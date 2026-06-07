Tražite laganu zamjenu za puder za ljeto? Ove BB kreme vrijedi isprobati

Ako tražite proizvod koji će vam osigurati svjež i prirodan izgled bez osjećaja težine, donosimo vodič kroz najbolje BB kreme koje mogu uspješno zamijeniti puder tijekom vrućih ljetnih dana

Kada temperature porastu, teška šminka pada u drugi plan i većina nas traži laganije formule koje će ujednačiti ten bez osjećaja maske na koži. BB kreme su postale jedan od najpopularnijih beauty proizvoda za proljeće i ljeto. Osim što prekrivaju manje nepravilnosti, istovremeno njeguju kožu i pružaju prirodan, svjež izgled.

Što je BB krema i zašto je idealna za ljeto?

Kratica BB dolazi od izraza "Beauty Balm" ili "Blemish Balm", a riječ je o višenamjenskom proizvodu koji objedinjuje nekoliko koraka u beauty rutini. BB krema može djelovati kao lagana podloga, hidratantna krema, primer, a često sadrži i zaštitni faktor. Za razliku od klasičnih pudera, naglasak nije samo na prekrivanju, već i na njezi kože.

Zahvaljujući laganoj i prozračnoj teksturi, BB kreme posebno su praktične tijekom toplijih mjeseci kada koža traži manje slojeva proizvoda. Mnoge formule obogaćene su sastojcima poput hijaluronske kiseline, antioksidansa i umirujućih ekstrakata koji dodatno pomažu održati kožu hidratiziranom i svježom tijekom dana.

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Kako odabrati savršenu formulu za svoj tip kože?

Prilikom odabira BB kreme važno je uzeti u obzir potrebe svoje kože. Ako imate masnu ili mješovitu kožu, birajte formule bez ulja koje pomažu kontrolirati sjaj i ostavljaju prirodno matirani završetak. Suha koža najviše će profitirati od bogatijih formula s hidratantnim sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina ili ceramida.

Za zrelu kožu odličan su izbor lagane formule koje se ne uvlače u fine linije i bore, a dodatni plus su sastojci poput peptida i anti-age kompleksa. Ako je vaša koža osjetljiva, potražite hipoalergene formule bez mirisa te proizvode koji sadrže umirujuće sastojke poput centele ili pantenola.

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Vodič kroz najbolje BB kreme za sve tipove kože

Ako tražite proizvod koji će tijekom ljeta uspješno zamijeniti puder, BB krema mogla bi biti upravo ono što vam treba. Današnje formule pružaju dovoljno prekrivanja za svakodnevne prilike, a pritom ostavljaju kožu svježom, prirodnom i ugodnom tijekom cijelog dana. U nastavku donosimo nekoliko odličnih BB krema koje su osvojile beauty svijet i zaslužile mjesto u ljetnoj kozmetičkoj torbici.

Erborian BB Crème au Ginseng

Kultni proizvod koji pruža baršunast, polumat finiš. Formula obogaćena ginsengom revitalizira kožu i savršeno ujednačava ten, a lagana tekstura traje cijeli dan. Idealan je za mješovitu i masnu kožu. Cijena: oko 45 €

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Missha M Perfect Cover BB Cream

Jedna od najpoznatijih K-beauty krema, nudi impresivno prekrivanje i dubinsku hidrataciju. Visok zaštitni faktor (SPF 42) i njegujući sastojci čine je savršenim izborom za ljetne dane. Cijena: oko 15 €

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Dr. Jart+ Premium Beauty Balm

Djeluje kao njegujući tretman i podloga u jednom. Sadrži niacinamid za uravnoteženje, a uz visoku zaštitu od sunca (SPF 40), koži daje zdrav i prirodan sjaj. Idealna je za normalnu do suhu kožu. Cijena: oko 40 €

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Purito Seoul Wonder Releaf Centella BB Cream

Spas za osjetljivu kožu sklonu crvenilu. Hipoalergena formula s centelom umiruje iritacije, dok niacinamid posvjetljuje ten. Pruža lagano prekrivanje s prirodnim, blistavim finišem. Cijena: oko 13 €

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Maybelline Dream Fresh BB Cream

Klasik koji nudi osam benefita u jednom. Hidratizira, zaglađuje, ujednačava ten i štiti sa SPF 30. Osvježavajuća gelasta formula bez ulja daje koži zdrav izgled, što je čini odličnom za normalnu i zrelu kožu. Cijena: oko 12 €

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Heimish Moringa Ceramide BB Cream

Savršena za "skin-like" efekt, ova krema pruža dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući ceramidima i ulju moringe. Tekstura je iznimno lagana i ugodna, a koži daje zdrav, blistav i prirodan izgled. Cijena: oko 15 €

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INIKA Organic BB Cream

Certificirano organska formula koja spaja primer, hidratantnu kremu i podlogu. Sadrži ulje jojobe i opuncije te pruža lagano prekrivanje sa satenskim finišem. Odličan izbor za ljubitelje čiste kozmetike. Cijena: oko 48 €

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Lily Lolo Natural BB Cream

Veganska i prirodna krema koja ujednačava ten i zamagljuje nesavršenosti, dajući koži blistav izgled. Formulirana je s antibakterijskim uljem manuke i idealna je za one koji traže vrlo lagano prekrivanje. Cijena: oko 22 €