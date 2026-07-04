Kao stvoreni za dive: Parfemi koje obožavaju slavne holivudske dame

Od legendarnih holivudskih diva poput Marilyn Monroe i Audrey Hepburn pa sve do današnjih celebrity zvijezda, omiljeni mirisi često otkrivaju mnogo o osobnom stilu, karakteru i eri koju predstavljaju. Otkrivamo koje su parfeme voljele neke od najpoznatijih žena svijeta - i koji i danas imaju gotovo kultni status

Miris koji nosimo je više od samog dodatka; on je nevidljivi dio osobnog stila, tihi suputnik koji ostavlja trag i priča priču bez ijedne izgovorene riječi. U svijetu Hollywooda, gdje je imidž sve, odabir parfema često je bio jednako pomno promišljen kao i odabir filmske uloge ili večernje haljine. Od zlatnog doba filmske industrije pa sve do danas, omiljeni parfemi holivudskih diva postajali su legende, otkrivajući djelić njihove osobnosti skriven iza svjetala reflektora.

Marilyn Monroe: Između javne ikone i privatne tajne

Iako je njezina izjava da u krevet odlazi noseći samo nekoliko kapljica Chanela No. 5 postala kultna, to nije bio jedini parfem koji je slavna glumica voljela nositi. Kasnije otkriveno je da je platinasta ikona imala još jednog mirisnog favorita: Floris Rose Geranium. Tijekom snimanja filma "Neki to vole vruće", ova britanska toaletna voda, s notama ruže, geranija i sandalovine, dostavljana joj je u velikim količinama u hotel na Beverly Hillsu pod lažnim imenom, čuvajući tako intiman dio njezina svijeta daleko od očiju javnosti.

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Audrey Hepburn: 'Zabranjeni' miris stvoren samo za nju

Elegancija Audrey Hepburn bila je inspiracija za Huberta de Givenchyja, koji je 1957. godine kreirao parfem isključivo za svoju muzu. Miris L'Interdit, što na francuskom znači "zabranjen", glumica je nosila godinu dana prije nego što je postao dostupan javnosti. Pričalo se da Audrey nije željela da ga Givenchy podijeli sa svijetom. Ovaj cvjetni aldehidni parfem, s notama bergamota, ruže, jasmina i sandalovine, ostao je vječni simbol njihova prijateljstva i sofisticiranosti.

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Grace Kelly: Parfem stvoren za kraljevsko vjenčanje

Kada je holivudska glumica 1956. godine postala princeza od Monaka, na svom je vjenčanju s knezom Rainierom III. nosila miris koji je naručen posebno za tu prigodu. Knez je od slavne parfemske kuće Creed zatražio da stvori parfem koji će savršeno nadopuniti njezin vjenčani buket. Tako je nastao Creed Fleurissimo, raskošna cvjetna kompozicija s notama bergamota, tuberoze, firentinskog irisa i bugarske ruže, miris koji je utjelovio bajku koju je živjela.

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Elizabeth Taylor: Orijentalna raskoš i vlastito carstvo

Prije nego što je postala pionirka u svijetu celebrity parfema sa svojim carstvom koje uključuje hitove poput White Diamonds, Elizabeth Taylor bila je vjerna orijentalnom mirisu Jean Desprez Bal à Versailles. Kreiran 1962. godine, ovaj bogati spoj ružmarina, cvijeta naranče i vanilije nosila je na setu filma "Kleopatra". Toliko ga je voljela da ga je poklonila i bliskom prijatelju Michaelu Jacksonu, koji ga je potom nosio do kraja života.

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Rita Hayworth: Legendarni miris za fatalnu ženu

Jedna od najvećih zvijezda četrdesetih, Rita Hayworth, često je fotografirana kako nanosi svoj omiljeni parfem - Guerlain Shalimar. Ovaj legendarni orijentalni miris, stvoren 1925. godine, bio je inspiriran ljubavnom pričom cara Shaha Jahana i njegove supruge Mumtaz Mahal. Svojim opojnim notama bergamota, irisa, vanilije i tonke, Shalimar je savršeno odgovarao Ritinom glamuroznom i zavodljivom imidžu.

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Jackie Kennedy Onassis: Najskuplji parfem na svijetu

Iako je tijekom života nosila nekoliko mirisa, omiljeni parfem prve dame stila bio je Joy by Jean Patou. Lansiran 1929. na početku Velike depresije, godinama je nosio titulu najskupljeg parfema na svijetu. Za samo jednu bočicu bilo je potrebno više od deset tisuća cvjetova jasmina i dvadeset osam tuceta ruža. Njegova aura luksuza savršeno je pristajala ženi koja je postala globalna ikona elegancije.

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Princeza Diana: Od vjenčanog buketa do pariškog šika

Na dan svog vjenčanja, princeza Diana nosila je Quelques Fleurs, cvjetni miris s notama tuberoze, ruže i jasmina. Kasnije u životu, njezin je odabir postao sofisticiraniji, a omiljeni parfem bio joj je 24 Faubourg by Hermès. Nazvan po adresi glavne pariške trgovine ove modne kuće, ovaj sunčani miris s notama narančina cvijeta, breskve i jantara bio je odraz njezine elegancije i topline.

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Cate Blanchett: Suvremena muza talijanske elegancije

Australska glumica poznata po svojoj bezvremenskoj ljepoti i talentu dugogodišnja je ambasadorica i poklonica mirisa Giorgio Armani Sì. Ovaj moderni chypre miris, s notama crnog ribiza, frezije i vanilije, utjelovljuje snagu, ženstvenost i gracioznost - atribute koji se često vežu i uz samu Cate Blanchett.

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Victoria Beckham: Niche miris za modnu ikonu

Kao žena koja diktira trendove, Victoria Beckham rijetko bira ono što je očito. Njezin odabir je Room Service, niche parfem kuće Vilhelm Parfumerie, za koji je na Instagramu izjavila da je "super chic". Inspiriran Gretom Garbo u hotelu Carlyle pedesetih godina, ovaj miris donosi raskošnu mješavinu mandarine, ljubičice, crnog jantara i sandalovine.

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Rosie Huntington-Whiteley: Kultni klasik za modernu "it" djevojku

Manekenka i poduzetnica jedna je od najvećih obožavateljica kultnog brenda Byredo, a njezin favorit je Gypsy Water. Ovaj drvenasti miris, koji spaja note borovih iglica, sandalovine i vanilije s daškom limuna, postao je svojevrsni potpis za generaciju žena koje cijene suptilan, ali prepoznatljiv luksuz i nekonvencionalnu ljepotu.

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Adele: Vjernost opojnom klasiku

Dok mnoge zvijezde mijenjaju parfeme ovisno o trendovima, pjevačica Adele godinama je vjerna istom mirisu - Diorovom Hypnotic Poisonu. Izjavila je da ga nosi od svoje tinejdžerske dobi. Ovaj odvažni, gurmanski miris s dominantnim notama badema, jasmina i vanilije savršeno odgovara njezinoj snažnoj osobnosti i moćnom glasu.

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Angelina Jolie: Uniseks miris za nekonvencionalnu zvijezdu

Angelina Jolie često bira mirise koji izmiču tradicionalnim podjelama. Jedan od njezinih favorita je 1969 od Histoires de Parfums, uniseks miris koji se otvara sočnom breskvom, a razvija u začinsko srce kardamoma i klinčića, s bazom tamne čokolade i kave. Ovaj kompleksan i pomalo buntovan miris savršeno oslikava njezinu višeslojnu osobnost.