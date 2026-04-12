Ljepota
PRISTUPAČNE, A UČINKOVITE

Najpopularnije drogerijske maskare koje konkuriraju luksuznim favoritima

Ana Ivančić
12. travnja 2026.
Bilo da tražite dramatičan volumen, produženje ili prirodan efekt, izdvojili smo najbolje drogerijske maskare koje će zadovoljiti različite potrebe i stilove

Maskara je vjerojatno najvažniji proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici. Samo nekoliko poteza četkicom može transformirati pogled, otvoriti oči i cijelom licu dati svjež i odmoran izgled. Iako svijet luksuzne kozmetike nudi bezbroj skupocjenih opcija, istinski zaljubljenici u šminku znaju da drogerijske police kriju prave dragulje. Zahvaljujući inovativnim formulama, drogerijske maskare danas kvalitetom i učinkom bez problema pariraju znatno skupljim brendovima.

Dokaz za to su i brojne vizažistice koje u svojim profesionalnim kovčezima uz luksuzne proizvode uvijek imaju i nekoliko favorita iz drogerija. "Ne pronalazim nikakvu razliku između drogerijskih i prestižnih maskara što se tiče postojanosti i dugotrajnosti", otkrila je za WWD poznata vizažistica Katie Mellinger, koja je surađivala sa zvijezdama poput Sofije Coppole i Emme Watson.

No, kako u moru proizvoda odabrati onaj pravi? Ključ je, savjetuje Mellinger, razmisliti o vlastitim potrebama. "Uzmite u obzir kakav završni izgled želite i koji su vam ciljevi. Neke maskare će izgraditi volumen i učiniti trepavice gušćima, dok će se druge fokusirati na produljivanje." Odabir ovisi o tipu četkice, formuli i, naravno, osobnim preferencijama.

Kako bismo vam olakšali potragu, istražili smo što se nudi i odabrali najpopularnije drogerijske maskare koje su osvojile srca milijuna žena diljem svijeta.

L'Oréal Paris Telescopic Original

Telescopic maskara je favorit zbog jedinstvene, tanke i precizne četkice koja hvata i obavija svaku trepavicu. Njena patentirana četkica produljuje i precizno razdvaja trepavice za izgled bez grudica. Idealna je za one s kraćim i ravnijim trepavicama jer ih podiže od samog korijena. Cijena: oko 14 €

Essence Lash Princess False Lash Effect

Ovaj viralni hit s društvenih mreža pruža dramatičan efekt umjetnih trepavica, dajući im intenzivan volumen i dužinu. Njena konusna četkica od vlakana omogućuje jednostavno nanošenje, dok iznimno crna formula stvara upečatljiv izgled. Zbog svoje postojanosti nešto se teže skida na kraju dana. Cijena: oko 4 €

Maybelline New York Lash Sensational Sky High

Ova popularna maskara pruža beskrajnu dužinu i puni volumen zahvaljujući fleksibilnoj "Flex Tower" četkici koja doseže svaku trepavicu. Formula je obogaćena ekstraktom bambusa i vlaknima za lagan osjećaj bez krutosti. Postala je najprodavaniji kozmetički proizvod na francuskom Amazonu. Cijena: oko 12 €

Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume

Ovaj klasik je već desetljećima omiljen izbor za postizanje dramatičnog volumena jer ga navodno povećava i do 300 posto. Njena formula se brzo suši, otporna je na razmazivanje te je pogodna za osjetljive oči. S ovim provjerenim proizvodom ne možete pogriješiti. Cijena: oko 10 €

L'Oréal Paris Lash Paradise

Ova maskara pruža intenzivan volumen i dužinu, a zahvaljujući formuli obogaćenoj ricinusovim uljem ujedno i njeguje trepavice. Ultra-mekana četkica omogućuje glatko nanošenje bez grudica. Idealan je izbor za one koji žele dramatičan izgled uz dodatnu njegu. Cijena: oko 12 €

Wet N Wild Mega-Length Mascara

Ova iznimno pristupačna maskara iznenađuje kvalitetom i svilenkasto glatkom formulom koja klizi po trepavicama. Duga i tanka četkica olakšava ravnomjerno nanošenje, a formula s vitaminom E njeguje trepavice. Cijena: oko 3 €

Bourjois Twist Up the Volume

Ova inovativna maskara ima jedinstvenu 2-u-1 četkicu koja se okreće kako bi pružila dva različita efekta: produljivanje i volumen. Prvi položaj produljuje i razdvaja, dok drugi položaj četkice omogućuje postizanje ekstremnog volumena. To je kao da imate dvije maskare u jednoj. Cijena: oko 16 €

Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara

Ova maskara s elastomernom četkicom precizno obavija svaku trepavicu, pružajući intenzivnu boju i efekt umjetnih trepavica. Duboka crna formula daje dramatičan volumen i impresivnu dužinu bez sljepljivanja. Odličan je izbor za postizanje odvažnog pogleda po iznimno povoljnoj cijeni. Cijena: oko 5 €

Maybelline The Falsies Lash Lift

Inspirirana profesionalnim tretmanom podizanja trepavica, ova maskara pruža dramatičan volumen i efekt podignutih trepavica koji traje cijeli dan. Njena četkica s dvostrukom krivuljom hvata trepavice od korijena, podiže ih i uvija, dok formula s vlaknima produljuje izgled trepavica. Cijena: oko 11 €

