Bermude od trapera vraćaju se u velikom stilu

Bermude već nekoliko sezona ne izlaze iz fokusa ljetnih trendova, a ovog ljeta posebno se ističu modeli od trapera koji su osvojili modne kolekcije brojnih high street brendova. Praktične, chic i bezvremenske, savršeno se uklapaju u svakodnevnu garderobu te se lako kombiniraju uz sve, od jednostavnih majica i topića do košulja i bluza

Ako postoji jedan komad koji ovog ljeta uspješno spaja udobnost, praktičnost i trendi izgled, onda su to bez sumnje bermude. Ovaj model hlača već nekoliko sezona sve sigurnije zauzima mjesto među omiljenim ljetnim komadima, a tijekom ljeta 2026. posebno se ističu bermude od trapera koje su postale nezaobilazan dio casual garderobe.

Traper bermude savršen su izbor za dane kada želite izgledati stylish, ali pritom se i osjećati potpuno opušteno. Bezvremenski denim materijal daje im onu klasičnu notu zbog koje se lako uklapaju u gotovo svaki stil, dok nešto duži kroj donosi dodatnu praktičnost i udobnost tijekom toplih dana. Upravo zato idealne su za svakodnevne, ležernije kombinacije, bilo da planirate odlazak na kavu, vikend izlet, šetnju gradom ili opušteno druženje na otvorenom.

Njihova svestranost jedan je od glavnih razloga popularnosti. Odlično funkcioniraju uz jednostavne pamučne majice, oversized košulje, lagane ljetne bluze ili trendi topiće, a lako ih možete prilagoditi vlastitom stilu. Jednako dobro izgledaju uz ravne sandale, natikače, espadrile, ali i klasične tenisice za dodatnu dozu urbanog izgleda.

High street brendovi ove su sezone zaista ponudili velik izbor različitih modela - od klasičnih svijetloplavih denim bermuda, preko tamnijih i strukturiranijih krojeva pa sve do oversized modela inspiriranih devedesetima. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koji su nam posebno zapeli za oko.

H&M - 24,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 32,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 27,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €