Horoskop za petak: Blizanci započinju zanimljivo dopisivanje, rakovi ne smiju preuzeti tuđe obveze

Ulazimo u petak pod snažnim dojmom astroloških događaja koji su obilježili tjedan. Nakon što je Mars, planet akcije, ušao u osjećajnog raka, dogodila se i totalna pomrčina Sunca u znaku lava, otvarajući novo životno poglavlje za mnoge

Ovan

LJUBAV: Mars, vaš vladar, u znaku raka usmjerava vas na dom i obitelj. Posvetite se partneru i miru u kući, što će biti izuzetno cijenjeno. Nedavna pomrčina aktivirala je vaše polje ljubavi i romantike, pa slobodni ovnovi ulaze u period novih zaljubljivanja i strastvenih susreta. Nemojte biti neodlučni kako ne biste propustili dobru priliku koja vam se pruža. POSAO: Energija pomrčine stavlja vas u poziciju za uspjeh, pod uvjetom da ostanete usredotočeni na cilj. Suradnja s kolegama bit će ključna za održavanje prednosti i lakše upravljanje rasporedom. Reagirajte smireno na izazove jer vas nepromišljene riječi mogu uvući u nepotrebne rasprave. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete pojačanu energiju, ali nemojte dopustiti da vas dnevni tempo iscrpi. Pijte više tekućine i pripazite na probavu. Hrabrost je vaša snaga, no danas je mudrost ta koja vodi do pravog uspjeha.

Bik

LJUBAV: Pomrčina Sunca pokrenula je važne promjene u vašem polju doma i obitelji. Vrijeme je za iskrene razgovore o budućnosti i planovima. Partneru je potrebna vaša postojanost i osjećaj da se na vas može osloniti. Slobodni bikovi mogli bi započeti zanimljiv razgovor s utjecajnom osobom, koji se postupno pretvara u nešto više. POSAO: Strpljenje i temeljitost danas vam donose bolje rezultate nego brzopletost. Vaša preciznost pomoći će vam da izbjegnete greške, a moguća je i pohvala za trud koji ste ulagali u proteklom periodu. Financijska situacija je stabilna, no izbjegavajte ishitrene odluke o većim kupovinama. ZDRAVLJE&SAVJET: Vašem organizmu prijat će mirniji ritam. Obratite pažnju na prehranu i nemojte preskakati obroke zbog posla. Postavite jasan i ostvariv cilj za danas i mirno koračajte prema njemu.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je danas ključna. Vaša duhovitost omekšat će i najozbiljniju situaciju u vezi. Pomrčina je donijela važne razgovore koji otvaraju novo poglavlje, stoga budite iskreni i otvoreni. Slobodni blizanci mogu započeti zanimljivo dopisivanje koje brzo postaje više od toga. POSAO: Puni ste ideja i lako pronalazite rješenja za probleme. Ipak, pokušajte ne započinjati previše zadataka istovremeno kako vam pažnja ne bi bila raspršena. Vaša samouvjerena strana dolazi do izražaja i spremni ste preuzeti ulogu mentora ili vođe. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Napravite nekoliko kratkih pauza i pronađite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju, po mogućnosti u prirodi. Vaša znatiželja je dar, usmjerite je na ono što vas uistinu ispunjava.

Rak

LJUBAV: S Marsom u vašem znaku, osjećate nalet energije i inicijative. Vrijeme je za akciju, bilo da osvajate novu simpatiju ili unosite više strasti u postojeću vezu. Emotivniji ste nego inače i snažno reagirate na partnerove riječi. Pokažite jasno što želite kako biste izbjegli nesporazume. POSAO: Intuicija će vam pomoći da prepoznate pravi trenutak za važan poslovni potez. Pomrčina je aktivirala vaše polje financija, donoseći nove načine zarade, ali i potrebu da više cijenite svoj rad. Ne preuzimajte tuđe obveze samo zato što želite svima pomoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora kako biste povratili unutarnju ravnotežu. Obratite pažnju na kvalitetu sna i izbjegavajte stres u večernjim satima. Podijelite osjećaje s nekim bliskim umjesto da ih nosite sami.

Lav

LJUBAV: Pomrčina u vašem znaku označava početak novog, autentičnijeg poglavlja u vašem životu, što se snažno odražava i na ljubav. Zračite samopouzdanjem i lako privlačite pažnju. Partner će uživati u vašem društvu, no dopustite i njemu da ponekad bude u centru pažnje kako bi vaša ljubav ojačala. POSAO: Ovo je vaše vrijeme da zablistate. Energija "glavnog lika", kako je opisuje i mjesečni horoskop za kolovoz, daje vam samopouzdanje da predstavite svoje ideje i preuzmete vodstvo. Kreativni projekt koji vam je na srcu sada može dobiti zeleno svjetlo. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno energije za sve aktivnosti. Ipak, osluškujte signale tijela i dopustite si miran trenutak kada osjetite umor. Dopustite svojoj velikodušnosti da vodi dan i dajte više nego što očekujete zauzvrat.

Djevica

LJUBAV: Venera u vagi donosi želju za harmonijom, no pomrčina je aktivirala vaše polje podsvijesti, potičući vas na duboko preispitivanje. Ovo je period emocionalnog čišćenja. U vezi pokušajte biti manje kritični, a promišljeni znakovi pažnje pokazat će partneru koliko vam je stalo. POSAO: Dok drugi paničare zbog promjena, vi imate plan. Vaša organiziranost danas je najveći saveznik. Rješavate problem koji je svima djelovao nerješivo, što vam može donijeti povjerenje nadređenih. Jedan dovršen detalj danas vrijedi više od deset započetih projekata. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje i nemojte ignorirati umor. Redoviti obroci i dovoljno vode temelj su vašeg dobrog raspoloženja. Vjerujte svojoj procjeni, danas je oštrija nego inače.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, vaš šarm i privlačnost su na vrhuncu. Želite sklad, no prava bliskost ponekad traži i malo neravnoteže. Slobodne vage mogu se naći u društvu osobe s kojom će odmah osjetiti prirodnu povezanost. Nemojte odlagati iskren razgovor s partnerom iz straha da ne narušite mir. POSAO: Pomrčina je aktivirala vaše polje prijateljstva i dugoročnih planova, što može donijeti novu važnu suradnju. Vaš osjećaj za diplomaciju pomoći će vam da riješite nesporazum na radnom mjestu. Timski rad danas vam ide bolje od samostalnog. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivna ravnoteža danas ima velik utjecaj na vaše fizičko stanje. Lagana šetnja na svježem zraku vratit će vam unutarnji mir. Pazite da prevelika želja da svima ugodite ne iscrpi vašu energiju.

Škorpion

LJUBAV: Snažno osjećate emocije, ali niste spremni odmah ih pokazati. Iskrenost u vezi otvara prostor za veću bliskost. Pomrčina je pokrenula velike promjene u vašem životnom pravcu, što će se odraziti i na ljubav. Slobodne škorpione može privući osoba snažnog karaktera koja ih promatra izdaleka. POSAO: Vaša karijera je u fokusu. Pomrčina je označila novi početak i priliku za promjenu pozicije ili preuzimanje veće odgovornosti. Danas ste iznimno fokusirani i sposobni primijetiti detalje koje drugi previđaju. Iskoristite tu prednost za rješavanje važnog zadatka. ZDRAVLJE&SAVJET: Intenzivna energija traži zdrav ispušni ventil. Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite napetosti koju osjećate ako predugo držite emocije u sebi. Vjerujte intuiciji, ali dodajte i trezven pogled prije odluke.

Strijelac

LJUBAV: Želite više slobode, spontanosti i zabave. Razgovor o zajedničkim snovima i putovanjima zbližava vas s partnerom više od rutine. Pomrčina je aktivirala vašu želju za širenjem vidika, pa vas privlače odnosi koji vas inspiriraju. Slobodni mogu upoznati nekoga tijekom druženja ili na putovanju. POSAO: Vaš optimizam pomaže vam da se lakše nosite sa zahtjevnim obvezama. Nova ideja koju dugo nosite u sebi konačno bi mogla naići na otvorena vrata. Ipak, prije nego što prihvatite novu odgovornost, provjerite imate li dovoljno vremena da je kvalitetno završite. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je pokret kako biste izbacili višak energije. Vodite računa da ne zanemarite odmor, jer ćete jedino uz dobar balans moći zadržati visok tempo. Usredotočite svoj entuzijazam prema jednom cilju.

Jarac

LJUBAV: Emocije pokazujete više djelima nego riječima, što partner može posebno cijeniti. Mars u polju partnerstva donosi više dinamike, ali i povremene napetosti. Vrijeme je da spustite gard i pokažete toplinu. Slobodni mogu započeti odnos polako, ali s osobom koja nudi potencijal za nešto stabilno. POSAO: Odgovornost i disciplina donose vam prednost. Pomrčina je pokrenula duboke transformacije koje se mogu odraziti na financije i poslovne strategije. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji zahtijeva strpljenje, ali će njegov uspješan završetak ojačati vaš položaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da poslovne obveze budu važnije od vašeg odmora. Odmor nije gubljenje vremena, već ulaganje u vlastitu izdržljivost. Dozvolite sebi da pokažete osjećaje, jer prava snaga umije biti i topla.

Vodenjak

LJUBAV: Pomrčina Sunca direktno je aktivirala vaše polje partnerstva, donoseći nove početke i velike uvide. U vezi tražite ravnopravnost i prostor za svoju individualnost. Slobodne može privući osoba koja se razlikuje od njihovog uobičajenog tipa i koja im potpuno mijenja pogled na odnose. POSAO: Učenje kako utišati unutarnjeg kritičara velika je tema ovog perioda. Pomrčina je donijela priliku za novu suradnju ili promjenu poslovnog pravca. Vaše originalne ideje privlače pažnju, stoga slobodno recite ono što se drugi ne usuđuju. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše vremena provedenog u razmišljanju može vas mentalno iscrpiti. Pronađite vrijeme za boravak na svježem zraku. Kada osjetite potrebu za prostorom, recite to nježno umjesto da se naprosto povučete.

Ribe

LJUBAV: Vrlo ste intuitivni i lako prepoznajete partnerove emocije. Pomrčina je unijela promjene u vašu svakodnevicu, što utječe i na ljubav. Potrebne su vam jasnije granice, ali i više bliskosti. Slobodne ribe mogu doživjeti nježan i romantičan susret koji će im probuditi nadu. POSAO: Kreativnost vam pomaže pronaći elegantno rješenje za problem koji vas opterećuje. Pomrčina je donijela potrebu za promjenom radnih navika. Pazite da zbog želje da svima ugodite ne preuzmete više zadataka nego što realno možete završiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša osjetljivost na atmosferu oko vas mogla bi pojačati umor. Danas će vam najviše prijati mir i aktivnosti koje vraćaju osjećaj unutarnjeg sklada. Budite prema sebi jednako blagi kao što ste prema drugima.

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