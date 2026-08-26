Ljetu još nije kraj: 'Party' Josipa Bačića dobio novu, plesnu verziju

Ljetni singl mladog glazbenika sada stiže u remixu iskusnog DJ-a i producenta Denisa Goldina

Pjesma „Party“ mladog Josipa Bačića ovog je ljeta već pronašla svoj put do publike, a sada dobiva i novo, osvježeno izdanje. Za remix njegovog četvrtog singla pobrinuo se DJ i producent Denis Goldin, čime su se dvojica glazbenika ponovno našla u zajedničkoj glazbenoj priči.

Matea Smolčić Senčar

Njihova nova suradnja dolazi potpuno spontano – upravo onako kako je, čini se, i trebalo biti. Goldin je, nakon što je čuo „Party“, prepoznao njezinu energiju i odlučio joj dati vlastito glazbeno ruho. Time je pjesma koja je već obilježila Josipovo ljeto dobila novu dimenziju i ritam koji je dodatno približava plesnom i klupskom zvuku. Remix dolazi u dvije verzije – radijskoj, prilagođenoj kraćem formatu i radijskom emitiranju, te extended verziji namijenjenoj upravo plesnom podiju i svima koji žele da „Party“ traje malo duže.

Matea Smolčić Senčar

„DJ Denis Goldin javio mi se da je čuo pjesmu ‘Party’ i da mu je periferno ušla u uho i odlučio napraviti remix. To mi je bilo baš drago, pogotovo jer smo Denis i ja već imali priliku surađivati na mojoj prvoj pjesmi ‘Boli’. Nisam očekivao da će se priča nastaviti baš na taj način, potpuno spontano. Mislim da su upravo takve stvari najljepše u glazbi – kad pustiš pjesmu među ljude i onda ona pronađe neki svoj put. Jako mi je drago što je ‘Party’ sada dobio i jednu novu verziju i što će ovo ljeto živjeti na još jedan način“, kaže Josip.

Matea Smolčić Senčar

Upravo je njihova prethodna suradnja na pjesmi „Boli“, za koju je Goldin također napravio remix, bila svojevrsni uvod u novu glazbenu povezanost. Ovoga puta susret mladog izvođača koji gradi svoj prepoznatljiv glazbeni put i iskusnog producenta s više od desetljeća prisutnosti na domaćoj i međunarodnoj elektroničkoj sceni rezultirao je novom verzijom pjesme „Party“. Pjesme koju je Josip publici predstavio kao pjesmu o opuštanju, bezbrižnosti i trenutku u kojem treba prestati previše razmišljati i jednostavno uživati. Nakon što je tijekom ljeta zaživjela u svojoj originalnoj verziji, remix Denisa Goldina donosi joj novu energiju i otvara prostor da njezina priča nastavi živjeti i na plesnim podijima.