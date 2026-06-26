Pjegice, razmaknuti zubi i neobični prsti: 10 slavnih dama koje pomiču standarde ljepote

Godinama se u svijetu mode i ljepote govorilo o idealima kojima bi svi trebali težiti – savršenoj koži, simetričnom licu, određenim proporcijama i izgledu bez ijedne “mane”. No neke od najpoznatijih žena današnjice upravo su svojim posebnostima pokazale da ljepota nikada nije bila samo stvar pravilnih crta lica ili savršenih mjera.

Od madeža koji je postao zaštitni znak, preko pjegica i razmaka među zubima, do oblina, izraženih crta lica i drugačijih tjelesnih karakteristika – ove slavne žene dokazale su da ono što se nekada smatralo nesavršenošću može postati najveći adut. Njihova autentičnost promijenila je način na koji gledamo na ljepotu, a mnoge od njih postale su inspiracija milijunima žena diljem svijeta.

Cindy Crawford nije dopustila da ukloni svoj prepoznatljivi madež, Winnie Harlow pretvorila je vitiligo u simbol snage, a brojne druge zvijezde pokazale su da upravo ono po čemu se razlikujemo često ostavlja najjači dojam.

Danas se standardi ljepote mijenjaju brže nego ikad, a ove žene podsjećaju nas da trendovi prolaze, dok osobnost i jedinstvenost ostaju.