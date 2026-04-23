Red ispred Sephore sve je veći: Obožavatelji satima čekaju otvorenje popularne drogerije

Popularna drogerija danas u podne otvara svoja vrata, a red ispred trgovine stvara se već satima

Vijest da Sephora dolazi u Hrvatsku napravila je potpunu histeriju među influencerima, tiktokerima i obožavateljima drogerije u kojoj se napokon mogu kupiti viralni proizvodi koji dosad nisu bili dostupni u Hrvatskoj.

Nakon što je jučer otvorila vrata za influencere, medije i poznate osobe, Sephora će danas u podne biti otvorena za sve, a red ispred drogerije stvara se od jutra jer svi žele među prvima ući.

Uglavnom mlade djevojke stoje satima ispred Sephore u City Centru One East, a neke su se umorile pa su i sjele.

Podsjećamo, Sephora se otvara točno u podne, a aplikacija je već aktivna.

Pogledajte video!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Po čemu je Sephora posebna?

Ono što Sephoru čini toliko posebnom nije samo ponuda, nego i cjelokupno iskustvo kupovine. Njezin koncept "otvorenog prodajnog prostora" kupcima omogućuje slobodno istraživanje, dodirivanje i isprobavanje proizvoda bez pritiska. U srcu zagrebačke poslovnice nalazit će se i takozvani Beauty Hub, interaktivna zona za testiranje šminke i preparativne kozmetike, gdje će stručni savjetnici pomagati pri odabiru idealnih proizvoda. Upravo ta kombinacija širokog asortimana, koji uključuje luksuzne brendove, i to one koji su dostupni isključivo u Sephori, kao i vlastitu, cjenovno pristupačnu liniju Sephora Collection, razlog je zašto Sephora već godinama ima kultni status među ljubiteljicama kozmetike. Mnogi od brendova koji stižu u Hrvatsku bit će po prvi put dostupni na našem tržištu.

Što sve možete kupiti u Sephori?

Jedan od najiščekivanijih brendova koji su sa Sephorom stigli u Hrvatsku je Makeup by Mario, brend slavnog vizažista Marija Dedivanovića. Njegov SoftSculpt Shaping Stick za konturiranje postao je moderni klasik, a palete sjenila nezaobilazne su u kolekcijama profesionalaca i amatera. Uz njega stiže i Rihannin Fenty Beauty. Njihov popularni tekući puder Pro Filt'r Soft Matte Longwear izuzetno je popularan među ljubiteljicama šminke zbog širokog raspona nijansi za sve tonove kože, dok je sjajilo Gloss Bomb postalo apsolutni bestseler.

Nadalje, u Sephori su dostupni i viralni hitovi koji su osvojili TikTok i Instagram. Posebno se ističe Rare Beauty, brend pjevačice Selene Gomez, čije je tekuće rumenilo Soft Pinch Liquid Blush postalo jedan od najprodavanijih kozmetičkih proizvoda na svijetu. Tu je i Kosas, poznati "clean beauty" brend, a među njihovim najpopularnijim proizvodima vrijedi spomenuti kremasti korektor Revealer Super Creamy + Brightening Concealer koji je jako hvaljen zbog svoje lagane, ali učinkovite formule koja se ne uvlači u sitne bore.

Za ljubitelje preparativne kozmetike stigle su i poslastice inspirirane korejskom njegom: Glow Recipe, Aestura te Byoma.