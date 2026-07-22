Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako kombinirati najtraženije traperice sezone
Ljetne modne formule često su one najjednostavnije, a upravo je to potvrdila i Barbara Mandarić, finalistkinja četvrte sezone popularnog RTL-ovog reality showa 'Gospodin Savršeni'. Za šetnju zagrebačkom špicu atraktivna Barbara odabrala je bezvremensku kombinaciju svijetlog trapera i bijelog topa, koju je podigla efektnim modnim dodacima u toplim smeđim tonovima. Fotografije njezinog outfita je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.
Jednostavna kombinacija, maksimalan efekt
Bijeli top s visokim ovratnikom i otvorenim ramenima istaknuo je figuru te cijelom outfitu dao minimalistički, ali vrlo elegantan ton. Uz njega je odabrala svijetle traperice ravnog kroja s lagano rezanim porubom, model koji već nekoliko sezona dominira street style scenom i odlično pristaje uz ležerne, ali i ženstvenije kombinacije.
Retro natikače i zlatni detalji
Posebnu pažnju privlače drvene natikače s debelom platformom, koje outfitu daju dozu boho šarma, dok je smeđa torbica ukrašena zlatnim zakovicama pravi statement komad. Cjelinu je zaokružila velikim sunčanim naočalama i zlatnim ručnim satom, potvrđujući da upravo detalji čine važnu razliku.
Posebno nam se sviđa što je ostala vjerna neutralnoj paleti boja - bijela, svijetloplava i smeđa savršeno funkcioniraju tijekom ljetnih dana, a crveni lak na noktima unio je dozu ženstvenosti i kontrasta.
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