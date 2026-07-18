Osvježavajući cheesecake bez pečenja: Donosimo pet recepata koji uvijek uspijevaju

Kad su ljetne vrućine na vrhuncu, deserti za koje ne treba paliti pećnicu postaju prvi izbor. Cheesecake bez pečenja jedan je od najomiljenijih jer je kremast, osvježavajući i jednostavan za pripremu. Donosimo pet recepata koji će vam uspjeti iz prvog pokušaja

Kad temperature porastu, a dani postanu dugi i opušteni, posljednje što vam pada na pamet je paliti pećnicu. No želja za nečim slatkim ne nestaje ni tijekom najvećih vrućina. Upravo zato cheesecake bez pečenja postao je jedan od omiljenih ljetnih deserata. Kremast je, osvježavajući i jednostavan za pripremu, a pritom izgleda kao da ste u njega uložili puno više truda nego što zapravo jest. Idealan je za obiteljska druženja, ljetne proslave ili kao lagani završetak ručka.

Tajne savršene teksture

Prije nego što krenete s receptima, dobro je znati nekoliko trikova koji će svaki cheesecake učiniti još boljim. Najvažniji sastojak je punomasni krem sir, koji bi prije pripreme trebao odstajati na sobnoj temperaturi kako bi se lako izmiksao u glatku, svilenkastu kremu bez grudica. Za čvrstu i stabilnu podlogu zaslužan je maslac - nakon što pomiješate mljevene kekse s otopljenim maslacem i utisnete smjesu u kalup, stavite je u zamrzivač dok pripremate kremu. Tako će se podloga lijepo stisnuti i ostati hrskava. I za kraj, najvažnije pravilo: nemojte žuriti. Cheesecake bez pečenja treba barem šest do osam sati hlađenja, a najbolji je kada prenoći u hladnjaku. Malo strpljenja rezultirat će savršeno čvrstim i kremastim desertom.

Od klasike do maštovitih kombinacija

Sada kada znate osnove, vrijeme je da se poigrate okusima. Donosimo pet provjerenih recepata koji će vas voditi od bezvremenske klasike do uzbudljivih voćnih i čokoladnih varijanti.

Klasični cheesecake

Ovaj recept je osnova svega i polazišna točka za sve druge eksperimente. Njegova jednostavnost ističe čistu, bogatu aromu krem sira s blagom notom vanilije i limuna.

Sastojci:

250 g mljevenih keksa (Digestive ili Plazma)

130 g otopljenog maslaca

500 g krem sira sobne temperature

300 ml vrhnja za šlag (jako hladnog)

200 g milerama

100 g šećera u prahu

1 vanilin šećer

sok polovice limuna

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem i smjesu čvrsto utisnite na dno okruglog kalupa promjera 24 cm, kojem se skida obruč. Stavite u zamrzivač.

Električnim mikserom izradite krem sir sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok ne postane potpuno gladak.

Dodajte mileram i sok od limuna pa sve sjedinite.

U zasebnoj posudi istucite jako hladno vrhnje za šlag u čvrste vrhove.

Šlag lagano, špatulom, umiješajte u smjesu sa sirom dok ne dobijete homogenu i prozračnu kremu.

Kremu rasporedite preko ohlađene podloge, poravnajte površinu i stavite u hladnjak na najmanje šest sati.

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Cheesecake s bobičastim voćem

Ova verzija je esencija ljeta na tanjuru. Kombinacija svježih jagoda, malina i borovnica ne samo da izgleda predivno, već donosi i savršen balans slatkog i kiselkastog. Ključ je u domaćem umaku koji se lagano umiješa u kremu.

Sastojci:

200 g mljevenih keksa

100 g otopljenog maslaca

300 g miješanog bobičastog voća

3-4 žlice šećera

1 žlica kukuruznog škroba razmućena u 2 žlice vode

500 g krem sira

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

300 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Pripremite podlogu kao u klasičnom receptu i stavite je u zamrzivač.

Za umak, stavite voće i šećer u lonac i kuhajte na srednjoj vatri dok ne omekša. Propasirajte ga kroz sito kako biste uklonili sjemenke.

Vratite pire u lonac, dodajte razmućeni škrob i kuhajte još minutu dok se ne zgusne. Potpuno ohladite.

Za kremu, izmiksajte krem sir, šećer i vaniliju. Umiješajte ohlađeni umak.

Posebno istucite vrhnje u čvrst šlag i lagano ga sjedinite s kremom.

Premažite preko podloge i dobro ohladite.

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Kremasti Oreo cheesecake

Za sve ljubitelje čokolade i obožavatelje kultnog keksa, ovaj cheesecake je idealan izbor. Intenzivno čokoladna podloga i krema s komadićima keksa stvaraju teksturu i okus kojima je nemoguće odoljeti.

Sastojci:

300 g mljevenih Oreo keksa (s punjenjem)

100 g otopljenog maslaca

500 g krem sira

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

300 ml vrhnja za šlag

150 g grubo nasjeckanih Oreo keksa

Priprema:

Pomiješajte mljevene Oreo kekse s otopljenim maslacem i utisnite na dno kalupa promjera 24 cm. Stavite u zamrzivač.

Izmiksajte krem sir sa šećerom i vanilijom dok ne postane gladak.

U posebnoj posudi istucite vrhnje za šlag u čvrste vrhove.

Nježno umiješajte šlag u smjesu sa sirom, a zatim dodajte i grubo nasjeckane Oreo kekse.

Kremu rasporedite preko podloge i hladite najmanje 6-8 sati.

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Cheesecake s limunom i borovnicama

Intenzivna aroma svježeg limuna u kremi savršeno se nadopunjuje sa slatkim preljevom od borovnica, stvarajući desert koji budi sva osjetila.

Sastojci:

200 g keksa s maslacem

100 g otopljenog maslaca

600 g krem sira

150 g šećera u prahu

sok i sitno naribana korica dva organska limuna

250 ml vrhnja za šlag

250 g borovnica

50 g šećera

sok polovice limuna (za preljev)

Priprema:

Nakon što pripremite podlogu i stavite je na hlađenje, mikserom umutite krem sir i šećer.

Dodajte sok i koricu limuna.

U drugoj posudi istucite vrhnje za šlag pa ga nježno umiješajte u kremu. Rasporedite kremu po podlozi.

Za preljev, borovnice, šećer i limunov sok kuhajte desetak minuta na laganoj vatri dok se umak ne zgusne.

Potpuno ga ohladite prije nego što ga prelijete preko torte i ostavite sve u hladnjaku preko noći.

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Cheesecake s bijelom čokoladom i malinama

Kombinacija kremaste slatkoće bijele čokolade i vibrantne kiselosti malina desert je kojem je teško odoljeti.

Sastojci:

300 g mljevenih keksa

150 g otopljenog maslaca

500 g krem sira

200 g bijele čokolade

300 ml vrhnja za šlag

100 g šećera u prahu

300 g malina (svježih ili smrznutih)

3 žlice šećera

Priprema:

Utisnite pripremljenu podlogu u kalup i ohladite.

Bijelu čokoladu otopite na pari i pustite da se malo ohladi.

Izmiksajte krem sir sa šećerom, dodajte otopljenu čokoladu, a na kraju i vrhnje za šlag pa miksajte dok se krema ne zgusne.

Premažite kremu preko podloge.

Za preljev, maline i šećer kratko prokuhajte, ohladite i prelijte preko ohlađene torte.

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