Olivia Wilde u eteričnoj haljini s crnim kožnim grudnjakom dubokog izreza

Odabirom haljine koja spaja snagu i nježnost, Wilde je vizualno ispričala priču o kompleksnosti modernih odnosa, temi koju istražuje i u filmu

Glumica i redateljica Olivia Wilde podsjetila je zašto europski filmski festivali pružaju nezaboravne trenutke visoke mode. Pojavivši se na 79. izdanju Filmskog festivala u Locarnu osmog kolovoza, Wilde nije samo predstavila svoj najnoviji redateljski uradak "The Invite", već je i modnom kombinacijom poslala poruku tihe samouvjerenosti i kreativne zrelosti, dominirajući događajem uz obalu jezera Maggiore.

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Haljina o kojoj se priča

Nakon što je poslijepodne strastveno govorila o borbi za prikazivanje filmova u kinima umjesto prihvaćanja "mita" streaming servisa, večernji izlazak na crveni tepih pretvorio je industrijske teme u modnu čaroliju. U središtu pozornosti našla se njezina haljina, pravo remek-djelo iz Fendi Cruise 2027 kolekcije, za koju je zaslužna stilistica Karla Welch. Dramatičan gornji dio, izrađen od crne kože s tankim naramenicama i dubokim V-izrezom, podsjećao je na modernu verziju bikinija. Taj oštri, sjajni element stapao se s dugom, fluidnom suknjom od šifona u boji bjelokosti koja je dodirivala tlo. Oštar kontrast između tvrdog gornjeg dijela i meke, tekuće suknje bio je dovoljan da zaustavi dah.

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Svaki njezin korak činio je da se prozirna tkanina naizmjenično lijepi uz tijelo i lebdi oko njega, hvatajući večernje svjetlo i otkrivajući siluetu. Njezina vitka, atletska figura, naglašena prepoznatljivim tetovažama, djelovala je istovremeno elegantno i moćno. Modni dodaci bili su svedeni na minimum - jednostavne naušnice De La Paix i tanka dijamantna narukvica - dopuštajući haljini da vodi glavnu riječ. Frizura je pratila opuštenu eleganciju; kosa je padala u ležernim valovima, dok je šminka bila svježa, s naglaskom na oštrom crnom tušu za oči koji je dao dozu drskosti.

Trijumf pred osam tisuća ljudi

Crveni tepih vodio je izravno na legendarnu Piazza Grande, prostrani trg koji je srce Filmskog festivala u Locarnu. Svakog kolovoza ovaj se trg, okružen povijesnim arkadama s pogledom na jezero, pretvara u jedno od najmagičnijih kina na otvorenom na svijetu. S kapacitetom od osam tisuća gledatelja, projekcija filma "The Invite" bila je rasprodana satima unaprijed, a atmosfera je odisala istinskim filmofilskim uzbuđenjem. "Ovo je bilo LUDO", napisala je Wilde na društvenim mrežama. U filmu, koji je njezin treći dugometražni redateljski projekt, Wilde ujedno i glumi Angelu, polovicu nesretnog para iz San Francisca čiji se odnos nađe na kušnji kada im na večeru dođu susjedi.

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Osobna i profesionalna renesansa

Njezin nastup u Locarnu, od odabira odjeće do zrelih izjava o filmu, potvrda je nove, stabilnije faze u njezinom životu. Nakon turbulentnog razdoblja koje je obilježio medijski praćen razvod od glumca Jasona Sudeikisa i veza s pjevačem Harryjem Stylesom, Wilde danas djeluje staloženije no ikad. Njezine riječi o dinamici dugih veza u filmu "The Invite" dobivaju dodatnu težinu u kontekstu vlastitog iskustva.

U nedavnom je intervjuu otkrila da je u sretnoj vezi s trgovcem umjetninama Casparom Joplingom. "Sada sam u zaista divnoj vezi", rekla je. "Obožavam ga i osjećam se potpuno cjelovito kao osoba. Mislim da je to moguće tek nakon što provedete nekoliko godina sami. Ako nikada niste bili samac, kako uopće znate tko ste?" Ta samosvijest i unutarnji mir reflektiraju se na njezin rad i način na koji se predstavlja javnosti - kao autorica koja kontrolira svoj narativ i umjetnica koja se ne boji rizika, bilo na filmskom platnu ili na crvenom tepihu.

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