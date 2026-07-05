Tonirane kreme sa zaštitnim faktorom su sve što vašoj koži treba ovog ljeta - izdvojili smo najbolje

Ovaj svestrani multitasker pojednostavljuje jutarnje rituale spajajući hidratantnu kremu, lagani puder i, najvažnije, prijeko potrebnu zaštitu od sunca u samo jednom koraku.

Ljeti većina nas želi što manje proizvoda na licu, ali bez odricanja od zaštite i njegovanog izgleda kože. Upravo zato tonirane kreme sa zaštitnim faktorom postaju nezaobilazan beauty saveznik jer u jednom koraku pružaju lagano prekrivanje, hidrataciju i zaštitu od štetnih UV zraka. Ako tražite proizvod koji će ujednačiti ten, izgledati prirodno i pritom čuvati kožu tijekom sunčanih dana, izdvojili smo najbolje tonirane kreme sa SPF-om koje vrijedi isprobati ovog ljeta.

Više od obične zaštite od sunca

Dok svaka krema sa širokim spektrom zaštite čuva kožu od štetnih UVA (koje uzrokuju starenje) i UVB (koje uzrokuju opekline) zraka, tonirane formule nude dodatnu, specijaliziranu razinu obrane. Tajna se krije u pigmentima, najčešće mineralnim oksidima željeza, koji kremi daju boju. Ovi sastojci nisu samo kozmetički dodatak; oni su ključni u zaštiti kože od vidljivog svjetla, uključujući i visokoenergetsko vidljivo (HEV) svjetlo, poznatije kao plavo svjetlo, kojem smo neprestano izloženi putem ekrana naših uređaja. Ova dodatna zaštita čini tonirane kreme superiornim izborom za sve koji se bore s hiperpigmentacijom, poput melazme ili tamnih mrlja preostalih od akni, budući da je upravo vidljivo svjetlo poznati okidač za njihovo stvaranje, osobito kod tamnijih tonova kože.

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Kako odabrati idealnu formulu?

Tržište je prepuno opcija, a odabir one prave tonirane spf kreme ovisi o tipu kože, željenom finišu i razini prekrivanja. Ključ je u poznavanju potreba vlastite kože.

Za masnu i mješovitu kožu, najbolji odabir su lagane, bezuljne i nekomedogene formule koje neće začepiti pore. Potražite proizvode s matirajućim ili polumat završetkom koji će kontrolirati neželjeni sjaj tijekom dana. S druge strane, suha i zrela koža tražit će proizvode bogatije teksture s hidratantnim sastojcima poput hijaluronske kiseline i glicerina. Takve kreme pružit će koži sjaj, svježinu i onaj popularni "dewy" izgled, bez osjećaja zatezanja.

Osobe s osjetljivom kožom ili kožom sklonom aknama trebale bi se okrenuti mineralnim kremama. One sadrže cinkov oksid i titanijev dioksid, koji fizički blokiraju UV zrake sjedeći na površini kože, što smanjuje rizik od iritacija. Bez obzira na formulu, dermatolozi savjetuju odabir proizvoda sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30 za svakodnevnu upotrebu.

Najbolje tonirane SPF kreme

U nastavku smo izdvojili nekoliko najboljih toniranih kreme sa zaštitnim faktorom koje su idealan izbor za ljetne dane.

Tower 28 SunnyDays SPF 30 Tinted Sunscreen Foundation

Brend Tower 28 postavio je novi standard inkluzivnosti, razvijajući svoju paletu nijansi počevši od najtamnijih kako bi osigurali da nitko ne ostane s neželjenim sivim ili bijelim tragom. Ova stopostotna mineralna krema, odobrena od strane Nacionalne udruge za ekcem, iznimno je nježna i sigurna čak i za najosjetljiviju kožu. Pruža lagano do srednje prekrivanje s prirodnim završetkom. Cijena joj je oko 30 €

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Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40

Za ljubitelje "clean beauty" proizvoda i blistavog tena, Ilia serum je postao kultni proizvod. S nevjerojatnih 30 nijansi, ova mineralna formula spaja njegu, zaštitu i šminku. Obogaćena je skvalanom, niacinamidom i hijaluronskom kiselinom, a koži pruža izrazito "dewy" finiš i lagano prekrivanje. Zbog svoje bogate, hidratantne teksture idealna je za normalnu do suhu kožu. Cijena mu je oko 50 €

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La Roche-Posay Anthelios Mineral Tinted Sunscreen

Jedan od najpouzdanijih ljekarničkih brendova nudi stopostotni mineralni fluid savršen za osjetljivu kožu. Tekstura je iznimno lagana i fluidna, a finiš je prirodno mat, što ga čini odličnim izborom za normalnu do mješovitu kožu. Cijena mu je oko 30 €

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NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer SPF 30

Kultni klasik koji je godinama omiljen među vizažistima i ljubiteljima ljepote. Ova bezuljna formula nudi lagano do srednje prekrivanje s blistavim, prirodnim završetkom. Obogaćena je sastojcima izvedenim iz biljaka koji hidratiziraju i omekšavaju kožu, dok vitamin C pomaže ujednačiti ten i zaštititi od slobodnih radikala. Dostupan u širokom rasponu nijansi, odgovara većini tipova kože. Cijena mu je oko 45 €

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Saie Slip Tint Dewy Tinted Moisturizer SPF 35

Još jedan dragulj iz svijeta "clean beauty" kozmetike, Saie Slip Tint pruža prekrasan "dewy" finiš i čistu mineralnu zaštitu. Formula je prepuna hranjivih sastojaka poput ekstrakta sladića koji posvjetljuje kožu, cvijeta maćuhice koji djeluje kao antioksidans i hijaluronske kiseline za dubinsku hidrataciju. Nudi lagano prekrivanje koje se stapa s kožom za svjež i blistav izgled. Cijena je oko 34 €

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Fenty Skin Hydra Vizor Huez SPF 30 Tinted Moisturizer

Rihannin brend poznat je po inkluzivnosti, a ovaj tonirani SPF nije iznimka. Dostupan u 10 fleksibilnih nijansi, ovaj proizvod nudi lagano prekrivanje i trenutnu hidrataciju bez začepljivanja pora. Sadrži niacinamid za smanjenje izgleda pora, hijaluronsku kiselinu i aloe veru. Bonus je ekološko, punjivo pakiranje. Cijena je oko 36 €