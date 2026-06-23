Body mist je savršen izbor za ljeto: Mirisi za kojima ćete poludjeti

Tijekom ljeta sve više biramo proizvode koji su lagani, osvježavajući i ugodni za nošenje, a upravo su zato body mistovi jedan od omiljenih beauty izbora sezone

Vrući ljetni dani konačno su stigli, a s njima se prirodno mijenja i naša svakodnevna beauty rutina. Kako temperature rastu, sve češće posežemo za laganijim proizvodima, prozračnijim teksturama i formulama koje na koži djeluju ugodno čak i tijekom najvećih vrućina. Isto vrijedi i kada su u pitanju mirisi pa teški, intenzivni parfemi u ljetnim mjesecima često padaju u drugi plan, dok prednost dajemo svježijim, nježnijim i nenametljivim opcijama.

Upravo su zato body mistovi jedan od proizvoda koji svakog ljeta ponovno dolaze u fokus. Lagani, prozračni i ugodni za nošenje, pružaju onaj osjećaj svježine koji nam tijekom toplih dana posebno odgovara. Za razliku od klasičnih parfema, ne djeluju preintenzivno niti zagušuju, već ostavljaju suptilan trag mirisa koji je idealan za svakodnevno nošenje.

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Njihova velika prednost je i praktičnost jer se mogu nanositi više puta tijekom dana bez osjećaja težine na koži. Osim na tijelo, mnogi se mogu koristiti i na kosi, što ih čini savršenim saveznikom za brzo osvježenje bilo da ste na poslu, na putu, na plaži ili usred gradske šetnje tijekom sparnog dana.

Dodatni plus je i činjenica da je ponuda danas zaista raznolika. Mogu se pronaći u drogerijama i parfumerijama, ali i u high street trgovinama koje posljednjih sezona sve više ulažu u vlastite beauty kolekcije. Od voćnih, cvjetnih i citrusnih nota pa sve do toplijih ljetnih kombinacija, opcija zaista ne nedostaje.

Ako i vi ovog ljeta tražite lagan, osvježavajući i praktičan miris koji ćete bez razmišljanja nositi tijekom cijelog dana, body mist je definitivno proizvod kojem vrijedi dati priliku. U nastavku izdvajamo naše favorite koje bismo ovog ljeta uvijek rado imali pri ruci.

Sol de Janeiro Danca Mistica Perfume Mist

Sprej za tijelo popularnog brenda Sol de Janeiro. Aromatične blistave note ljubičaste smokve, tople vanilije i sandalovine. Cijena: 28 €

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Mango Soleil Tropical Body Mist

Ovaj mirisni sprej za tijelo spaja slatke i citrusne note cvijeta naranče i egzotičnog kokosa. U srcu je mekan i ugodan, s mliječnim akordom koji podsjeća na osunčanu kožu i buket bijelog cvijeća. U bazi se spajaju vanilija, tonka i mošus koji ostavljaju senzualan i zarazan trag. Cijena: 15,99 €

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Pull and Bear Coco Flow sprej za tijelo

Kremast, tropski i iznimno nježan, poput kokosovog oblaka koji obavija vašu kožu i kosu. Coco Flow čisto je ljeto: preplanula koža, slana voda i onaj neodoljiv svjetlucavi sjaj koji se pojavljuje kada se osjećate nevjerojatno. Sočna mandarina i kremasti pistacio stapaju se s notama jasmina i kokosovog mlijeka. Cijena: 8,99 €

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Zara Solar Summer Skin maglica za kosu i tijelo

Solar Summer Skin evocira onaj trenutak kada tijelo zadržava intenzitet sunca, u nježnoj prisutnosti koja se prirodno širi po koži i kosi. Slana karamela donosi sofisticiranu slatkoću koja se isprepliće sa sjajem jasmina, dok sandalovina uvodi kremastu bazu koja elegancijom produljuje toplinu. Cijena: 9,95 €

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Zara Aquatic Tidal maglica za kosu i tijelo

Ravnoteža svježine i smirenosti, gdje sve teče s lakoćom. Miris Aquatic Tidal Dream doživljava se kao transparentan veo koji vas neprestano prati, ostavljajući osjećaj čistoće na koži i kosi. Jagoda unosi suptilnu sočnu notu koja se stapa s čistoćom lotosa, dok cedar pruža meku strukturu koja podržava kompoziciju. Cijena: 9,95 €

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Rituals Karma Hair & Body Mist

Zaokružite rutinu njege završnim dodirom s prekrasno mirisnom maglicom za kosu i tijelo. Obogaćena ljetnim mirisom cvijeta lotosa i bijelog čaja. Cijena: 24 €

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Esencia Adria Body Mist

Mirisna vodica za kosu i tijelo neodoljivog mirisa, prožeta cvjetno-voćnim notama. Miris se dugo zadržava na koži. 94% sastojaka prirodnog podrijetla. Cijena: 9 €