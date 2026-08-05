Razigrane i chic: Haljine s printom među najvećim su ljetnim favoritima

Postoje komadi koji će uvijek izgledati dobro, a haljine s printom svakako su među njima. Jednostavne za kombiniranje, udobne i efektne, savršen su izbor za ljetne dane i prijelazni period, bilo da ih nosite na posao, u grad ili na godišnji odmor

Tijekom ljetnih vrućina i toplinskih valova pravi je izazov osmisliti kombinacije u kojima ćemo se osjećati ugodno, a da istovremeno i izgledamo chic. Upravo zato haljine se nameću kao najbolji izbor - lagane su, prozračne i dovoljno efektne da uz samo jedan komad stvorite kompletan outfit. A ako želite unijeti malo dinamike u svoju garderobu, modeli s printom uvijek su odlična ideja.

Cvjetni motivi, točkice, pruge, karirani uzorci ili životinjski printovi iz sezone u sezonu vraćaju se u novim, svježim izdanjima. Bilo da preferirate romantičnu estetiku, minimalistički stil ili nešto odvažnije kombinacije, haljine s printom idealan su dodatak ljetnoj garderobi. U nastavku izdvajamo modele koji će obilježiti ostatak ljeta i koje se isplati dodati u garderobu.

Cvjetni uzorci kao vječni klasik

Cvjetne haljine jednostavno su nezaobilazan dio ljetne mode. Ove sezone dolaze u svim mogućim varijantama – od sitnih romantičnih cvjetova do velikih botaničkih motiva. Posebno su popularni modeli s volanima, čipkom i boho detaljima koji izgledaju lepršavo i ženstveno, a jednako dobro funkcioniraju uz ravne sandale, espadrile ili natikače.

Zara - 79,95 €

H&M - 49,99 €

Zara - 39,95 €

Točkice su se u vratile modernijem izdanju

Print s točkicama posljednjih je sezona doživio pravi modni povratak. Nekada rezerviran za retro estetiku, danas izgleda svježe i suvremeno. Najpopularnije su kombinacije crne i bijele, ali sve češće viđamo i smeđe, crvene ili tamnoplave verzije. Haljina s točkicama lako će se uklopiti u dnevne, ali i večernje kombinacije, ovisno o modnim dodacima koje odaberete.

Mango - 29,99 €

Zara - 45,95 €

Prugice nikad ne izlaze iz mode

Pruge su jedan od onih uzoraka koji uvijek izgledaju chic. Bilo da se radi o tankim mornarskim prugama ili širim grafičkim motivima, prugaste haljine djeluju bezvremenski i lako se kombiniraju. Posebno su popularni modeli jednostavnog kroja koji uz upečatljiv uzorak ne trebaju mnogo dodataka.

Mango - 59,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Životinjski print za odvažniji izgled

Leopard, zebra, zmijski ili kravlji uzorak i dalje imaju svoje mjesto među vodećim trendovima. Iako su upečatljivi, iznenađujuće su zahvalni za kombiniranje jer se odlično slažu s neutralnim nijansama poput crne, bež, bijele ili smeđe. Ako želite da haljina bude glavni fokus outfita, životinjski print odličan je izbor.

Mango - 29,99 €

Zara - 39,95 €

Karirani uzorci idealni su i za prijelazni period

Karirani motivi tijekom ljeta dobro izgledaju na laganim pamučnim ili lanenim haljinama, a ovi će se modeli lako uklopiti i u prve jesenske kombinacije.

Zara - 49,95 €

H&M - 79,99 €

H&M - 34,99 €

Zara - 79,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!