Ove jednostavne i chic majice dominiraju ljetnim kolekcijama i pristaju baš svima

Romantičnog izgleda, ugodne za nošenje i iznimno jednostavne za kombiniranje, nabrane majice i topići pronašli su mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova

Za vruće ljetne dane najbolji su izbor lagani, prozračni i praktični komadi, a upravo su nabrane majice jedan od trendova koji ove sezone uspješno spaja udobnost i stil. Zahvaljujući mekanom, rastezljivom materijalu i romantičnom izgledu, osvojile su društvene mreže i sve češće ih viđamo u outfitima trendseterica. Ako tražite komad koji ćete nositi od jutra do večeri, nabrana majica mogla bi biti jedan od najboljih izbora ovog ljeta, a brojni trendi modeli mogu se pronaći u high street kolekcijama.

Zara

Romantičan trend za ljeto

Boho estetika i dalje je jedan od vodećih trendova sezone, a nabrane majice savršeno se uklapaju u taj ležeran, ženstven i pomalo romantičan modni izričaj. Dolaze u različitim krojevima – od klasičnih majica kratkih rukava do topova s tankim naramenicama ili modela otvorenih ramena – no svima je zajednička karakteristična nabrana tekstura koja im daje poseban šarm.

Iako su uglavnom pripijenog kroja, zahvaljujući elastičnom materijalu vrlo su udobne za nošenje. Prate liniju tijela bez osjećaja stezanja, prilagođavaju se figuri i stvaraju elegantnu siluetu, zbog čega izgledaju dotjerano čak i u najjednostavnijim kombinacijama. Odlično izgledaju uz traperice i bermude, bijele ili satenske suknje, lanene hlače, ali i uz kratke hlačice za opuštene ljetne dane. Posebno su popularni modeli u nježnim pastelnim nijansama, bijeloj boji te gingham uzorku, koji dodatno naglašava romantičan karakter ovog trenda.

Bez obzira birate li ležernu kombinaciju za grad, odlazak na kavu ili večernju šetnju uz more, nabrana majica lako će se prilagoditi različitim prigodama. Dovoljno je promijeniti modne dodatke i obuću kako biste istom komadu dali potpuno novo lice.

Zara

High street favoriti

Dobra vijest je da su nabrane majice ove sezone preplavile ponudu omiljenih high street brendova. Od minimalističkih jednobojnih modela do romantičnih verzija s uzorcima i volanima, izbor je uistinu raznolik, a u nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih high street kolekcija.

Arket - 34,30 €

Arket - 49 €

& Other Stories - 29 €

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 14,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 17,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 12,99 €

Zara - 12,99 €

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