Sretan Svjetski dan pasa: 30 fotografija najboljih prijatelja na svijetu

Danas je dan posvećen bićima koja nas dočekuju s najvećim osmijehom, bez obzira na to kakav smo dan imali. Svjetski dan pasa obilježava se 26. kolovoza, a cilj mu je podsjetiti na posebnu vezu između ljudi i pasa, ali i potaknuti svijest o odgovornom vlasništvu, udomljavanju i brizi za napuštene životinje.

Psi nam daju društvo, ljubav i onu posebnu vrstu veselja zbog koje obična šetnja oko kvarta postaje mali događaj. Istraživanja su pokazala da druženje sa psima može pozitivno utjecati na raspoloženje i smanjiti osjećaj stresa, a mnogim ljudima upravo je njihov pas svakodnevni razlog za više kretanja i boravka na svježem zraku.

Zato danas razmazite svog psa omiljenom poslasticom, produžite šetnju, bacite mu lopticu ili mu jednostavno poklonite malo više maženja. A ako još nemate svog četveronožnog prijatelja, možda je upravo danas pravi trenutak da pogledate pse koji čekaju svoj zauvijek dom.