Događa se i najboljima: Najveći makeup gafovi slavnih dama

Zamislite da provodite sate pripremajući se za prestižan društveni događaj, poput dodjele Oscara, a onda pogledate svoje fotografije… i poželite pobjeći. Ponekad je dovoljno samo malo previše pudera ili previše sjenila za oči i problem je tu. A ono najgore? Te fotografije više nitko nikada neće izbrisati i mogu vas proganjati desetljećima.

To dobro znaju glumice Nicole Kidman (59) i Eva Longoria (51), koje su nakon nanošenja prevelike količine pudera izgledale kao strastvene pekarice. Jednako zastrašujuće može djelovati i pretjerani makeup očiju, kakav je 2012. pokazala manekenka Tyra Banks (52). Da se nije pametno igrati s dramatičnim lookom, sigurno je naučila manekenka Heidi Klum (53), koja je na jednom događaju 2010. izgledala kao da može ubijati pogledom.

Neugodnost može izazvati i loše odabrana nijansa pudera, kao što se to u vrijeme najveće slave ponekad događalo pjevačici Christini Aguileri (45), ili nespretno nanesen bronzer koji je 2011. pokvario look glumice Lindsay Lohan (39).

Ukratko, makeup je dobar sluga, ali loš gospodar. I to vrijedi čak i za zvijezde koje glase među najljepšim ženama svijeta.