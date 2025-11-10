Za njegovane usne: Hailey Bieber lansirala četiri nova proizvoda koja će podići svaki zimski make-up look

Balzam dolazi u četiri nove nijanse: Raspberry Jelly, Espresso, Ribbon i Toast, a svaka je obogaćena novim, mirisom

Hladni dani su stigli, a s njima i razdoblje kada našim usnama treba dodatna njega i doza hidratacije. Na to je, naravno, mislila i Hailey Bieber koja je u sklopu svog beauty brenda Rhode predstavila limitiranu kolekciju pod nazivom Birthday Edit. Podsjetimo, još u rujnu 2023. američka manekenka i influencerica lansirala je Peptide Lip Tint – tonirani balzam za usne koji kombinira njegu popularnog Peptide Lip Treatmenta s laganom, suptilnom bojom.

Upravo zahvaljujući tom proizvodu Hailey je uspješno zakoračila u svijet make-upa, a sada se Peptide Lip Tint ponovno našao u centru pozornosti, ovaj put u posebnoj rođendanskoj kolekciji. Balzam dolazi u četiri nove nijanse: Raspberry Jelly, Espresso, Ribbon i Toast, a svaka je obogaćena novim, gurmanskim mirisom.

Rhode

Jedan balzam stoji 17,30 eura, dok se komplet od sva četiri može kupiti za 62 eura. Osim kultnih balzama, kolekciju čine još dva noviteta: Snap-on Lip maskica za mobitel i oversized Bubble Bag kozmetička torba u crnoj boji, savršeni detalji za prave obožavateljice Rhode brenda.

Najavljena kolekcija u službenu prodaju stiže 12. studenog, no svi koji žele osigurati svoj primjerak već se sada mogu upisati na listu čekanja putem službene Rhode web stranice.