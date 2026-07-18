Bijela modna priča sa špice: Atraktivan mladi par i efektan muški komplet iz Zare

Ono što ovaj par čini posebno upečatljivim nije samo sklad boja, već i način na koji su spojili ležernost i eleganciju

Zagrebačka špica ponovno je pokazala zašto je najbolja modna pozornica na otvorenom. Među brojnim prolaznicima pažnju je privukao atraktivan mladi par koji je odabrao usklađene bijele kombinacije – savršen primjer kako ljetni minimalizam može izgledati moderno, opušteno i vrlo efektno.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Fotografije koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec još jednom potvrđuju da je zagrebačka špica nezaobilazna modna pozornica na kojoj se iz tjedna u tjedan mogu vidjeti najzanimljivije ljetne kombinacije i inspirativni street style trenutci.

Muški dio stylinga temelji se na kompletu iz Zare, koji spaja kratke hlače i košulju kratkih rukava od prozračnog, rupičastog materijala. Monokromatski izgled u bijeloj boji djeluje svježe i sofisticirano, dok ležerne Nike natikače daju cijeloj kombinaciji opušten "vacation" prizvuk. Sat i diskretan nakit zaokružuju outfit bez suvišnih detalja, potvrđujući da su jednostavnost i kvalitetan kroj često najbolja modna formula.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Njegova pratnja odlučila se za jednako elegantnu, ali ženstveniju interpretaciju ljetnog stila. Bijela plisirana kombinacija širokih nogavica i lepršave košulje odiše lakoćom i profinjenošću, dok crne sandale na petu unose dozu elegancije. Poseban modni detalj je Valentina Bags DIVINA torbica u zelenoj boji, koja razbija monokromatsku paletu i cijelom outfitu daje svježinu, dozu luksuza i moderan modni potpis.

Ono što ovaj par čini posebno upečatljivim nije samo sklad boja, već i način na koji su spojili ležernost i eleganciju. Dok Zara komplet odiše mediteranskim ljetnim stilom, ženstvena plisirana silueta u kombinaciji s torbicom Valentina Bags DIVINA unosi dozu glamura, stvarajući skladnu modnu priču koja se savršeno uklapa u atmosferu zagrebačke špice.

Ovakve kombinacije potvrđuju da su bijeli tonovi, lagani materijali i minimalistički krojevi među najvećim trendovima sezone. Kada su styling, samopouzdanje i dobra energija usklađeni, rezultat je modni trenutak koji se ne može ne primijetiti.

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