Želite brončani ten? Ovo su najbolji proizvodi za sunčanje i samotamnjenje

Ljeto je vrijeme kada svi volimo onaj prepoznatljiv, osunčani glow kože, a do njega danas možete doći na više načina nego ikad prije. Bilo da preferirate sunčanje na plaži ili proizvode za samotamnjenje, izdvojili smo formule koje će vam pomoći postići savršen brončani ten ovog ljeta

Sezona godišnjih odmora je krenula, dane sve češće provodimo uz more i sunce, a upravo je sada onaj dio godine kada mnogi žele postići zdrav, brončani ljetni ten. Preplanuli izgled kože mnogima je i dalje jedan od omiljenih beauty efekata ljeta, no danas smo sve svjesniji koliko je važno pritom misliti i na zdravlje kože. Dobra vijest je da do osunčanog izgleda danas možete doći na više načina, bez nepotrebnog riskiranja. Bilo da volite upijati sunce na plaži ili ste ipak skloniji sigurnijoj opciji uz proizvode za samotamnjenje, danas postoji pregršt odličnih formula koje će vam pomoći postići onaj savršeni ljetni glow. U nastavku donosimo vodič kroz proizvode koji će vam pomoći da do željene brončane puti dođete lakše nego ikad.

Najbolje marmelade za ubrzano tamnjenje

Posljednjih nekoliko sezona pravi hit među ljetnim beauty proizvodima postale su takozvane marmelade, pekmezi i balzami za sunčanje. Riječ je o bogatim, hranjivim formulama koje pomažu koži da brže potamni i pritom ostane mekana i njegovana. Njihova popularnost leži u sastojcima koji potiču proizvodnju melanina, prirodnog pigmenta zaslužnog za tamnjenje kože. U formulama se najčešće nalaze ulje mrkve, ekstrakt zelenog oraha, maslinovo ulje, dok kakao i karite maslac pomažu koži da ostane hidratizirana čak i nakon višesatnog izlaganja suncu.

Ipak, kod ovih proizvoda važno je biti oprezan. Većina marmelada ne sadrži zaštitni faktor ili ga ima u vrlo niskim razinama, što znači da ih nikako ne biste trebali koristiti kao jedinu zaštitu od sunca. Najbolja opcija je prvo nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom, idealno SPF 30 ili više, pričekati da se upije, a tek onda preko nje nanijeti proizvod za ubrzano tamnjenje. Tako ćete istovremeno zaštititi kožu od UV zraka, ali i postići onaj lijepi, brončani ten koji svi povezujemo s ljetom.

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Afrodita Sun Care marmelada

Svojevrsni je klasik na domaćem tržištu, obogaćen dragocjenim uljima mrkve, oraha i masline. Sada dolazi i u novim mirisnim verzijama s mangom ili jagodom, za potpuno ljetno iskustvo. Cijena: oko 15 €

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Olival SUPER Mrkva pekmez za ubrzano tamnjenje sa SPF 10

Za one koji traže formulu s barem minimalnom zaštitom, ovaj pekmez obogaćen beta-karotenom iz mrkve idealan je izbor. Cijena: oko 8 €

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Biobaza Sun & Sea Forever kraljevski tekući pekmez

Volite li tekuće teksture, ovaj proizvod nudi kombinaciju ekstrakata ljubičaste mrkve i oraha za intenzivnu njegu i boju. Cijena: oko 14 €

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Kako odabrati idealan proizvod za samotamnjenje?

Ako izbjegavate sunčanje ili jednostavno želite izgled preplanule kože bez izlaganja UV zrakama, proizvodi za samotamnjenje već godinama su odlična alternativa. Srećom, formule su danas neusporedivo bolje nego prije. Zaboravite na nekadašnje proizvode koji su ostavljali narančaste tonove ili neujednačene mrlje - moderni self tan proizvodi izgledaju znatno prirodnije i puno su jednostavniji za korištenje kod kuće.

Glavni sastojak većine ovih proizvoda je DHA, odnosno dihidroksiaceton, šećer koji reagira s površinskim slojem kože i postupno stvara tamniji ton. Upravo zato boja ne ostaje trajno, već postupno blijedi tijekom nekoliko dana kako se koža prirodno obnavlja. Danas mnogi brendovi kombiniraju DHA s eritrulozom, sastojkom koji sporije djeluje i pomaže postići još prirodniju, ravnomjerniju brončanu nijansu bez naglih prijelaza ili neujednačenog tona.

Sam odabir proizvoda najviše ovisi o tome što vam najviše odgovara. Kreme i losioni odličan su izbor ako želite postupan rezultat i dodatnu hidrataciju, posebno ako imate suhu kožu. Pjene i mousse formule razvijaju boju nešto brže i obično daju intenzivniji efekt pa ih često biraju oni koji žele vidljiv rezultat u kratkom roku. Sve popularnije postaju i kapi za samotamnjenje koje možete pomiješati sa svojom uobičajenom kremom za lice ili tijelo i tako sami kontrolirati intenzitet boje.

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Od drogerijskih favorita do luksuznih formula

Ponuda proizvoda za samotamnjenje danas je zaista velika, od pristupačnih drogerijskih favorita do luksuznijih formula koje obećavaju dugotrajniji i prirodniji rezultat. No bez obzira na to koji proizvod odaberete, najbolji rezultat uvijek kreće od dobre pripreme kože. Dan prije nanošenja preporučuje se napraviti piling tijela kako biste uklonili mrtve stanice kože i stvorili ravnomjernu podlogu, posebno na područjima poput laktova, koljena i gležnjeva gdje se proizvod često zna jače primiti.

Prije samog nanošenja dobro je ta suha područja lagano hidratizirati kako bi boja ostala ravnomjerna, a za aplikaciju pjena i losiona svakako se isplati koristiti posebnu rukavicu koja omogućuje jednostavnije nanošenje bez tragova i sprječava neželjeno tamnjenje dlanova. U nastavku izdvajamo nekoliko odličnih proizvoda koji se mogu pronaći i u našim drogerijama.

Ziaja Cupuacu losion za samotamnjenje

Ako ste novi u svijetu samotamnjenja, ovo je odličan izbor koji pruža suptilan preplanuli izgled i jača zaštitnu barijeru kože. Cijena: oko 4 €

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Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer pjena za samotamnjenje

Ova popularna pjena s kokosovom vodom obećava intenzivan ten bez mrlja i do tjedan dana. Cijena: oko 13 €

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St. Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse

Tropez Self Tan Express brzosušeća pjena za samotamnjenje za postupnu preplanulost daje koži prirodnu smeđu boju s dugotrajnim učinkom. Ovisno o vremenu izlaganja između 1 i 3 sata, tada možete ispraviti intenzitet dobivene preplanulosti. Ksigurava prirodni preplanuli izgled te omogućuje različite intenzitete preplanulosti. Cijena: oko 40 €

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Carroten Ulje u spreju Intense Tan

Ovo ulje u spreju za tamnjenje pomaže u postizanju duboke i blistave preplanulosti. Njegova formula obogaćena je sastojcima koji njeguju kožu i daju joj sjaj tijekom sunčanja. Idealno je za kožu koja je već preplanula i želi postići još intenzivniju boju. Cijena: oko 5 €

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Nivea Losion za tijelo Q10 Firming + bronze

NIVEA losion za tijelo donosi prirodno preplanuli izgled i poboljšanu elastičnost kože. Zahvaljujući inovativnoj formuli s koenzimom Q10 koža postaje dubinski hidratizirana, ali i elastična. Cijena: oko 10 €

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Collistar Moisturizing Tanning Spray SPF30

Praktičan, brz i siguran način za postizanje veličanstvene i savršene preplanulosti. Ovaj proizvod za sunčanje rezultat je stručne kombinacije posebne formule za sunčanje s praktičnom mlaznicom koja omogućava brzu i savršenu primjenu na cijelo tijelo, uključujući područja koja su teže dostupna. Proziran i ultra svjež, trenutno prodire u kožu te se odmah suši. Cijena: oko 40 €

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Clarins Express SelfTanning Fresh Gel

Losion-gel formula za samotamnjenje koja bez napora stvara prekrasan zlatni ten – u bilo koje doba godine. Njegova lagana, osvježavajuća gel tekstura sa zlatno‐karamel nijansom omogućuje jednostavno nanošenje, brzo upijanje i ujednačen rezultat bez tragova. Obogaćena organskim ekstraktima aloe vere i smokve, formula intenzivno hidratizira, ostavljajući kožu mekom, podatnom i blistavom. Cijena: oko 36 €