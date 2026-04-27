10 slavnih dama s velikim stopalima: 'DiCaprio ih je nazivao kanuima'

U svijetu u kojem je ideal ljepote bio da žene moraju imati mala i delikatna stopala, veći broj obuće za mnoge je žene bio izvor nesigurnosti. U nekim kulturama, poput tradicije povezivanja stopala u Kini, ta je opsesija išla do bolnih ekstrema. Ipak, zanemaruje se osnovna logika: veličina stopala proporcionalna je visini pa je sasvim prirodno da visoka žena ima i veće stopalo koje joj pruža stabilnost.

Danas se vremena napokon mijenjaju, a brojne slavne i uspješne dame dokazuju da karizma i talent ne ovise o broju koji piše na potplatu. Iako su pod stalnim svjetlima reflektora, neke od najpoznatijih glumica, manekenki i medijskih mogulica ponosno nose brojeve iznad 40, a o svojim su "mukama" znale i otvoreno govoriti. Od duhovitih anegdota do iskrenih priznanja, njihove priče ruše zastarjele stereotipe.

Priče ovih žena pokazuju kako su nametnuti standardi ljepote prolazni. Bilo da ih smatraju manom ili prednošću, njihova stopala nose ih kroz život i karijere koje su inspiracija milijunima.