Rihanna zna što žene žele: Njezin novi puder mogao bi postati beauty hit godine

Pronalaženje savršene nijanse pudera mnogima je i dalje jedan od najvećih make-up izazova. Rihanna ponovno mijenja pravila igre i donosi proizvod koji obećava prirodan izgled, udobnost i savršeno prilagođavanje različitim tonovima kože

Rihanna je još jednom pokazala zašto njezin Fenty Beauty već godinama zauzima posebno mjesto u svijetu kozmetike. Barbadska pjevačica i poduzetnica predstavila je novi proizvod iz svoje beauty linije - Filt’r Fluid Flex Foundation, puder koji nastavlja filozofiju brenda usmjerenu na raznolikost i inkluzivnost.

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Glavna posebnost novog pudera je impresivna ponuda od čak 50 nijansi, osmišljenih tako da odgovaraju širokom rasponu tonova kože. No, nije riječ samo o velikom izboru boja - posebna pažnja posvećena je i podtonovima kako bi se proizvod što prirodnije stopio s kožom.

Prirodan izgled bez osjećaja težine

Trendovi u šminkanju posljednjih godina sve više se okreću prirodnom izgledu, a upravo na tome temelji se i novi Fenty Beauty puder. Umjesto teškog sloja koji skriva prirodnu teksturu kože, cilj je postići svjež, ujednačen ten koji izgleda poput kože, samo bolje.

Formula je osmišljena za svakodnevno nošenje, a brend ističe kako puder ostaje postojan čak i tijekom kretanja i užurbanog dana. To ga čini idealnim izborom za sve koji žele spoj dugotrajnosti i ugodnog osjećaja na licu.

Rihanna ponovno stavlja raznolikost u prvi plan

Od samog osnutka Fenty Beauty poznat je po tome što je među prvim velikim kozmetičkim brendovima ponudio širok raspon nijansi pudera, čime je promijenio očekivanja u beauty industriji.

Rihanna je više puta isticala važnost toga da se svaka osoba može pronaći u ponudi proizvoda, bez obzira na boju kože. Upravo je ta ideja postala jedan od zaštitnih znakova njezina brenda.

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Beauty proizvod koji prati moderne trendove

Ljubiteljice šminke danas sve više traže proizvode koji nisu samo dekorativni, već se ugodno nose i prilagođavaju stvarnom životu. Lagane teksture, prirodan završetak i širok izbor nijansi postali su među najvažnijim kriterijima pri odabiru podloge. Rihanna je i ovim novitetom potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih osoba u beauty svijetu - ne samo kroz trendove koje pokreće, već i kroz ideju da ljepota treba biti dostupna svima.

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