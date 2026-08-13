Kao mama i tata prije 34 godine: Kaia Gerber i Homer Gere zajedno na naslovnici Voguea

Njihovi roditelji, Cindy i Richard, bili su u braku od 1991. do 1995. godine, a njihova zajednička naslovnica iz 1992. godine ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka pop kulture devedesetih

Trideset i četiri godine nakon što su supermodel Cindy Crawford i glumačka ikona Richard Gere, tada jedan od najslavnijih parova na svijetu, pozirali za kultnu naslovnicu Voguea, povijest se na zapanjujući način ponovila. Njihova djeca, Kaia Gerber (24) i Homer Gere (26), krase rujansko, najvažnije izdanje iste modne biblije, a fotografije koje potpisuje legendarni Steven Meisel označavaju više od pukog modnog editorijala; one su simboličan susret prošlosti i budućnosti Hollywooda. Ovaj potez uredništva Voguea, čije je rujansko izdanje tradicionalno najvažnije u godini, nije samo nostalgičan osvrt, već i potvrda statusa dvoje mladih glumaca koji zajednički promoviraju novu, iščekivanu seriju Ryana Murphyja, "The Shards".

Nisu se poznavali

Iako ih veže neobična obiteljska povijest, Kaia i Homer nisu se poznavali sve do početka rada na seriji. Svoj prvi susret, koji se dogodio u jednom opuštenom baru u Los Angelesu, Homer Gere opisao je kao trenutak u kojem je odlučio odmah riješiti najočitiju neugodnost. "Možda se čini previše očigledno", prisjetio se u velikom intervjuu za Vogue.

"Dvadeset minuta nakon što smo se upoznali, pitao sam: 'Trebamo li samo priznati činjenicu da su nam roditelji bili u braku?' Ona je odgovorila: 'Da. Cool.' I to je bilo to." Ta kratka razmjena bila je dovoljna da se led probije i da započne profesionalni i prijateljski odnos koji je vidljiv i na samoj naslovnici. Njihovi roditelji, Cindy i Richard, bili su u braku od 1991. do 1995. godine, a njihova zajednička naslovnica iz 1992. godine ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka pop kulture devedesetih.

Nepo bebe i težina njihova nasljeđa

Odrastanje u sjeni slavnih roditelja donosi privilegije, ali i jedinstven pritisak, temu koje su se oboje dotaknuli. Kaia Gerber, koja je u svijetu mode od svoje desete godine, potpuno je svjesna etikete "nepo baby". "Ja sam oduvijek bila 'nepo beba' i samo sam imala koristi od toga u svojoj karijeri", iskreno je priznala. "Ali istovremeno se uhvatim kako to radim drugim 'nepo bebama', misleći si: 'U redu, pokaži mi zašto zaslužuješ ovaj posao'." Taj ju je osjećaj, kaže, natjerao da radi još više. Upravo je ona pripremila Homera na ono što ga čeka. "Rekla sam mu: 'Homere, nažalost s ovom serijom ti nisi samo neki nepoznati glumac kojeg će ljudi tako i prosuđivati. Ali ono što je to meni donijelo jest želja da radim jače'."

Njegov put bio je dijametralno suprotan. Odrastao je daleko od Hollywooda, u Westchesteru u New Yorku, a roditelji su se trudili pružiti mu što normalnije djetinjstvo. Dok je Kaijino odrastanje u cijelosti dokumentirano online, Homer je uspio sačuvati svoju privatnost do te mjere da je njegova uloga u seriji "Euforija" 2025. godine bila prvi pravi izlazak pod svjetla reflektora.

Njihov zajednički projekt, serija "The Shards" (Krhotine), adaptacija je hvaljenog romana Breta Eastona Ellisa. Radnja je smještena u Los Angeles 1981. godine i prati grupu privilegiranih tinejdžera čije bezbrižne živote ispunjene zabavama, drogom i seksom prekida dolazak misterioznog novog učenika, ali i pojava serijskog ubojice poznatog kao "The Trawler". Kaia glumi Susan Reynolds, popularnu i ambicioznu predsjednicu razreda, dok Homer tumači Roberta Malloryja, mračnog i karizmatičnog pridošlicu.

Različiti putevi do zvijezda

Iako oboje danas stoje na istom mjestu, njihovi putevi do njega nisu mogli biti različitiji. Kaia je odrasla znajući da želi biti glumica, a manekenstvo je bilo prirodan korak na tom putu. S druge strane, Homer je nakon diplome iz vizualnih umjetnosti na Sveučilištu Brown i godine provedene putujući Amerikom i baveći se svojom strašću - sportskim penjanjem - gotovo slučajno ušao u glumu. Nakon što ga je prijatelj zamolio da glumi u studentskom filmu, neočekivano ga je kontaktirao agent za talente. Ubrzo nakon toga, dobio je uloge u "Euforiji" i "The Shards", a njegov se život preko noći promijenio.

"U rujnu sam se preselio preko cijele zemlje, uselio u Villu Carlotta i odjednom snimao scenu u spavaćoj sobi sa Sydney Sweeney. Bilo je prokleto ludo", ispričao je.

Naslovnica rujanskog Voguea tako nije samo homage njihovim roditeljima, već snažna izjava o novoj generaciji koja, unatoč poznatim prezimenima, odlučno kroči vlastitim putem, spremna dokazati da njihova priča tek počinje.

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