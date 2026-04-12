Najpopularnije drogerijske maskare koje konkuriraju luksuznim favoritima

Bilo da tražite dramatičan volumen, produženje ili prirodan efekt, izdvojili smo najbolje drogerijske maskare koje će zadovoljiti različite potrebe i stilove

Maskara je vjerojatno najvažniji proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici. Samo nekoliko poteza četkicom može transformirati pogled, otvoriti oči i cijelom licu dati svjež i odmoran izgled. Iako svijet luksuzne kozmetike nudi bezbroj skupocjenih opcija, istinski zaljubljenici u šminku znaju da drogerijske police kriju prave dragulje. Zahvaljujući inovativnim formulama, drogerijske maskare danas kvalitetom i učinkom bez problema pariraju znatno skupljim brendovima.

Dokaz za to su i brojne vizažistice koje u svojim profesionalnim kovčezima uz luksuzne proizvode uvijek imaju i nekoliko favorita iz drogerija. "Ne pronalazim nikakvu razliku između drogerijskih i prestižnih maskara što se tiče postojanosti i dugotrajnosti", otkrila je za WWD poznata vizažistica Katie Mellinger, koja je surađivala sa zvijezdama poput Sofije Coppole i Emme Watson.

No, kako u moru proizvoda odabrati onaj pravi? Ključ je, savjetuje Mellinger, razmisliti o vlastitim potrebama. "Uzmite u obzir kakav završni izgled želite i koji su vam ciljevi. Neke maskare će izgraditi volumen i učiniti trepavice gušćima, dok će se druge fokusirati na produljivanje." Odabir ovisi o tipu četkice, formuli i, naravno, osobnim preferencijama.

Kako bismo vam olakšali potragu, istražili smo što se nudi i odabrali najpopularnije drogerijske maskare koje su osvojile srca milijuna žena diljem svijeta.

L'Oréal Paris Telescopic Original

Telescopic maskara je favorit zbog jedinstvene, tanke i precizne četkice koja hvata i obavija svaku trepavicu. Njena patentirana četkica produljuje i precizno razdvaja trepavice za izgled bez grudica. Idealna je za one s kraćim i ravnijim trepavicama jer ih podiže od samog korijena. Cijena: oko 14 €

Essence Lash Princess False Lash Effect

Ovaj viralni hit s društvenih mreža pruža dramatičan efekt umjetnih trepavica, dajući im intenzivan volumen i dužinu. Njena konusna četkica od vlakana omogućuje jednostavno nanošenje, dok iznimno crna formula stvara upečatljiv izgled. Zbog svoje postojanosti nešto se teže skida na kraju dana. Cijena: oko 4 €

Maybelline New York Lash Sensational Sky High

Ova popularna maskara pruža beskrajnu dužinu i puni volumen zahvaljujući fleksibilnoj "Flex Tower" četkici koja doseže svaku trepavicu. Formula je obogaćena ekstraktom bambusa i vlaknima za lagan osjećaj bez krutosti. Postala je najprodavaniji kozmetički proizvod na francuskom Amazonu. Cijena: oko 12 €

Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume

Ovaj klasik je već desetljećima omiljen izbor za postizanje dramatičnog volumena jer ga navodno povećava i do 300 posto. Njena formula se brzo suši, otporna je na razmazivanje te je pogodna za osjetljive oči. S ovim provjerenim proizvodom ne možete pogriješiti. Cijena: oko 10 €

L'Oréal Paris Lash Paradise

Ova maskara pruža intenzivan volumen i dužinu, a zahvaljujući formuli obogaćenoj ricinusovim uljem ujedno i njeguje trepavice. Ultra-mekana četkica omogućuje glatko nanošenje bez grudica. Idealan je izbor za one koji žele dramatičan izgled uz dodatnu njegu. Cijena: oko 12 €

Wet N Wild Mega-Length Mascara

Ova iznimno pristupačna maskara iznenađuje kvalitetom i svilenkasto glatkom formulom koja klizi po trepavicama. Duga i tanka četkica olakšava ravnomjerno nanošenje, a formula s vitaminom E njeguje trepavice. Cijena: oko 3 €

Bourjois Twist Up the Volume

Ova inovativna maskara ima jedinstvenu 2-u-1 četkicu koja se okreće kako bi pružila dva različita efekta: produljivanje i volumen. Prvi položaj produljuje i razdvaja, dok drugi položaj četkice omogućuje postizanje ekstremnog volumena. To je kao da imate dvije maskare u jednoj. Cijena: oko 16 €

Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara

Ova maskara s elastomernom četkicom precizno obavija svaku trepavicu, pružajući intenzivnu boju i efekt umjetnih trepavica. Duboka crna formula daje dramatičan volumen i impresivnu dužinu bez sljepljivanja. Odličan je izbor za postizanje odvažnog pogleda po iznimno povoljnoj cijeni. Cijena: oko 5 €

Maybelline The Falsies Lash Lift

Inspirirana profesionalnim tretmanom podizanja trepavica, ova maskara pruža dramatičan volumen i efekt podignutih trepavica koji traje cijeli dan. Njena četkica s dvostrukom krivuljom hvata trepavice od korijena, podiže ih i uvija, dok formula s vlaknima produljuje izgled trepavica. Cijena: oko 11 €