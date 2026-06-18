Krema za sunčanje nije rezervirana samo za plažu: Evo kako odabrati onu pravu

Krema za sunčanje odavno nije proizvod koji koristimo samo na plaži. Ako želite sačuvati zdravlje kože i pružiti joj kvalitetnu zaštitu tijekom ljeta, važno je znati kako odabrati formulu koja doista odgovara vašim potrebama

Mnogi kremu sa zaštitnim faktorom i dalje povezuju isključivo s odlaskom na plažu, cjelodnevnim boravkom na suncu ili ljetovanjem. Ipak, stručnjaci već godinama upozoravaju da je upravo to jedna od najčešćih pogrešaka kada je riječ o njezi kože. Sunčevim zrakama izloženi smo svakodnevno, čak i kada je oblačno, tijekom vožnje automobilom ili obične šetnje gradom, a takvo kontinuirano izlaganje s vremenom ostavlja posljedice na koži, ubrzava njezino starenje i povećava rizik od ozbiljnih oštećenja.

Zato je pravilo zapravo vrlo jednostavno – najbolja krema za sunčanje nije nužno ona najskuplja, već ona koju ćete bez razmišljanja koristiti svaki dan. Kako biste pronašli onu pravu, dobro je znati što zapravo znače oznake na ambalaži i koja formula najbolje odgovara vašoj koži i svakodnevnim navikama.

Mineralna ili kemijska zaštita: U čemu je glavna razlika?

Kada birate kremu za sunčanje, najčešće ćete naići na dvije osnovne vrste formula – mineralne i kemijske. Razlika između njih krije se u sastojcima, ali i načinu na koji štite kožu.

Mineralne, odnosno fizičke kreme, sadrže sastojke poput cinkovog oksida i titanijevog dioksida koji na površini kože stvaraju zaštitni sloj te reflektiraju UV zrake. Njihova prednost je to što djeluju odmah nakon nanošenja, a često su prvi izbor osobama s osjetljivom kožom ili djeci jer rijetko izazivaju iritacije. Mana im je nešto gušća tekstura zbog koje se ponekad teže razmazuju, a kod nekih formula može ostati i lagani bijeli trag, iako su današnje verzije puno ugodnije za nošenje nego nekad.

Kemijske kreme djeluju drugačije. One sadrže filtre koji UV zrake upijaju i pretvaraju u toplinu prije nego što prodru u dublje slojeve kože. Njihova najveća prednost je lagana tekstura – brzo se upijaju, ne ostavljaju bijeli sloj na koži i često su ugodnije za svakodnevnu upotrebu. Jedino na što treba pripaziti jest da im treba otprilike dvadesetak minuta da počnu djelovati, a kod vrlo osjetljive kože određeni sastojci mogu izazvati reakcije.

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SPF 50 i vodootpornost: Što te oznake zapravo znače?

Oznaka SPF pokazuje koliko dugo koža može biti izložena suncu prije nego što dođe do crvenila, u usporedbi s izlaganjem bez zaštite. SPF 30 blokira otprilike 97 posto UVB zraka, dok SPF 50 blokira oko 98 posto. Razlika možda ne djeluje velika, ali kod osoba svjetlije puti ili tijekom dugotrajnog boravka na jakom suncu i taj mali postotak može biti važan.

No, stručnjaci upozoravaju da visoki zaštitni faktor ponekad stvara lažan osjećaj sigurnosti. Mnogi zbog toga zaborave najvažnije pravilo – kremu treba redovito ponovno nanositi. Još jedan čest problem je količina proizvoda. Većina ljudi nanosi premalo kreme, čime zaštita automatski postaje slabija od one navedene na pakiranju.

Prilikom kupnje uvijek obratite pažnju na oznaku “broad spectrum”, odnosno zaštitu širokog spektra, što znači da proizvod štiti i od UVA zraka koje ubrzavaju starenje kože i od UVB zraka koje uzrokuju opekline.

Ako planirate kupanje ili aktivnosti na otvorenom, dobro je znati i da nijedna krema nije potpuno vodootporna. Oznaka “water-resistant” znači da formula određeno vrijeme zadržava učinkovitost u vodi, najčešće 40 ili 80 minuta. Nakon plivanja, znojenja ili brisanja ručnikom, kremu je uvijek potrebno ponovno nanijeti.

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Preporuke proizvoda za svaki tip kože i budžet

Zaštita kože od sunca jedan je od najvažnijih koraka njege tijekom cijele godine, a osobito u ljetnim mjesecima kada je izloženost UV zračenju znatno veća. Ipak, pronalazak idealne kreme sa zaštitnim faktorom nije uvijek jednostavan jer različiti tipovi kože imaju i različite potrebe. Bez obzira imate li suhu, masnu, osjetljivu ili problematičnu kožu, izdvojili smo nekoliko odličnih SPF proizvoda za tijelo koji će vam pomoći da kožu zaštitite, a pritom zadržite osjećaj ugode tijekom svakodnevnog nošenja.

La Roche-Posay Anthelios Hidratantno mlijeko SPF 50+

Ovaj dobro poznati favorit s razlogom je čest izbor dermatologa. Pruža vrlo visoku zaštitu, formula je prilagođena osjetljivoj koži, lako se razmazuje i prikladan je za lice i tijelo, kao i za djecu. Cijena mu je oko 26 eura.

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Avene Sun Mineralno Mlijeko SPF50+

Mineralno mlijeko SPF50+ osigurava vrlo visoku zaštitu od sunca prilagođenu koži netolerantnoj na kemijske filtere i parfeme, kao i osjetljivoj koži odraslih i djece. Cijena mu je oko 20 eura.

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Eucerin Sun Oil Control Dry Touch gel-krema za tijelo SPF 50

Lagana gel krema za sunčanje upija se brzo ostavljajući 0% masnog sjaja i ostavlja kožu trenutačno suhu na dodir. Nudi vrhunsku zaštitu za sve tipove kože. Cijena mu je oko 25 €.

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Vichy Capital Soleil Hidratantno Mlijeko za sunčanje za osjetljivu kožu SPF 30

Visoka zaštita od sunca UVB i UVA. Lice i tijelo. S UV filterom Mexoryl i mineralima. Cijena mu je oko 25 €

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Bioderma Photoderm Lait Ultra mlijeko SPF50+

Photoderm Lait Ultra SPF50+ mlijeko za zaštitu od sunca koje jamči vrlo visoku zaštitu pojačanu protiv UVA zraka, za osjetljivu kožu čak i onu najosjetljiviju. Njegova vrlo lagana i topljiva tekstura pruža 8h hidrataciju i nevidljiv završetak. Pogodno za cijelu obitelj. Cijena mu je oko 20 €

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Njega nakon sunca: Koži treba i oporavak

Zaštita od sunca važna je, ali jednako je važna i njega kože nakon izlaganja. Čak i kada ne primijetite crvenilo ili opekline, sunce, sol, klor i visoke temperature dodatno isušuju kožu te mogu oslabiti njezinu prirodnu zaštitnu barijeru.

Nakon dolaska kući najbolje je prvo istuširati se mlakom vodom kako biste uklonili ostatke kreme, znoja, soli ili klora. Birajte nježne gelove za tuširanje i izbjegavajte agresivne pilinge jer koža nakon sunca može biti osjetljivija nego inače.

Odmah nakon tuširanja nanesite hidratantni losion ili kremu, idealno dok je koža još lagano vlažna. Dobro je birati proizvode sa sastojcima poput aloe vere, pantenola, hijaluronske kiseline ili ceramida koji pomažu obnoviti kožu i vratiti joj vlagu. Naravno, ne zaboravite ni ono osnovno – tijekom ljetnih dana pijte dovoljno vode jer hidratacija iznutra jednako je važna.