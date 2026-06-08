Bermude ponovno vladaju modnom scenom: Najljepši modeli po našem izboru

Zahvaljujući udobnom kroju, prozračnim materijalima i sve sofisticiranijem dizajnu, bermude su postale jedan od najpoželjnijih komada za ljeto

Nekad rezervirane uglavnom za godišnji odmor i dane provedene uz more, bermude su posljednjih sezona doživjele pravi modni preporod. Ove godine njihova popularnost dosegnula je vrhunac, a nose se u svim prilikama – od opuštenih vikend kombinacija do poslovnih outfita.

Bermude već godinama imaju posebno mjesto u ljetnim kolekcijama, no svake sezone izgledaju sve modernije i privlačnije. Modni brendovi iznova ih interpretiraju kroz nove krojeve, materijale i stilove, pa danas više nisu samo praktična alternativa kratkim hlačama. Postale su ključan komad garderobe koji uspješno spaja udobnost i eleganciju.

Njihov zaštitni znak je dužina koja najčešće seže do koljena ili malo iznad njih, što ih čini iznimno svestranima. Upravo zato lako pronalaze mjesto i u ležernim i u nešto formalnijim kombinacijama. Modni stručnjaci i dizajneri posljednjih sezona posebno ističu krojene i elegantne modele, koji se bez problema uklapaju čak i u uredske outfite.

Jedan od razloga njihove popularnosti krije se i u činjenici da su nevjerojatno jednostavne za stiliziranje. Traper bermude savršeno izgledaju uz običnu bijelu majicu i tenisice, dok će laneni modeli uz sandale i košulju stvoriti bezbrižan ljetni look. S druge strane, krojene bermude visokog struka odlično funkcioniraju uz blejzere, prsluke ili elegantne košulje, zbog čega su postale omiljen izbor za poslovne kombinacije tijekom vrućih dana.

Posebno su popularni modeli od lana, materijala kojem se svakog ljeta iznova vraćamo zbog njegove prozračnosti i ugodnosti. Lanene bermude pružaju osjećaj lakoće čak i tijekom najtoplijih dana, a pritom izgledaju sofisticirano i chic. Uz njih, veliki hit su i traper verzije šireg kroja koje daju moderniji dojam od klasičnih kratkih hlača.

Trendovi za ovu sezonu potvrđuju da bermude više nisu samo casual komad. Na modnim pistama i u street style kombinacijama dominiraju elegantni modeli, često kombinirani s mokasinama, slingback cipelama ili sandalama s potpeticom. Upravo ta sposobnost prilagodbe različitim stilovima čini ih jednim od najtraženijih komada i ovog ljeta.

U nastavku donosimo najbolje modele iz aktualne high street ponude – od bezvremenskih traper bermuda i laganih lanenih modela do elegantnih krojeva koji će se savršeno uklopiti i u poslovnu garderobu.

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Zara - 27,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €