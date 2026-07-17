Vrućine više neće pokvariti vaš make-up: Isprobajte ove jednostavne trikove

Visoke temperature, vlaga i znojenje najveći su neprijatelji ljetnog make-upa, no uz nekoliko jednostavnih trikova šminka može ostati svježa i postojana satima

Ljetne vrućine mogu biti pravi izazov za make-up. Visoke temperature, vlaga i znojenje često uzrokuju razmazivanje pudera, skupljanje proizvoda u pregibima i neželjeni sjaj već nakon nekoliko sati. Dobra je vijest da uz nekoliko jednostavnih trikova i pametan odabir proizvoda šminka može ostati svježa i postojana čak i tijekom najtoplijih dana. Stručnjaci otkrivaju da je ključ u laganim formulama, pravilnoj pripremi kože i nekoliko završnih koraka koji čine veliku razliku.

Pripremite kožu na pravi način

Dugotrajna šminka počinje njegovanom i dobro pripremljenom kožom. Tijekom ljeta izbjegavajte nanošenje više slojeva bogatih krema jer upravo one mogu uzrokovati klizanje pudera. Umjesto toga birajte lagane gelaste hidratantne formule koje će koži pružiti dovoljno vlage, ali neće ostaviti težak osjećaj. Za dodatno osvježenje hidratantnu kremu ili gel možete prije nanošenja kratko držati u hladnjaku.

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Birajte lagane formule

Ljeto nije vrijeme za teške podloge. Stručnjaci preporučuju lagane pudere ili tonirane kreme s prirodnim ili polumat završetkom koje dopuštaju koži da diše. Primer nije potrebno nanositi na cijelo lice – dovoljno ga je staviti na T-zonu ili područja koja se najviše sjaje kako bi šminka ondje ostala postojana.

Ne preskačite puder u prahu

Iako su kremasta rumenila i bronzeri posljednjih godina vrlo popularni, tijekom velikih vrućina proizvodi u prahu često su bolji izbor. Fino mljeveni puder, bronzer ili rumenilo pomoći će učvrstiti make-up i smanjiti mogućnost razmazivanja. Transparentni puder posebno je koristan za matiranje T-zone, a najbolji rezultat postiže se laganim utiskivanjem u kožu umjesto razmazivanja kistom.

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Ponekad je manje više

Ako temperature prelaze 30 stupnjeva, razmislite o tome da potpuno preskočite puder. Dovoljno je nanijeti hidratantnu kremu, eventualno tonirane kapi ili proizvod koji će ujednačiti ten te dodati malo rumenila za svjež izgled. Tako će koža izgledati prirodnije, a osjećaj težine na licu bit će znatno manji.

Pojednostavite šminku za oči

Što više proizvoda nanesete na kapke, veća je mogućnost da će se tijekom dana razmazati. Umjesto složenih kombinacija sjenila, odaberite jednu dugotrajnu nijansu i vodootpornu maskaru. Takav make-up izgleda uredno, traje dulje i zahtijeva manje popravljanja.

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Obrve i tuš neka budu dugotrajni

Ljeti vrijedi posegnuti za gelovima, voskovima i vodootpornim formulama za obrve i oči. Takvi proizvodi bolje podnose visoke temperature i vlagu te se neće lako razmazati ili preslikati tijekom dana.

Ruž zamijenite tintom za usne

Klasični ruževi često se najbrže brišu na visokim temperaturama. Dugotrajnija opcija su tinte za usne koje ostavljaju pigment i nakon što se sjaj izgubi. Za prirodniji izgled možete ih nadopuniti hidratantnim balzamom sa zaštitnim faktorom.

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Koristite primer ciljano

Ne treba cijelo lice isti primer. Ako vam se čelo i nos brzo zamaste, na tim područjima koristite matirajući primer, dok na obrazima možete nanijeti hidratantni ili iluminirajući proizvod. Takav pristup pomoći će da šminka izgleda prirodnije i ostane postojana upravo ondje gdje je najpotrebnije.

Završite make-up fiksatorom

Jedan od koraka koji mnogi preskaču upravo je onaj koji može napraviti najveću razliku. Fiksator za šminku produžuje njezinu postojanost, ublažava puderasti izgled i pomaže da se svi proizvodi bolje sjedine s kožom. Ovisno o potrebama, možete birati između matirajućih ili hidratantnih verzija.

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Osvježite lice bez dodavanja novih slojeva

Kada se tijekom dana lice počne sjajiti, nemojte nanositi još jedan sloj pudera. Stručnjaci savjetuju da najprije uklonite višak sebuma papirnatim maramicama za matiranje, zatim lice lagano osvježite hidratantnim sprejem, a po potrebi ponovno utapkajte papir za matiranje. Tako će šminka izgledati svježe bez nakupljanja proizvoda i osjećaja težine na koži.