Sephora se otvara u Zagrebu, evo kojim se brendovima i proizvodima najviše veselimo

Ovaj veliki povratak donosi puno više od samog shoppinga - riječ je o cjelokupnom iskustvu koje uključuje najtraženije svjetske brendove, ekskluzivne proizvode i mogućnost da sve ono što smo dosad naručivale online napokon isprobamo uživo

Vijest o dolasku Sephore u Hrvatsku razveselila je mnoge beauty entuzijaste, a iščekivanju je sada napokon došao kraj. Već sutra, točnije 23. travnja, Sephora će otvoriti svoja vrata u zagrebačkom trgovačkom centru City Center One East, a istovremeno će s radom započeti i online trgovina te mobilna aplikacija.

Po čemu je Sephora toliko posebna?

Ono što Sephoru čini toliko posebnom nije samo ponuda, nego i cjelokupno iskustvo kupovine. Njezin koncept "otvorenog prodajnog prostora" kupcima omogućuje slobodno istraživanje, dodirivanje i isprobavanje proizvoda bez pritiska. U srcu zagrebačke poslovnice nalazit će se i takozvani Beauty Hub, interaktivna zona za testiranje šminke i preparativne kozmetike, gdje će stručni savjetnici pomagati pri odabiru idealnih proizvoda.

Upravo ta kombinacija širokog asortimana, koji uključuje luksuzne brendove, i to one koji su dostupni isključivo u Sephori, kao i vlastitu, cjenovno pristupačnu liniju Sephora Collection, razlog je zašto Sephora već godinama ima kultni status među ljubiteljicama kozmetike. Mnogi od brendova koji stižu u Hrvatsku bit će po prvi put dostupni na našem tržištu.

Brendovi kojima se najviše veselimo

Društvene mreže već naveliko bruje o brendovima koji će biti dostupni u Sephori u Hrvatskoj, a prema službenim najavama, na policama nas očekuje zaista impresivna selekcija. Među njima se ističu imena koja su oblikovala beauty industriju posljednjih godina. Jedan od najiščekivanijih je Makeup by Mario, brend slavnog vizažista Maria Dedivanovića. Njegov SoftSculpt Shaping Stick za konturiranje postao je moderni klasik, a palete sjenila nezaobilazne su u kolekcijama profesionalaca i amatera. Uz njega stiže i Rihannin Fenty Beauty. Njihov popularni tekući puder Pro Filt'r Soft Matte Longwear izuzetno je popularan među ljubiteljicama šminke zbog širokog raspona nijansi za sve tonove kože, dok je sjajilo Gloss Bomb postalo apsolutni bestseler.

Ljubitelje luksuzne kozmetike posebno će razveseliti brend Charlotte Tilbury. Proizvodi poput kreme Charlotte's Magic Cream i podloge Hollywood Flawless Filter imaju kultni status, a cijela Pillow Talk kolekcija sinonim je za sofisticiran i bezvremenski izgled.

Nadalje, u Sephori će biti dostupni i viralni hitovi koji su osvojili TikTok i Instagram. Posebno se ističe Rare Beauty, brend pjevačice Selene Gomez, čije je tekuće rumenilo Soft Pinch Liquid Blush postalo jedan od najprodavanijih kozmetičkih proizvoda na svijetu. Tu je i Kosas, poznati "clean beauty" brend, a među njihovim najpopularnijim proizvodima vrijedi spomenuti kremasti korektor Revealer Super Creamy + Brightening Concealer koji je jako hvaljen zbog svoje lagane, ali učinkovite formule koja se ne uvlači u sitne bore.

Za ljubitelje preparativne kozmetike stižu poslastice inspirirane korejskom njegom. Brend Glow Recipe poznat je po formulama na bazi voća, a njihov serum Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops obećava onaj popularni "stakleni" izgled kože. Uz njega dolaze i brendovi Aestura te Byoma.

A što je s Rhodeom?

Ultrapopularni brend Rhode, koji je osnovala Hailey Bieber, jedan je od najtraženijih na svijetu, a njihovi proizvodi poput Peptide Lip Treatment balzama za usne redovito se rasprodaju u samo nekoliko minuta. Iako se šire glasine o dolasku brenda u europske Sephore tijekom 2026. godine, za sada nema službene potvrde hoće li se naći i na policama zagrebačke poslovnice. Unatoč tome, svi se nadamo da će i ovaj globalni fenomen uskoro postati dio ponude na našem tržištu.