Idete na more? Ne zaboravite ove leave-in regeneratore koji čuvaju kosu od oštećenja

Kako bi kosa ostala hidratizirana, mekana i zaštićena čak i tijekom dana provedenih na plaži, leave-in regeneratori nameću se kao jedan od onih beauty proizvoda koje i ovog ljeta itekako vrijedi imati pri ruci

Ljeto znači more, sunce i dugi dani provedeni na otvorenom, ali dok vi uživate u svim čarima sezone, vaša kosa često ostaje izložena štetnim utjecajima. Jako sunce, slana morska voda i klor iz bazena mogu je brzo isušiti, učiniti beživotnom, sklonijom petljanju i pucanju. Srećom, postoji jednostavno rješenje koje bez problema stane u svaku torbu za plažu. Regeneratori koji se ne ispiru, poznatiji kao leave-in proizvodi, ljeti postaju jedan od najboljih saveznika za njegu kose jer joj pružaju dodatnu zaštitu i pomažu da ostane mekana, sjajna i zdrava unatoč svim vanjskim utjecajima.

Zaštita kose ljeti

Za razliku od klasičnih regeneratora koje koristite nakon pranja i zatim ispirete, leave-in proizvodi ostaju na kosi i nastavljaju djelovati satima. Dolaze u laganim formulama poput sprejeva, mlijeka ili krema koje ne otežavaju kosu, a pritom stvaraju svojevrsni zaštitni sloj koji joj itekako dobro dođe tijekom ljeta.

Njihova najveća prednost svakako je hidratacija. Sastojci poput aloe vere, hijaluronske kiseline, glicerina ili hranjivih ulja poput arganovog, kokosovog i jojobinog pomažu vratiti izgubljenu vlagu i sprječavaju dodatno isušivanje. Osim toga, mnogi leave-in proizvodi sadrže UV filtere koji štite kosu od sunca i pomažu očuvati boju, posebno ako je kosa bojana. Tu je i dodatni bonus koji će mnogima biti važan tijekom dana provedenih uz more — stvaraju zaštitnu barijeru koja ublažava negativan utjecaj soli i klora te olakšavaju raščešljavanje nakon kupanja, kada je kosa najčešće sklona petljanju i lomljenju.

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Najbolji leave-in regeneratori

Ponuda leave-in proizvoda danas je zaista velika, pa odabir najviše ovisi o tome kakvu kosu imate i što joj trenutno najviše treba. Bilo da tražite dodatnu hidrataciju, zaštitu od UV zraka ili proizvod koji će kosu održati glatkom i njegovanom tijekom cijelog dana na plaži, opcija zaista ne nedostaje. Izdvojili smo nekoliko favorita koji su idealni za ljetne dane, godišnji odmor i sve trenutke kada vašoj kosi treba malo dodatne njege.

Davines Love Smoothing Perfector

Vrijedan kupnje već zbog samog mirisa - svježe mješavine cvijeta naranče i ružičastog grejpa - ovaj proizvod u obliku fine maglice pruža puno više. Obogaćen je uljem masline i jojobe koji omekšavaju i hidratiziraju kovrčavu, suhu i naelektriziranu kosu. Rezultat je zaglađena i sjajna kosa koja je zaštićena od topline do čak 230°C, što ga čini odličnim izborom prije sušenja kose na suncu. Cijena: oko 33 €

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Moroccanoil All in One Leave-In Conditioner

Kao što mu ime govori, ovaj višenamjenski sprej radi sve. Trenutačno raščešljava, omekšava i pruža dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući prepoznatljivom arganovom ulju. Unatoč uljnoj bazi, formula se upija u kosu bez masnog traga, ostavljajući samo blistav sjaj. Obogaćen je i aminokiselinama koje jačaju oslabljene, krhke vlasi i poboljšavaju elastičnost, čineći ga idealnim za kosu sklonu petljanju nakon plivanja. Cijena: oko 35 €

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Ouai Leave In Conditioner

Omiljen među vlasnicama tanke kose, ovaj regenerator u spreju iznimno je lagan i neće otežati ni najnježnije vlasi. Mješavina sjemenki tamarinda, vitamina E i hidroliziranih proteina pomaže u raščešljavanju, borbi protiv neposlušnih vlasi i zaštiti od topline. Može se koristiti kao primer prije stiliziranja, za osvježenje nakon tuširanja ili čak na suhoj kosi za dodatnu dozu hidratacije. Cijena: oko 30 €

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Lush Super Milk Conditioning Hair Primer

Ovaj proizvod sadrži mješavinu čak tri vrste mlijeka - zobeno, bademovo i kokosovo - koja zajedno natapaju suhe i oštećene vlasi vlagom. Dodatak soka limuna pojačava sjaj, dok ekstra djevičansko maslinovo ulje pruža hranjivu njegu. Može se nanijeti na vlažnu kosu za raščešljavanje i zaštitu od topline, ili na suhe vrhove kako bi ih zagladio. Ljubitelji toplih, ugodnih mirisa bit će oduševljeni njegovom aromom koja podsjeća na chai latte. Cijena: oko 34 €

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Schauma Regenerator u spreju Repair & Care

Ovaj praktični regenerator, koji se ne ispire, pomaže u obnovi i njezi kose, čineći je otpornijom i zdravijom. Njegova lagana formula olakšava raščešljavanje, pruža kosi potrebnu njegu i podržava njezin brži rast. Cijena: oko 4 €

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Schwarzkopf Gliss Regenerator za kosu u spreju Express Liquid Silk

Zahvaljujući svojoj laganoj formuli u spreju, ovaj regenerator olakšava raščešljavanje i zaglađuje površinu kose, dajući joj zdrav i svilenkast sjaj. Ne ispire se, što omogućuje brzo i jednostavno korištenje bilo kada tijekom dana. Cijena: oko 5 €