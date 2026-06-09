Prijelomna beauty vijest: Od danas se Rhode kozmetika može naručiti u Hrvatsku

Za sve koji su do sada samo gledali viralne recenzije i čekali priliku za narudžbu, od danas Rhode više nije “beauty ulov” za putovanja i inozemstvo, već se dostavlja i u Hrvatsku

Ljubiteljice beauty brenda Rhode napokon su dočekale vijest koju su mnoge mjesecima čekale - popularni kozmetički brend koji je osnovala Hailey Bieber od danas se dostavlja u Hrvatsku. To znači da ćeš od danas, 9. lipnja, sve proizvode iz Rhode kolekcije moći naručiti na svvoju adresu izravno iz online shopa brenda.

Osim na Hrvatsku, ovaj slavni beauty brend širi dostavu na još šest europskih zemalja: Belgiju, Bugarsku, Češku, Švicarsku, Portugal i Rummunjsku, a istoga dana ulazi i na meksičko tržište.

Hrvatski obožavatelji brenda tako neće morati čekati dolazak Rhode kozmetike u Sephoru, koji je najavljen za rujan ove godine, već će čitavog ljeta moći uživati u viralnim proizvodima poput Peptide Lip Treatmenta, hidratantnog tretmana za usne koji je postao jedan od najviralnijih beauty proizvoda posljednjih godina, zatim proizvoda za njegu kože poput Peptide Glazing Fluid seruma te popularnih rumenila Rhode Pocket Blush i bronzera Rhode Pocket Bronze. posebno oduševljava i činjenica da ova vijest znači dostupnost novih ljetnih proizvoda koje je Rhode predstavio u sklopu svoje Summer ’26 kolekcije. Nova kolekcija donosi bronzere, proizvode za dodatni sjaj kože i nove nijanse već omiljenih proizvoda za usne.

Rhode je posljednjih godina postao jedan od najprepoznatljivijih beauty brendova na svijetu. Pokrenut 2022. godine, osvojio je publiku minimalističkim pakiranjem, jednostavnom estetikom i proizvodima koji su vrlo brzo postali viralni na društvenim mrežama. Posebno se istaknula filozofija brenda – njega kože koja izgleda prirodno, svježe i “glowy”, odnosno onaj prepoznatljivi sjaj kože koji je postao zaštitni znak Hailey Bieber.