Sočne punjene paprike iz pećnice: Recept koji ćete poželjeti pripremati cijelo ljeto

Punjene paprike jedno su od onih jela kojima se uvijek rado vraćamo, a pripremljene u pećnici postaju još sočnije i bogatijeg okusa. Uz nekoliko jednostavnih trikova i provjeren recept, dobit ćete mirisni ručak kojem će rijetko tko moći odoljeti

Miris punjenih paprika za nedjeljni ručak jedna je od najdražih uspomena iz djetinjstva. To je jelo koje nadilazi trendove, vječni klasik hrvatske kuhinje koji vole sve generacije. Iako svaka kuća ima svoj recept, verzija iz pećnice nudi sasvim novu dimenziju okusa, pretvarajući poznato jelo u pravo gurmansko iskustvo.

Zašto je pečena paprika bolji izbor?

Dok se klasične punjene paprike kuhaju u umaku od rajčice, pečenje donosi intenzivniju i koncentriraniju aromu. Paprike se polako peku u vlastitim sokovima, što rezultira time da njihovo meso postaje nevjerojatno mekano i slatkasto, s blago karameliziranim rubovima. Nadjev od mesa i riže ne postaje vodenast, već ostaje sočan i bogat, jer riža upija sve sokove iz mesa i povrća. Upravo je ta dubina okusa, koju je teško postići kuhanjem, glavna prednost ove metode. Stvara se savršena ravnoteža meke paprike, sočnog nadjeva i gustog, aromatičnog umaka koji se prirodno stvara na dnu posude.

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Male tajne za najsočniji nadjev

Tajna savršenih paprika krije se u detaljima. Važno je odabrati čvrste, mesnate paprike podjednake veličine radi ravnomjernog pečenja. Prije punjenja, paprike možete kratko blanširati u kipućoj vodi (pet minuta) ili ih ispeći prazne dvadesetak minuta u pećnici, što osigurava da će biti savršeno mekane. Kombinacija mljevene junetine i svinjetine daje najbolju ravnotežu okusa, a koristite malo masnije meso jer će mast tijekom pečenja održati nadjev iznimno vlažnim. Rižu je najbolje kratko prokuhati prije miješanja s mesom kako ne bi ostala tvrda. Dodatak jednog jajeta u smjesu povezat će sve sastojke i dati nadjevu potrebnu kompaktnost. Prilikom punjenja nemojte puniti paprike do samog vrha jer će riža tijekom pečenja nabubriti i treba joj prostora.

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Punjene paprike iz pećnice recept

Sastojci:

8-10 srednje velikih paprika babura

500 g miješanog mljevenog mesa (junetina i svinjetina)

100 g riže

1 veća glavica luka

2-3 češnja češnjaka

1 mrkva, sitno naribana (po želji)

1 jaje

1 žlica slatke mljevene paprike

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

500 ml pasirane rajčice (passata)

200 ml vode ili goveđeg temeljca

Maslinovo ulje

Svježi peršin, sitno sjeckan

100 g sira za gratiniranje (npr. mozzarella) - po želji

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200°C. Paprikama odrežite vrhove i sačuvajte ih. Pažljivo ih očistite iznutra od sjemenki i bijelih membrana. Posložite ih uspravno u nauljenu vatrostalnu posudu.

Rižu operite i kuhajte u kipućoj vodi pet do sedam minuta da malo omekša. Ocijedite je i ostavite sa strane.

Na malo maslinovog ulja popržite sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte naribanu mrkvu i pržite još nekoliko minuta. Pred kraj dodajte sjeckani češnjak i pržite tek minutu, dok ne zamiriše.

U veliku zdjelu stavite mljeveno meso, dodajte poprženo povrće, polukuhanu rižu, jaje, sjeckani peršin, slatku mljevenu papriku te sol i papar. Sve sastojke dobro sjedinite rukama u kompaktnu smjesu.

Pripremljenim nadjevom napunite paprike, no ne do samog vrha. Poklopite ih odrezanim vrhovima.

U posebnoj posudi pomiješajte pasiranu rajčicu i vodu ili temeljac te začinite solju i paprom. Prelijte umak oko paprika u posudi. Tekućina treba doseći otprilike trećinu visine paprika.

Prekrijte posudu aluminijskom folijom i pecite u zagrijanoj pećnici oko 45 minuta.

Nakon 45 minuta, uklonite foliju. Po želji pospite paprike naribanim sirom. Vratite u pećnicu i pecite otklopljeno još 15 do 20 minuta, dok paprike potpuno ne omekšaju, a sir se otopi i dobije lijepu zlatnosmeđu koricu.

Poslužite ih tople, prelivene umakom u kojem su se pekle. Savršeno se slažu s pire krumpirom ili kriškom domaćeg kruha.

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