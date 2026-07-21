Horoskop za srijedu: Ovnovi trebaju biti hrabri, slobodne vage mogle bi upoznati nekoga

Sredina tjedna donosi ključni astrološki preokret. Sunce danas, 22. srpnja, ulazi u svoj dom, znak lava, čime službeno počinje period vladavine ovog ponosnog znaka

Ovan

LJUBAV: Energija lava potiče važne odluke. U vezama je vrijeme za raščišćavanje prošlosti, dok slobodni privlače pažnju. Dan je povoljan za hrabre poteze. POSAO: Kreativnost je na vrhuncu. Vaše ideje bit će zapažene, stoga se istaknite. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate mnogo energije, rasporedite je kako biste izbjegli umor.

Bik

LJUBAV: Ljubavni život postaje opušteniji, privlače vas spontanost i humor. Zauzeti uživaju u zajedničkim aktivnostima, s fokusom na stvaranju uspomena u domu. POSAO: Očekuje vas stabilan dan. Budite otvoreni za nove ideje jer je moguća zanimljiva ponuda. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pozornost na prehranu i priuštite si dovoljno kvalitetnog sna.

Blizanci

LJUBAV: Vaš šarm i komunikativnost dolaze do izražaja. Privlačite pažnju, a jedno poznanstvo moglo bi brzo prerasti u flert. Iskoristite prilike. POSAO: Komunikacija vam otvara vrata, no pripazite da se ne raspršite. Fokusirajte se na ključni cilj. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je mentalni umor. Pronađite vremena za opuštanje.

Rak

LJUBAV: Otvoreniji ste za nova poznanstva. U vezama se fokus prebacuje na zajedničke želje, a ne stare probleme. Spremni ste za novi, sretniji početak. POSAO: Intuicija vam pomaže, no izbjegavajte zaključke bez svih informacija. Fokus se prebacuje na financije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme s obitelji pomoći će vam vratiti unutarnji mir.

Lav

LJUBAV: S ulaskom Sunca u vaš znak, postajete magnet za druge. Partner će željeti više pažnje, a slobodni lako započinju uzbudljivu ljubavnu priču. POSAO: Ovo je vaš trenutak. Ideje su u središtu pozornosti, a trud će biti prepoznat. Otvaraju se vrata za napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije. Redovita aktivnost održat će vas u formi.

Djevica

LJUBAV: Dan donosi val nježnosti. Otvoreni razgovori produbit će veze. Slobodni bi mogli upoznati nekog potpuno drugačijeg od očekivanog. Zanimljivo je. POSAO: Vaša analitičnost je cijenjena. Sunce u lavu poziva vas na odmor i pripremu iza scene. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na mentalnom zdravlju. Dopustite si odmor.

Vaga

LJUBAV: U vezama se naglašava potreba za ravnotežom. Slobodne vage mogle bi upoznati nekoga tko će ih privući inteligencijom. POSAO: Timski rad je ključan. Vaša diplomacija dolazi do izražaja, a Sunce u lavu energizira društveni život, što donosi nove kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite balans između posla i odmora.

Škorpion

LJUBAV: Nalazite se u intenzivnoj i magnetskoj fazi. Dinamika u vezama se mijenja nabolje, a slobodni privlače pažnju bez puno truda. POSAO: Sunce u Lavu obasjava vašu karijeru. Ambicije su vam izražene i spremni ste na velike, odvažne poteze. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je napetost. Pronađite ispušni ventil.

Strijelac

LJUBAV: Partner cijeni vašu iskrenost. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu na društvenom događanju. Energija lava vam savršeno odgovara. POSAO: Pred vama su nove prilike. Moguće je poznanstvo s osobom koja će vam pomoći proširiti horizonte i ideje. ZDRAVLJE I SAVJET: Boravak na svježem zraku vratit će energiju.

Jarac

LJUBAV: Partner cijeni vašu pouzdanost. Iskren razgovor učvršćuje odnos. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja dijeli njihove životne vrijednosti. POSAO: Vaša upornost dolazi do izražaja. Moguće su nove odgovornosti koje otvaraju put napredovanju i uspjehu. ZDRAVLJE I SAVJET: Pazite da vas iscrpljenost ne uspori. Odmor je prioritet.

Vodenjak

LJUBAV: Privlačite više pažnje. Slobodni bi se mogli naći u centru zanimljivog odnosa. Sunce u lavu stavlja fokus na partnerstva. POSAO: Kreativnost je na vrhuncu. Neočekivana poslovna prilika mogla bi se pojaviti kada je najmanje očekujete. Budite spremni. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je osjetljivost na stres. Pazite na cirkulaciju.

Ribe

LJUBAV: Ljubavni život donosi iznenađenja. Moguće je da se prijateljski odnos pretvori u nešto više. Zauzete ribe uživaju u druženjima. POSAO: Energija se unosi u vašu svakodnevicu. Mogući su preokreti koji zahtijevaju prilagodbu novim okolnostima. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je življa, ali izbjegavajte preopterećenje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!