Miley Cyrus oprostila se od voljene kume Dolly Parton: 'Izgubili smo najčišću dušu'

Svijet se oprašta od kraljice countryja, a među najdirljivijim porukama našla se ona Miley Cyrus. Njihova priča nije bila samo priča o glazbi, već o godinama podrške, ljubavi i posebne povezanosti

Vijest o smrti legendarne Dolly Parton u osamdesetoj godini života potresla je svijet, a brojne su se poznate osobe oprostile od glazbene ikone. Ipak, njezino kumče, pop zvijezda Miley Cyrus, podijelila je niz najosobnijih i najemotivnijih poruka, opraštajući se od žene koju nije smatrala samo uzorom, već i drugom majkom. Njihova veza, isprepletena glazbom, obitelji i bezuvjetnom podrškom, bila je jedna od najposebnijih u svijetu showbusinessa.

Miley singing ‘Islands in the Stream’ directly at Dolly Parton 💔 pic.twitter.com/GhzmLNuM8m — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 26, 2026

"Svijet je siromašnije mjesto bez nje"

Nakon što je obitelj potvrdila tužnu vijest, Miley se oglasila na društvenoj mreži X. "Ne mogu vjerovati da smo upravo izgubili najčišću dušu. Počivaj u slavi, Dolly. Srce me boli", napisala je u prvoj objavi, kasnije dodavši: "RIP Dolly, nadišla si vrijeme i živiš u srcima cijelih generacija." U službenoj izjavi za medije, njezina je tuga bila jednako opipljiva. "Duboko sam ožalošćena odlaskom moje prijateljice, Dolly Parton.

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Jedno od najizvanrednijih glazbenih iskustava u mom životu bilo je snimanje s njom. Svijet je siromašnije mjesto bez nje", poručila je Cyrus. Njezin otac, Billy Ray Cyrus, također je podijelio dirljivu uspomenu, prisjetivši se kako je jednom prilikom ušao u njezinu garderobu kako bi joj se ispričao zbog tabloidnih priča o njihovoj navodnoj aferi. "U pravom Dolly stilu, samo me pogledala, namignula i rekla: 'Dušo, ovo smeće prodaje ploče!'", napisao je, otkrivši da mu je nedavno poslala poruku u kojoj mu je rekla da ga voli cijelim srcem.

I can't believe we just lost the purest soul. Rest in Glory, Dolly. My heart aches. pic.twitter.com/EXLcyB0AJn — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 25, 2026

Veza iskovana u glazbi i obitelji

Prijateljstvo Dolly i obitelji Cyrus započelo je i prije rođenja mlađe pjevačice. Parton je bila dugogodišnja suradnica i prijateljica Billyja Rayja, s kojim je išla na turneje početkom devedesetih. On ju je 1992. godine zamolio da bude kuma njegovoj kćeri, a Dolly je s ponosom prihvatila. "Znam je otkad je bila beba. Nikada nismo imali veliku ceremoniju, ali tako sam ponosna na nju, volim je, ona je poput jedne od mojih", izjavila je Parton jednom prilikom. Ta veza nikada nije bila samo formalna. Dolly je bila stalna prisutnost u Mileyinom životu, a uloga tete Dolly u hit seriji "Hannah Montana" učinila ju je voljenim licem i u domovima nove generacije obožavatelja.

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Njihova profesionalna suradnja nastavila se kroz godine, od legendarnih zajedničkih izvedbi klasika "Jolene" do snimanja pjesama poput "Rainbowland" i obrade Mileyinog hita "Wrecking Ball" na Dollynom rock albumu "Rockstar" iz 2023. godine. Miley je svoju kumu smatrala "najvoljenijom osobom na planetu", ističući kako svi "pokušavaju ispuniti njezine kristalne cipele, što se nikada neće dogoditi".

Miley Cyrus & Dolly Parton singing I Will Always Love You x Wrecking Ball. Their last performance together and one of the greatest performances ever. pic.twitter.com/iM3qprfapq — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 26, 2026

Faksom do srca

Miley je često s obožavateljima dijelila anegdote koje su svjedočile o njihovoj bliskosti i Dollynoj jedinstvenoj osobnosti. Otkrila je da je s kumom najčešće komunicirala faksom. "Ona pošalje faks, netko ga skenira, pretvori u tekstualnu poruku i onda to stigne do mene", ispričala je kroz smijeh. No, najdirljiviji uvid u njihov odnos dala je kada je podijelila sadržaj faksa koji joj je Dolly poslala za Majčin dan. "Koliko te volim? Koliko mi srce može primiti i dokle mi ruke mogu dosegnuti", napisala joj je Parton. "To me rasplače. Toliko je volim", priznala je Miley, koja je Dolly smatrala majčinskom figurom.

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Za jedan Božić, Dolly joj je poklonila lutku u svojim proporcijama, odjeven u njezinu odjeću, što je Miley nazvala "velikom stvari". Upravo je ta mješavina humora, topline i bezrezervne ljubavi definirala odnos koji je nadilazio uloge kume i kumčeta, pretvarajući ga u duboku obiteljsku vezu čiji će se utjecaj osjećati zauvijek.

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