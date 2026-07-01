Sve tajne jednodijelnog badića: Uz ove trikove pri odabiru izgledat ćeš poput boginje plaže

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi savjete pri odabiru jednodijelnog kupaćeg kostima koji će savršeno odgovarati vašem tijelu i istaknuti vaše najveće adute

Sezona je kupanja i sunčanja pa prije nego li kreneš na kupanje reci mi iskreno - jesi li zadovoljna svojim izgledom? Čak i one najsavršenije na ovo pitanje odgovaraju sa zadrškom, stavljajući u fokus nekoliko nesavršenih detalja, jedva vidljivih povećalom. No ima i onih koje obrazlažu svoju siluetu vidljivim promjenama tijela u odnosu na prošlu godinu - nekoliko kilograma kao posljedica hormonalnog statusa, trudnoće, promjene u životu... Ako si među tim ženama, ne brini, danas ti kao žena ženi otkrivam na koji način ćeš odabrati savršen jednodijelni kupaći kostim i sakriti sve nesavršenosti građe tijela. Evo koje savjete trebaš!

Definiraj problem i sjeti se savjeta koji se odnose na odjeću

Stani pred ogledalo i dobro pogledaj koji su problemi tvoje građe tijela. U ovom koraku nije bitno promatrati broj na vagi, nego kako tvoje tijelo izgleda sada kada nije savršeno. Obrati pažnju na širinu bokova i bedara, veličinu prsa, širinu ramena i donji i gornji trbuščić koji mogu stvarati veliki problem ovog ljeta. Kad si iskreno priznala sebi koji je dio tijela najkritičniji, kreni s prekrivanjem. Sad se sjeti svih savjeta koji se odnose na odabir idealnih odjevnih predmeta koji korigiraju siluetu. Evo primjera: što su šira bedra i bokovi, to neka bude viši struk vaših hlača, odnosno, u priči o jednodijelnim kupaćim kostimima, dublji izrez s lijeve i desne strane kupaćeg kostima.

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Širinu ramena i težinu prsa neka optički ublaže deblje naramenice kupaćeg kostima i dublji dekolte. Kod kvadratnog oblika građe tijela odjeća mora biti linijski kontrast kako bi upravo to pomoglo u stvaranju siluete građe. Primjer bi bio kupaći s bočnim bijelim ili crnim detaljima koji će optički stvoriti liniju struka.

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Igraj se kontrastima

Upravo taj efekt djeluje poput čarobnog štapića na tvoju siluetu. Tu dolaze u obzir cvjetni printevi, animal uzorak ili kontrast kroz boje. Evo kako ćeš se fokusirati na ono što treba tvoje tijelo. Što su obline izražajnije, to se više fokusiraj na velike cvjetne printeve na kojima najveće cvijeće prekriva najkritičniji dio tvog tijela. Suprotno tome, retro sitno cvijeće optički dodaje volumen pa pazi da se nalazi na dijelu tijela koji to može podržati.

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Animal print je najveći prijatelj optičkog sužavanja kritičnog dijela tijela, pa mu daj šansu ovog ljeta. Čak i ako ne voliš ovaj print! Uz uzorke koji mogu učiniti čudo, tu su i boje s istim efektom. Kombinacija crno-bijelo, najpopularniji kontrast modne povijesti, čini čudo nosiš li ga tako da tamne plohe prikrivaju kritičan dio tijela, a bijele privlače pažnju/pogled na dio tijela koji želiš staviti u fokus.

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Prilikom odabira ostalih boja, igraj se s kontrastima na ovaj način: hladni tonovi (plava, zelena, ljubičasta) optički sužavaju, a tople boje (crvena, žuta, narančasta) optički dodaju volumen.

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Pazi na vrstu tkanine kupaćeg kostima

Što je kompaktnija (čvršća) tkanina, to će kupaći kostim bolje korigirati liniju tijela. Upravo zato se i razlikuju cijene kupaćih kostima. Na prvi pogled izgledaju isto, ali... Čvrstoća i gustoća tkanine diktiraju cijenu ovog odjevnog predmeta pa investiraš li u konkretan jednodijelni kupaći kostim (počela su sniženja, mnogo modela je na popustu i do 30%) koji raspoređuje obline na pravilan način, posjeduješ odličan odjevni predmet koji možeš nakon kupanja upotpuniti dobrom suknjom ili kratkim hlačicama i krenuti na koktel party.

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Sačuvaj svoj badić od sunca, soli, klora...

Ovo je na kraju jako važno znati, jer ako zaboraviš kupaći kostim njegovati nakon plaže, ne očekuj da te lijepo stisne i sakrije tvoje nedostatke građe. Nakon kupanja uvijek ukloni ostatke soli i klora. Najbolje je badić potopiti u vodu i ostaviti nekoliko minuta kako bi se uklonila sol ili klor. Kupaći kostim objesi obrnuto od smjera kako ga nosiš (kako se ne bi promijenio oblik) i to na mjesto koje nije direktno izloženo suncu. Kad je kupaći kostim suh, složi ga tako da paziš na košarice koje su najpodložnije oštećivanju. I na kraju, savjet više: pazi prilikom nanošenja sredstava za zaštitu od sunca; pokušaj nanositi na kožu, ne na tkaninu. Ukoliko se to dogodi, kupaći kostim operi strojno na programu za osjetljivo rublje, kako bi se iz tkanine uklonili ostaci proizvoda.

C&A

Želim ti lijepo uživanje u moru, suncu i plaži gdje god se nalaziš. Za iduću srijedu imam već novu temu koju ću ti kao, žena ženi, začiniti savjetima: donosim ti super trikove protiv ljetnog znojenja i problema koje ono nosi sa sobom!