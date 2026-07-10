Rhode beauty hit ljeta: Prvi bronzer Hailey Bieber konačno je stigao

Ljetni makeup trendovi ove godine donose prirodan, osunčani izgled kože, a jedan novi proizvod već je privukao veliku pažnju beauty zaljubljenika. Rhode, brend Hailey Bieber, koji se od nedvano može naručiti i u Hrvatsku, proširuje svoju ponudu proizvodom koji obećava zdrav sjaj i dolazi u nijansama prilagođenima različitim tonovima kože

Kultni brend ljepote Rhode, iza kojeg stoji Hailey Bieber, predstavio je svoju dosad najveću ljetnu kolekciju, a zvijezda je bez sumnje Pocket Bronze, prvi bronzer brenda. Nakon što ga je Bieber prvi put pokazala na TikToku prije gotovo 18 mjeseci, nestrpljenje je doseglo vrhunac, što potvrđuje i lista čekanja s više od 700.000 prijavljenih kupaca. No, ovaj proizvod nije samo još jedan ljetni hit; donosi priču o promišljenom pristupu koji postavlja nove standarde.

Pocket Bronze: Više od osunčanog tena

Pocket Bronze kremasti je stik koji pruža "bezbrižan dašak topline" s dugotrajnim hidratantnim učinkom. Njegova formula, obogaćena peptidima i hranjivim tamanu uljem, dizajnirana je da se besprijekorno stapa s kožom za prirodan, osunčan izgled bez osjećaja težine na koži.

Rhode

Slično popularnom Pocket Blush rumenilu, maslačasta tekstura klizi po koži i lako se nadograđuje od suptilnog sjaja do definiranijeg izgleda. Prve recenzije hvale tu sposobnost blendanja, iako neki ističu da zahtijeva malo više truda nego njegov prethodnik. Za lakše nanošenje dizajniran je i pripadajući dvostrani kist Pocket Brush.

Rhode

Tajni sastojak uspjeha: Suradnja koja mijenja pravila

Ono što Pocket Bronze izdvaja nije samo formula, već priča o nastanku. Bronzeri su dugo bili problematična kategorija u industriji, s ograničenim nijansama za tamnije tonove kože. Prepoznajući problem, Rhode je u proces razvoja uključio influencericu i zagovornicu inkluzivnosti Golloriju George. Ovo nije njihova prva suradnja; George je prethodno konzultirana za proširenje nijansi Pocket Blush rumenila. Za Pocket Bronze, George je bila uključena od početka, radeći s kemičarima kako bi osigurala da osam dostupnih nijansi odgovara svima. Rezultat je autentično povezan s potrebama žena tamnije puti. Najtamnija nijansa, Plunge, bogato je pigmentirana, bez teških crnih pigmenata koji daju pepeljast izgled. Paleta se tako kreće od nijanse Pebble za svijetlu put do spomenute Plunge za vrlo bogate tonove kože.

Što još donosi ljeto iz Rhodea?

Ljetna kolekcija ne staje na bronzeru. Predstavljen je i Highlight Milk, hibridni tekući iluminator inspiriran kultnim Glazing Milkom. Dostupan u četiri blistave nijanse, sadrži ceramide i vitamin E te se može koristiti kao podloga, samostalno na licu ili kao iluminator za tijelo za postizanje "JLo sjaja". Ljubitelji proizvoda za usne dolaze na svoje s tri nove, limitirane nijanse Peptide Lip Tint balzama u tropskim aromama Colada, Macadamia Butter i Honey Mango. Uz njih, stalnoj postavi pridružuju se i tri nove brončane nijanse Peptide Lip Shape olovke za usne. Kolekciju zaokružuju limitirani ljetni dodaci poput frotirske torbice i ručnika, idealnih za dane na plaži.

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