Bijela modna priča sa špice: Atraktivan mladi par i efektan muški komplet iz Zare
Zagrebačka špica ponovno je pokazala zašto je najbolja modna pozornica na otvorenom. Među brojnim prolaznicima pažnju je privukao atraktivan mladi par koji je odabrao usklađene bijele kombinacije – savršen primjer kako ljetni minimalizam može izgledati moderno, opušteno i vrlo efektno.
Fotografije koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec još jednom potvrđuju da je zagrebačka špica nezaobilazna modna pozornica na kojoj se iz tjedna u tjedan mogu vidjeti najzanimljivije ljetne kombinacije i inspirativni street style trenutci.
Muški dio stylinga temelji se na kompletu iz Zare, koji spaja kratke hlače i košulju kratkih rukava od prozračnog, rupičastog materijala. Monokromatski izgled u bijeloj boji djeluje svježe i sofisticirano, dok ležerne Nike natikače daju cijeloj kombinaciji opušten "vacation" prizvuk. Sat i diskretan nakit zaokružuju outfit bez suvišnih detalja, potvrđujući da su jednostavnost i kvalitetan kroj često najbolja modna formula.
Njegova pratnja odlučila se za jednako elegantnu, ali ženstveniju interpretaciju ljetnog stila. Bijela plisirana kombinacija širokih nogavica i lepršave košulje odiše lakoćom i profinjenošću, dok crne sandale na petu unose dozu elegancije. Poseban modni detalj je Valentina Bags DIVINA torbica u zelenoj boji, koja razbija monokromatsku paletu i cijelom outfitu daje svježinu, dozu luksuza i moderan modni potpis.
Ono što ovaj par čini posebno upečatljivim nije samo sklad boja, već i način na koji su spojili ležernost i eleganciju. Dok Zara komplet odiše mediteranskim ljetnim stilom, ženstvena plisirana silueta u kombinaciji s torbicom Valentina Bags DIVINA unosi dozu glamura, stvarajući skladnu modnu priču koja se savršeno uklapa u atmosferu zagrebačke špice.
Ovakve kombinacije potvrđuju da su bijeli tonovi, lagani materijali i minimalistički krojevi među najvećim trendovima sezone. Kada su styling, samopouzdanje i dobra energija usklađeni, rezultat je modni trenutak koji se ne može ne primijetiti.
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