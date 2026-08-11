Savršeno za šetnju gradom: Ovaj komplet sa zagrebačke špice pravi je ljetni hit

Zagrebačka špica i ovog ljeta potvrđuje da su ulične kombinacije najbolji izvor modne inspiracije. Jedna dama privukla je pažnju efektnim kompletom koji spaja trendi kroj, upečatljiv uzorak i detalje koji cijelom outfitu daju luksuzan dojam

Na gradskim ulicama često pronađemo kombinacije koje dokazuju da za odličan ljetni styling nije potrebno puno komada - dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih detalja. Upravo takav primjer stiže sa zagrebačke špice, gdje je jedna dama pokazala kako nositi moderan komplet na elegantan, ali istovremeno ležeran način. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Glavna zvijezda outfita je crno-bijeli dvodijelni komplet brenda Amisu, koji se sastoji od kratkog strukturiranog prsluka i odgovarajućih kratkih hlača visokog struka. Crop prsluk s V-izrezom i valovitim rubom djeluje ženstveno i moderno, dok bogati geometrijski i etno vez cijeloj kombinaciji daje poseban karakter.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crno-bijela klasika dobila je ljetni zaokret

Iako je crno-bijela kombinacija jedan od najvećih klasika u modi, ovaj outfit pokazuje kako uz zanimljiv kroj i detalje može izgledati potpuno svježe. Kratke hlače visokog struka dodatno naglašavaju siluetu, dok izvezeni uzorak unosi dozu razigranosti i boho šarma.

Posebnu pažnju privukla je i modna pratnja - upečatljiva ružičasta torbica Pinko Half Moon Baby. Jarka boja torbe unijela je savršen kontrast neutralnoj paleti kompleta, a njezin zaobljeni oblik i prepoznatljivi detalj Love Birds daju cijelom izdanju dozu luksuza.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Dizajnerske natikače za završni dodir

Za obuću je odabrala udobne, ali elegantne natikače Lauren Ralph Lauren Everley Slide u krem i crnoj kombinaciji. Diskretni "RL" logo dodao je dizajnerski potpis, a ravni model savršeno se uklopio u opuštenu ljetnu atmosferu. Ovaj look sa zagrebačke špice odličan je primjer kako spojiti udobnost i stil - efektan komplet postaje glavna zvijezda, dok modni dodaci daju osobnost cijeloj kombinaciji. Upravo takvi outfiti pokazuju da ljetna moda može biti istovremeno praktična, elegantna i itekako upečatljiva.

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