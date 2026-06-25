Top dezodoransi koji će vas održati svježima čak i tijekom najvećih vrućina

Bilo da tražite laganu zaštitu za svaki dan ili snažan antiperspirant koji će izdržati i najveće vrućine, izbor je danas zaista velik. Izdvojili smo najbolje opcije koje će vas tijekom ljeta održati svježima i pomoći vam da zaboravite na neugodne mirise

Visoke temperature, sparni dani i pojačano znojenje neizbježan su dio ljeta, a upravo zato dobar dezodorans postaje jedan od onih beauty proizvoda bez kojih teško možemo zamisliti svakodnevicu. Iako je znojenje potpuno prirodan proces kojim tijelo regulira temperaturu, neugodni mirisi i osjećaj nelagode nešto su što većina nas želi izbjeći, osobito tijekom sparnih dana kada je koža stalno izložena toplini i vlazi. Upravo zato izbor kvalitetnog proizvoda postaje važniji nego inače.

Iako ih često stavljamo u istu kategoriju, dezodoransi i antiperspiranti nisu ista stvar. Klasični dezodoransi prvenstveno neutraliziraju neugodne mirise i djeluju antibakterijski, dok antiperspiranti sadrže aktivne sastojke koji privremeno smanjuju samo lučenje znoja blokirajući znojne žlijezde. Ako vam je prioritet maksimalna zaštita tijekom izrazito toplih dana, antiperspiranti su obično učinkovitiji izbor, dok su dezodoransi često bolja opcija za one koji preferiraju prirodnije formule i žele samo osjećaj svježine.

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Prilikom odabira važno je obratiti pažnju i na formulaciju. Roll-on varijante često pružaju dugotrajniju zaštitu, sprejevi su praktični i brzo se suše, stick formule popularne su zbog ugodnog osjećaja na koži, dok su kreme i serum-dezodoransi odličan izbor za osjetljivu kožu. Sve su popularniji i proizvodi bez alkohola, aluminijevih soli ili s dodatkom njegujućih sastojaka poput aloe vere, hijaluronske kiseline ili niacinamida.

Ako ste u potrazi za proizvodom koji će zaista izdržati visoke ljetne temperature, izdvojili smo nekoliko provjerenih favorita koje možete pronaći u trgovinama i drogerijama.

Vichy Stress Resist 72H Anti-Perspirant

Jedan od najpopularnijih proizvoda za osobe koje se pojačano znoje. Pruža vrlo snažnu zaštitu do 72 sata, a formula je prilagođena i osjetljivoj koži. Cijena: oko 14 €

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Eucerin 48h Anti-Transpirant Roll-On

Dermatološki testiran antiperspirant koji učinkovito kontrolira znojenje, a pritom ne isušuje kožu. Posebno dobar za svakodnevnu uporabu tijekom ljeta. Cijena: oko 14 €

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Nivea Derma Dry Control

Pruža dobru zaštitu protiv znojenja i neugodnih mirisa te je jedan od najpopularnijih drogerijskih izbora. Formula je nježna i ugodna za svakodnevno korištenje. Cijena: oko 7 €

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Rexona Maximum Protection

Smatra se jednim od najučinkovitijih antiperspiranata dostupnih u drogerijama. Njegova napredna formula s tehnologijom Motionsense pruža kliničku zaštitu protiv znojenja koja traje i do 96 sati, idealno za iznimno aktivne dane i velike vrućine. Cijena: oko 7 €

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Borotalco Original Roll-on

Klasik s prepoznatljivim, puderastim mirisom koji pruža osjećaj suhoće i svježine. Sadrži mikrotalk koji upija znoj i ostavlja kožu mekom. Pruža učinkovitu 48-satnu zaštitu od neugodnih mirisa. Cijena: oko 4 €

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Dove advanced care deo stick Original

Poznat po hidratantnoj formuli koja istovremeno njeguje kožu pazuha i pruža solidnu zaštitu tijekom cijelog dana. Cijena: oko 5 €

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Perspirex Original Roll-On

Ako tražite ozbiljnu zaštitu protiv jakog znojenja, ovo je jedan od najučinkovitijih proizvoda na tržištu. Nanosi se navečer, a učinak traje nekoliko dana. Cijena: oko 16 €

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Biotherm Deo Pure Invisible Roll-On

Luksuznija opcija s vrlo ugodnom teksturom koja ostavlja osjećaj svježine i pruža pouzdanu zaštitu bez tragova na odjeći. Cijena: oko 29 €

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Weleda Citrus 24h Deodorant

Prirodnija alternativa bez aluminijevih soli, s osvježavajućim citrusnim notama. Dobar izbor za one koji žele laganiju, svakodnevnu zaštitu. Cijena: oko 9 €

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Old Spice Captain Deodorant Stick

Iako se često veže uz mušku kozmetiku, mnoge žene ga biraju upravo zbog dugotrajnosti i izuzetno dobre kontrole neugodnih mirisa tijekom vrućina. Cijena: oko 4 €