Za njegovane usne: Hailey Bieber lansirala četiri nova proizvoda koja će podići svaki zimski make-up look
Hladni dani su stigli, a s njima i razdoblje kada našim usnama treba dodatna njega i doza hidratacije. Na to je, naravno, mislila i Hailey Bieber koja je u sklopu svog beauty brenda Rhode predstavila limitiranu kolekciju pod nazivom Birthday Edit. Podsjetimo, još u rujnu 2023. američka manekenka i influencerica lansirala je Peptide Lip Tint – tonirani balzam za usne koji kombinira njegu popularnog Peptide Lip Treatmenta s laganom, suptilnom bojom.
Upravo zahvaljujući tom proizvodu Hailey je uspješno zakoračila u svijet make-upa, a sada se Peptide Lip Tint ponovno našao u centru pozornosti, ovaj put u posebnoj rođendanskoj kolekciji. Balzam dolazi u četiri nove nijanse: Raspberry Jelly, Espresso, Ribbon i Toast, a svaka je obogaćena novim, gurmanskim mirisom.
Jedan balzam stoji 17,30 eura, dok se komplet od sva četiri može kupiti za 62 eura. Osim kultnih balzama, kolekciju čine još dva noviteta: Snap-on Lip maskica za mobitel i oversized Bubble Bag kozmetička torba u crnoj boji, savršeni detalji za prave obožavateljice Rhode brenda.
Najavljena kolekcija u službenu prodaju stiže 12. studenog, no svi koji žele osigurati svoj primjerak već se sada mogu upisati na listu čekanja putem službene Rhode web stranice.