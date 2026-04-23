Neka igre ljepote započnu, otvorena Sephora u Zagrebu

U novootvorenoj zagrebačkoj Sephori i na webshopu hrvatski kupci po prvi puta imaju priliku isprobati proizvode omiljenog brenda Sephora Collection te ekskluzivne i svjetski poznate brendove

Premijerno otvorenje Sephore u City Centru one East izazvalo je ogroman interes javnosti i okupilo brojna poznata lica te ljubitelje beauty svijeta na jednom mjestu. U elegantnoj atmosferi, stotinjak uzvanika je među prvima istražilo najnovije trendove, proizvode i ekskluzivne brendove koji su konačno dostupni i u Hrvatskoj.

Promo

Promo

Promo

Okupljenima su se obratile istaknute gošće, Catherine Spindler - predsjednica Sephore za Europu i Bliski istok, koja je osobno pozdravila uzvanike, te Natasha Denona, svjetski poznata make-up artistica hrvatskih korijena, osnivačica vlastitog make up brenda, čija je prisutnost dodatno oduševila publiku i naglasila važnost ovog otvorenja za domaću beauty scenu.

Premijerno otvorenje bilo je uvertira za grandiozno otvorenje za javnost koje će biti danas točno u podne uz ceremoniju rezanja vrpce i istovremeno pokretanje webshopa sephora.hr te Sephora Hrvatska aplikacije. Putem webshopa i aplikacije svi domaći ljubitelji ljepote od sad imaju priliku kupovati ekskluzivne proizvode iz asortimana Sephore.

Promo

Promo

Promo

U novootvorenoj zagrebačkoj Sephori i na webshopu hrvatski kupci po prvi puta imaju priliku isprobati proizvode omiljenog brenda Sephora Collection te ekskluzivne i svjetski poznate brendove poput Natasha Denona, Make up by Mario, Rare Beauty, Glowery, Byoma, Fenty Beauty, Aestura, Le Monde Gourmand, Kosas, Merit i mnoge druge.

Sephora je najdinamičnija beauty zajednica

Sephora je vodeći globalni maloprodajni brend u segmentu ljepote. S pedeset tisuća strastvenih zaposlenika, zastupljenih na 35 različitih tržišta, Sephora povezuje kupce i beauty brendove unutar najpouzdanije i najdinamičnije beauty zajednice na svijetu. Našu osobito angažiranu zajednicu od stotina milijuna ljubitelja ljepote služimo kroz globalnu mrežu s više od 3 200 trgovina i kultnih flagship lokacija te preko naših e-commerce i digitalnih platformi, nudeći personalizirana i autentična iskustva na svakom koraku.

Promo

Promo

Promo

Promo

S gotovo petsto brendova u ponudi, uključujući vlastitu liniju Sephora Collection, pružamo jedinstven i raznolik izbor prestižnih beauty proizvoda – od mirisa i make-upa do proizvoda za njegu kose i kože – iznova kreirajući svijet prestižne ljepote.

Od osnutka 1969. u francuskom Limogesu pa do pridruživanja LVMH grupi 1997., Sephora stalno pomiče granice u industriji prestižne ljepote. Danas nastavljamo rušiti konvencije kako bismo ostvarili svoju misiju: proširiti pogled kojim svijet doživljava ljepotu i osnažiti ono posebno u svakome od nas.

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Neka igre ljepote započnu!