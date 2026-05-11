Muče vas tamne mrlje na licu? Evo kako ih možete ublažiti

Iako pigmentacijske mrlje nije moguće ukloniti preko noći, uz pravilnu njegu i nekoliko ključnih sastojaka one se mogu vidljivo ublažiti. Donosimo vodič kroz najčešće uzroke hiperpigmentacije i savjete koji pomažu da koža izgleda svježije, ujednačenije i blistavije

Tamne mrlje, flekice i neujednačen ten lica problem su s kojim se susreću mnogi, bez obzira na dob ili tip kože. Riječ je o hiperpigmentaciji, odnosno pojačanoj proizvodnji melanina – pigmenta koji koži daje boju. Iako su ove promjene uglavnom bezopasne, mnogima smetaju jer koža zbog njih izgleda umorno i neujednačeno. Dobra vijest je da se uz pravilnu njegu i malo strpljenja postojeće mrlje mogu vidljivo ublažiti, a nove spriječiti.

Glavni uzroci tamnih mrlja na licu

Kako biste uspješno ublažili pigmentacijske mrlje, važno je znati što ih zapravo uzrokuje. Melanin je prirodna zaštita kože od sunca, no različiti faktori mogu poremetiti njegovu proizvodnju i dovesti do toga da se pigment nakuplja neravnomjerno.

Jedan od najčešćih uzroka je postupalna hiperpigmentacija, odnosno tamne mrlje koje ostaju nakon akni, sitnih ozljeda, posjekotina ili jačih upala kože. Često se pojavljuju i nakon ekcema ili iritacija. Veliku ulogu imaju i hormoni. Melazma, poznata i kao “trudnička maska”, najčešće se javlja tijekom trudnoće, ali i kod žena koje koriste oralne kontraceptive. Prepoznaje se po simetričnim tamnim mrljama na čelu, obrazima i području iznad usne. Naravno, važni su i genetika te određeni lijekovi koji mogu povećati osjetljivost kože na sunce.

Pigmentacija i sunce

Ipak, najveći krivac za nastanak i pogoršanje pigmentacijskih mrlja definitivno je sunce. UV zrake potiču melanocite na dodatnu proizvodnju melanina, zbog čega mrlje postaju tamnije i izraženije. Procjenjuje se da je velik dio vidljivih znakova starenja kože, uključujući i pigmentacije, povezan upravo s izlaganjem suncu.

Kada se mrlje jednom pojave, nezaštićeno sunčanje može ih učiniti još tvrdokornijima i usporiti rezultate bilo kakve njege ili tretmana. Zato je SPF najvažniji korak u borbi protiv hiperpigmentacije. Preporučuje se svakodnevno korištenje kreme sa širokim spektrom zaštite i faktorom najmanje SPF 30, čak i kada je oblačno. Dobro je i izbjegavati najjače sunce tijekom dana te nositi sunčane naočale i šešir kada ste duže vani.

Kako ublažiti pigmentaciju kože?

Uklanjanje pigmentacijskih mrlja nije nešto što se događa preko noći. Za rezultate su potrebni dosljednost i strpljenje, a najbolji učinak obično daje kombinacija kvalitetne njege i, po potrebi, profesionalnih tretmana.

Ključni sastojci

Danas postoji niz sastojaka koji mogu pomoći da ten izgleda ujednačenije i blistavije, a neki od njih su već postali klasici u njezi kože. Vitamin C jedan je od najpopularnijih sastojaka jer djeluje kao snažan antioksidans i pomaže posvijetliti postojeće mrlje. Uz to, koži vraća svježinu i sjaj te je štiti od vanjskih utjecaja. Serumi s vitaminom C najčešće se koriste ujutro, prije SPF-a.

Avène Vitamin Activ Cg Radiance Concentrated Serum (cijena: oko 50 €)

Vrlo popularan je i niacinamid, odnosno vitamin B3. On djeluje tako da smanjuje prijenos pigmenta prema površini kože, zbog čega ten s vremenom izgleda ujednačenije. Posebno je koristan kod mrlja koje ostaju nakon akni jer istovremeno djeluje umirujuće i protuupalno.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% (cijena: oko 10 €)

Osim njih, često se koriste i retinoidi koji ubrzavaju obnovu kože, azelaična kiselina koja pomaže kod nepravilnosti tena te AHA kiseline poput glikolne koje nježno uklanjaju površinski sloj kože. Važno je imati na umu da rezultati ne dolaze odmah – kod pigmentacijskih mrlja njega često traje mjesecima prije nego što se vide ozbiljnije promjene.

CeraVe Resurfacing Retinol Serum (cijena: oko 20 €)

Profesionalni tretmani

Ako su mrlje dublje i izraženije, ponekad je najbolja opcija posjet dermatologu. Kemijski pilinzi, laserski tretmani i IPL mogu dati brže i vidljivije rezultate jer ciljano djeluju na nakupine melanina i potiču obnovu kože. Ipak, takve tretmane uvijek je važno raditi uz stručni nadzor kako bi koža ostala zdrava i zaštićena.