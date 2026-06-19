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Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor

Žena.hr
19. lipnja 2026.
Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
Profimedia
Ljeti posebno volimo mirise koji djeluju neopterećeno, svježe i pomalo nostalgično, a upravo ovakvi parfemi imaju onu rijetku sposobnost da nas jednim raspršivanjem odvedu ravno na godišnji odmor - čak i kada smo još uvijek daleko od plaže

Ljeto uvijek traži malo drugačiju beauty rutinu, a to vrijedi i kada su u pitanju parfemi. Teške i intenzivne note ostavljamo za hladnije dane, dok tijekom ljeta najviše volimo lagane, prozračne i osvježavajuće mirise koji prizivaju sunce, more i bezbrižne dane godišnjeg odmora. 

Takvi parfemi jednostavno imaju moć da vas u sekundi prebace na plažu, podsjećaju na kožu ugrijanu suncem, slani morski zrak i dane kada je jedino važno uživati u trenutku. Ovog ljeta posebno biramo lagane, kremaste i sunčane mirise koji savršeno pristaju visokim temperaturama, a ovo su neki od favorita kojima se stalno vraćamo.

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
Pexels

Tom Ford Soleil Blanc

Ako postoji parfem koji savršeno utjelovljuje luksuzni ljetni odmor, onda je to Soleil Blanc. Kremaste note kokosa, topli amber i bijelo cvijeće stvaraju miris koji podsjeća na ekskluzivni resort, sunčanje uz bazen i beskrajno ljeto. Elegantan, sofisticiran i savršen za večernje ljetne izlaske. Cijena: 235 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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NIVEA SUN Eau de Toilette

Miris koji mnoge vraća ravno u djetinjstvo i prve dane provedene na moru. Inspiriran legendarnim Nivea Sun losionom za sunčanje, ovaj parfem donosi prepoznatljive kremaste, citrusne i čiste note koje doslovno mirišu kao svježe nanesena krema za sunčanje i cijeli dan proveden na plaži. Cijena: 39 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraîche

Jedan od onih parfema koji se iz godine u godinu vraćaju među ljetne favorite. Kombinacija kokosa, vanilije, bergamota i tiare cvijeta daje topao, senzualan i sunčan miris koji neodoljivo podsjeća na tropske destinacije i zalaske sunca uz more.  Cijena: 100 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Creed Virgin Island Water 

Virgin Island Water je miris koji vas prenosi na rajski otok, obavijajući vas egzotičnim aromama i osjećajem luksuza. To je parfem koji priziva dojam mirnog rajskog odmora, gdje se sunce, plaže i egzotično voće spajaju u skladnu cjelinu. To je miris koji je savršen za vruće dane i ljetne večeri, ostavljajući svjež, tropski trag. Cijena: 198 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Caudalie Soleil des Vignes Oil Elixir

Višenamjensko suho ulje (eliksir) namijenjeno dubinskoj njezi, hidrataciji i postizanju blistavog sjaja kože tijela i kose. Prožeto je toplim, ljetnim notama kokosa, cvijeta naranče i jasmina, pa istovremeno djeluje kao hranjiva njega i lagani parfem. Cijena: 23 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Maison Margiela Replica Beach Walk

Ako volite mirise koji doslovno evociraju osjećaj šetnje uz more, Beach Walk je klasik koji vrijedi isprobati. Lagane note kokosa, bergamota, limuna i mošusa stvaraju dojam kože okupane suncem i slanog zraka nakon dana provedenog na plaži. Cijena: 150 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Sol de Janeiro Cheirosa 62

Iako nije klasičan parfem, ovaj viralni body mist i dalje je jedan od najvećih ljetnih favorita. Pistacija, karamela i vanilija stvaraju topao, sladak i izrazito addictive miris koji savršeno pristaje opuštenim ljetnim danima i večerima nakon sunčanja. Cijena: 28 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Juliette Has a Gun Lust for Sun

Jedan od novijih parfema koji je brzo postao sinonim za ljeto. Egzotično cvijeće, kokos i nježne solarne note daju mu vrlo chic i modernu vibru, a savršen je za sve koji vole mirise koji ostavljaju dojam luksuznog odmora na Mediteranu. Cijena: 105 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Dolce & Gabbana Light Blue

Bezvremenski klasik koji se gotovo uvijek nalazi na listama najboljih ljetnih parfema. Osvježavajući spoj limuna, zelene jabuke i cedrovine daje čist, lagan i energičan miris koji je idealan za svakodnevno nošenje tijekom najvećih ljetnih vrućina. Cijena: 80 €

Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor
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Mirisi ljeta: Ovi su parfemi kao stvoreni za sunčane dane i godišnji odmor