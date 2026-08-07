Od Lucije do Luke: Imena koja simboliziraju svjetlost nikad ne izlaze iz mode

Odabir imena za dijete jedna je od najljepših, ali i najvažnijih odluka budućih roditelja. Ako tražite ime koje, osim lijepog zvuka, nosi i posebno značenje, inspiraciju biste mogli pronaći među imenima koja simboliziraju svjetlost, nadu i novi početak. Donosimo najljepše prijedloge za djevojčice i dječake

Odabir imena za dijete jedna je od prvih velikih odluka koje ćete donijeti kao roditelji. Ime će vaše dijete pratiti kroz cijeli život, zato ne čudi što mnogi žele pronaći ono koje, osim lijepog zvuka, nosi i posebno značenje. Upravo su zato imena koja simboliziraju svjetlost među najljepšim izborima. Bilo da znače "svjetlost", "sjaj", "zoru" ili "jasnoću", povezuju se s nadom, optimizmom i novim počecima. U mnogim kulturama svjetlost je simbol dobrote, mudrosti i topline, pa odabir takvog imena često predstavlja želju da dijete kroz život zrači pozitivnom energijom i ostavlja lijep trag gdje god dođe.

Vječni klasici: Imena za djevojčice koja simboliziraju svjetlost

Među najljepšim ženskim imenima koja nose ovu simboliku svakako je Lucija. Ime dolazi od latinske riječi lux, što znači "svjetlost", a nekada se često davalo djevojčicama rođenima u zoru. Zahvaljujući svojoj bezvremenskoj eleganciji, i danas je jedno od omiljenih imena.

Jednako klasično je i Helena, ime grčkog podrijetla koje znači "blistava svjetlost" ili "baklja". Njegovu ljepotu prate i srodne varijante poput Elene ili Aline, čije se značenje u slavenskim jezicima povezuje sa svjetlošću i ljepotom.

Ako tražite ime koje zvuči pomalo bajkovito, Aurora je odličan izbor. Latinsko ime za zoru povezano je s rimskom božicom jutarnjeg rumenila, ali i spektakularnom polarnom svjetlošću, zbog čega priziva slike novih početaka. Posebnu čar ima i domaće ime Zora, koje simbolizira trenutak kada prvi sunčevi zraci pobjeđuju tamu. Među popularnijim izborima nalazi se i Kiara, talijanska inačica imena Klara, sa značenjem "svijetla" i "jasna".

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Manje poznata, ali jednako posebna imena

Osim dobro poznatih klasika, postoje i rjeđa imena koja nose prekrasnu simboliku svjetlosti. Hebrejsko ime Leora znači "moja svjetlost" ili "svjetlost za mene", što mu daje vrlo osobno i emotivno značenje.

Ljubiteljima nježnih i pomalo mističnih imena mogla bi se svidjeti Ayla, tursko ime koje znači "mjesečina". Iz arapskog jezika dolaze elegantna imena poput Inare, sa značenjem "blistava svjetlost", ili Sanae. Tu je i hebrejsko ime Nera, koje znači "svijeća" ili "svjetlo", a tradicionalno se povezuje s Hanukom, blagdanom svjetlosti. Ako želite nešto drugačije, a istovremeno bogato simbolikom, ova bi imena mogla biti pravi izbor.

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Imena za dječake koja nose snažnu simboliku svjetlosti

I među muškim imenima može se pronaći mnogo lijepih primjera. Jedno od najpoznatijih svakako je Luka, koje također potječe od latinske riječi lux. Zbog svoje jednostavnosti i bezvremenskog karaktera već je generacijama među najpopularnijim muškim imenima.

Sličnu simboliku nose i Lucijan te Lucius, dok se među imenima iz drugih kultura ističe arapski Anwar, koji znači "svjetleći" ili "blistav". Kratko, ali vrlo dojmljivo hebrejsko ime Uri znači "moje svjetlo" ili "moj plamen", a perzijsko Roshan prevodi se kao "svijetao" i "sjajan".

Ljubiteljima zvjezdanog neba mogao bi se svidjeti Orion, ime jednog od najsjajnijih zviježđa koje simbolizira nebesku svjetlost. Posebno mjesto ima i staro hrvatsko ime Krešimir. Iako se najčešće tumači kao "kresatelj mira", jedno od njegovih dubljih značenja povezuje ga s onim koji svijetu donosi svjetlost, što mu daje dodatnu simboličnu vrijednost.

Bez obzira birate li tradicionalno ime ili ono koje dolazi iz neke druge kulture, imena koja simboliziraju svjetlost nose lijepu i bezvremensku poruku. Ona predstavljaju želju da život vašeg djeteta bude ispunjen nadom, vedrinom i pozitivnom energijom. A upravo je to jedna od najljepših želja koju roditelji mogu utkati u ime koje će njihovo dijete nositi cijeli život.

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