krilca, a zatim ga samo popunite. Na društvenim mrežama mogu se pronaći i razni drugi trikovi, poput korištenja zubnog konca s drškom, no s njima ipak treba biti oprezan jer mogu biti nepraktični, ali i povećati rizik od ozljede oka. Za malo kreativnosti možete pomiješati nekoliko kapi micelarne vode sa sjenilom i tako napraviti vlastiti tuš u boji.

Kako ispraviti pogreške bez stresa?

Ako vam se potkrade pogreška, najvažnije je ne pokušavati odmah obrisati mokri tuš. Pričekajte da se potpuno osuši, a zatim tankim ukošenim kistićem umočenim u odstranjivač šminke pažljivo očistite rubove. Tako ćete puno lakše ispraviti liniju bez razmazivanja ostatka make-upa.

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Osobama sa spuštenim kapcima često je najteže nacrtati lijepo krilce jer ono nestane u pregibu oka. Zato gledajte ravno u ogledalo s otvorenim očima i iscrtajte krilce tako da bude vidljivo upravo u tom položaju. Liniju pritom povlačite više vodoravno prema van nego prema gore kako bi izgledala uredno kada su oči otvorene.

Nanošenje tuša za oči vještina je koja dolazi s vježbom. Što više isprobavate različite tehnike i formule, lakše ćete pronaći onu koja najbolje odgovara vašem obliku oka.

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