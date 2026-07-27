Arija Rizvić u crnom bikiniju pokazala zašto je ovaj klasik uvijek najbolji izbor za plažu

Uz zaručnika Marka Vargeka Arija Rizvić uživa u romantičnim ljetnim trenucima i opuštenoj mediteranskoj atmosferi na našim otocima. Njezina jednostavna izdanja dokaz su da se najbolji ljetni stil često krije u nenametljivoj eleganciji

Kazališna redateljica i glumica Arija Rizvić poznata po ulogama u popularnim RTL-ovim serijama "San snova" i "Divlje pčele" ovih dana uživa u ljetnom odmoru na Jadranu sa zaručnikom, RTL-ovim voditeljem i urednikom Markom Vargekom. Na Instagramu je podijelila niz fotografija koje odišu pravom mediteranskom atmosferom - od kupanja u tirkiznom moru i skrivenih uvala do opuštenih trenutaka uz vrhunsku gastronomiju.

Najviše pažnje ipak je privukla fotografija na kojoj Arija pozira u kristalno čistom moru u minimalističkom crnom bikiniju. Riječ je o klasičnom trokutastom modelu s tankim naramenicama i decentnim detaljima, koji već godinama slovi za jedan od najpoželjnijih izbora za plažu. Bez obzira na trendove, upravo je crni bikini komad kojem se mnoge žene uvijek vraćaju jer pristaje gotovo svakoj figuri i lako se kombinira s ostalim ljetnim komadima.

Arija Rizvić/Instagram

Cijeli look Arija je upotpunila prirodnim izgledom, bez upečatljivog make-upa i s mokrom kosom nakon kupanja, dok je spektakularna kulisa visokih stijena i tirkiznog mora dodatno naglasila dojam bezbrižnog ljeta.

Arija Rizvić/Instagram

Uz fotografije je objavila tek nekoliko emotikona vala i ribe, a pratitelji su odmah krenuli nagađati gdje ljetuje. Mnogi su prepoznali Lošinj i Cres, što su potvrdili i komentari poput: "Guštajte na Lošinju" i "Cresek naš".

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