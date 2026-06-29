Trendseterice su odabrale: Ovi modeli hlača nose se na zagrebačkoj špici

Ljeto u Zagrebu donosi novu modnu sliku na ulicama, a posebnu pažnju ove sezone privlače hlače u svim mogućim izdanjima. Zagrebačka špica, s koje najbolje outfite donosi Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr, ponovno je pokazala da dobar stil ne znači slijepo pratiti jedan trend – upravo suprotno, najzanimljivije kombinacije nastaju kada svatko pronađe kroj koji mu najbolje odgovara.

Među najčešće viđenim komadima na Zagrepčankama svakako su lagane hlače širokog kroja koje su postale pravi favorit toplih dana. Svijetlih boja, prozračne i lepršave, najčešće izrađene od lana ili laganih materijala, savršene su za gradske šetnje jer izgledaju elegantno, a istovremeno pružaju osjećaj udobnosti. Uz jednostavnu majicu, košulju ili top mogu izgledati potpuno opušteno, ali uz dobre modne dodatke lako se pretvaraju u kombinaciju za večernji izlazak. Zagrebačka špica pokazuje i da traperice ne odlaze iz modeIako ljeti često biramo laganije komade, klasični traper i dalje ima svoje mjesto. Tu su i bermude koje su se posljednjih sezona vratile na velika vrata. Nekada rezervirane za ležernije kombinacije, danas dolaze u puno elegantnijim verzijama. Mogu izgledati jako chic uz sako i sandale, ali i potpuno opušteno uz tenisice i jednostavan gornji dio. Kraće hlače posebno su popularne tijekom ljetnih mjeseci jer daju dozu svježine i mladenačkog izgleda.

Ono što se posebno primjećuje na zagrebačkim ulicama jest raznolikost. Nema jednog pravila – neke biraju ženstvene i lepršave krojeve, druge vole urbani izgled s traperom, dok treće prednost daju udobnosti i širokim modelima. Upravo ta razlika čini špicu zanimljivom jer svaka kombinacija govori nešto o osobnom stilu.

Pogledajte što nose Zagrepčanke!