Naša beauty wishlista je spremna: Ovo su kultni Sephora proizvodi koje vrijedi isprobati

Otvaranje Sephore u Zagrebu donosi dugo iščekivanu priliku da konačno isprobaš proizvode o kojima se godinama govori. Od viralnih senzacija do provjerenih klasika, ovo su beauty favoriti koji su osvojili svijet

Sephora otvara svoja vrata u Hrvatskoj pa sada napokon dobivamo priliku isprobati sve one sjajne proizvode o kojima se godinama priča i koji su već stekli kultni status na društvenim mrežama. Sve ono što smo do sada samo gledali kroz TikTok recenzije, YouTube tutorijale i beauty liste želja uskoro će biti dostupno i na našim policama. Od viralnih hitova do bezvremenskih klasika koji iz sezone u sezonu zadržavaju status favorita, riječ je o proizvodima koji su s razlogom osvojili svijet ljepote.

Ako razmišljaš o osvježavanju svoje beauty rutine ili jednostavno želiš otkriti što zaista vrijedi hypea, ovo je idealan trenutak. U nastavku donosimo pregled kultnih proizvoda iz Sephore koje se itekako isplati staviti na svoju listu za isprobavanje.

Rare Beauty Soft Pinch tekuće rumenilo

Kad je Selena Gomez pokrenula svoj brend, malo tko je očekivao da će jedno tekuće rumenilo izazvati takvav hype. Soft Pinch rumenilo vlada društvenim mrežama, a njegova tajna leži u nevjerojatnoj pigmentaciji. Dovoljna je doslovno jedna točkica za postizanje prirodnog, svježeg i dugotrajnog izgleda. Upravo zbog te formule, bočica traje iznimno dugo, a popularne nijanse poput "Hope" i "Happy" redovito su rasprodane diljem svijeta. Okvirna cijena: 30 €

Summer Fridays Lip Butter Balm

U moru balzama za usne, Summer Fridays Lip Butter Balm izdvojio se kao apsolutni favorit. Njegova veganska formula pruža dubinsku hidrataciju i ostavlja usne svilenkasto glatkima i sjajnima, ali bez osjećaja ljepljivosti. Postao je neizostavan dio svake torbice, savršen za njegu i suptilan sjaj tijekom cijelog dana. Svoj kultni status duguje minimalističkom pakiranju i ugodnim aromama, poput vanilije. Okvirna cijena: 26 €

Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops

Ako si se ikada pitala kako postići popularni "glass skin" ili izgled staklene kože, ovo je proizvod koji je pokrenuo cijeli taj trend. Višenamjenski serum s niacinamidom i ekstraktom lubenice može se koristiti kao dio rutine njege za hidrataciju i smanjenje hiperpigmentacije ili kao primer prije šminke. Koži daje trenutačni, sočni sjaj bez imalo šljokica, čineći ten zdravim i blistavim. Okvirna cijena: 45 €

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum krema

Ova krema za tijelo postala je globalni fenomen zahvaljujući svom zaraznom mirisu pistacije i slane karamele. No, miris nije jedino što ju je učinilo slavnom. Formula obogaćena guaranom, koja sadrži kofein, vidljivo zaglađuje i učvršćuje kožu, dok je cupuaçu maslac i acai ulje dubinski hrane. Intenzivno hidratizira, brzo se upija i ostavlja kožu mekom i suptilno svjetlucavom, što je čini savršenim izborom za cijelu godinu. Okvirna cijena: 45 €

BYOMA Brightening Serum

Brend BYOMA osvojio je beauty svijet svojom misijom jačanja kožne barijere i pristupačnim, ali učinkovitim formulama. Njihov Brightening Serum u prepoznatljivoj bočici postao je favorit zbog jedinstvenog kompleksa tri-ceramida koji obnavlja kožu, dok niacinamid i hijaluronska kiselina ujednačavaju ten i pružaju dubinsku hidrataciju. Idealan je za one koji žele postići zdrav i blistav izgled bez iritacija. Okvirna cijena: 18 €

rhode Peptide Lip Treatment

Kad je Hailey Bieber lansirala svoj brend rhode, svijet je poludio za estetikom "glazirane" kože. Peptide Lip Treatment postao je instantni hit i simbol te filozofije. Ovaj obnavljajući tretman za usne pruža intenzivnu hidrataciju, vidljivo ih popunjava i ostavlja neodoljiv sjajni finiš. Bilo da ga koristiš kao dnevni balzam ili noćnu masku, postao je nezaobilazan proizvod za postizanje sočnih i njegovanih usana. Okvirna cijena: 20 €

Sephora Collection Cream Lip Stain

Jedan od najprodavanijih proizvoda Sephorinog vlastitog brenda godinama su ovi tekući ruževi. Poznati su po nevjerojatnoj postojanosti, laganoj i pjenastoj teksturi te mat završetku koji ne isušuje usne. Visoka pigmentacija osigurava potpunu prekrivenost u jednom potezu, a ruž se na usnama gotovo i ne osjeti. Zbog široke palete nijansi i pristupačne cijene, s pravom su stekli status kultnog klasika. Okvirna cijena: 13 €