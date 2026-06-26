Mistovi koji mirišu na pistaciju, mocha kavu i ljeto koje ne želimo pustiti dolaze s potpisom Atelier Rebula

Mistovi su postali nezaobilazan beauty dodatak, osobito među generacijom Z koja ih obožava kao ležerniju alternativu parfemima

Ljetne temperature iz dana u dan rastu, a s njima i potreba za malim ritualima osvježenja koji će nas pratiti tijekom užurbanih dana, putovanja i bezbrižnih trenutaka uz more. Dok posežemo za laganijom odjećom, rashlađenim napitcima i beauty proizvodima koji pružaju osjećaj svježine, jedno mjesto na listi ljetnih favorita već su odavno zauzeli hair & body mistovi.

Atelier Rebul

Lagani, razigrani i jednostavni za korištenje, mistovi su posljednjih sezona postali nezaobilazan beauty dodatak, osobito među generacijom Z koja ih obožava kao ležerniju alternativu parfemima. Osvježavaju kosu i tijelo, lako se nanose tijekom dana i pružaju mirisni boost kad god poželimo. Upravo zato ne čudi što su Atelier Rebul Hair & Body Mistovi stekli status omiljenog ljetnog beauty proizvoda.

Ovog ljeta Atelier Rebul kolekcija dobila je dva nova, neodoljivo ''gurmanska'' izdanja koja su već privukla pažnju ljubitelja slatkih i toplih mirisnih nota. Mocha Mood osvojit će sve koji vole mirise što podsjećaju na omiljeni desert i prvu jutarnju kavu. Ova maglica otvara se zavodljivim notama ruma, bergamota i nježne ruže, dok u srcu donosi raskošnu kombinaciju vanilije, mošusa, orhideje i kremastih akorda. Završnica od karamele, tonka graha i pačulija ostavlja topao i dugotrajan trag na koži, a inspiracija toplim espressom, kremastom čokoladom i baršunastom vanilijom osjeti se u svakom njezinom sloju.

Atelier Rebul

Uz njega dolazi i Pistachio Macaron, miris koji priziva jednu od najpopularnijih slastica posljednjih godina. Neodoljive note pistacije i badema susreću se s nježnim jasminom i toplim drvenastim tonovima, dok rum u uvodnim notama donosi dodatnu dubinu cijeloj kompoziciji. Rezultat je topao, sladak i razigran miris koji na koži i kosi ostavlja dojam svježe pripremljenih pistacijinih makarona.

Atelier Rebul

Uz dva nova favorita, u Atelier Rebulu dostupni su i mirisi koji su već osvojili brojne korisnike i postali pravi klasici kolekcije. Mandarin Sorbet donosi energiju ljeta kroz spoj naranče, bergamota, mandarine i breskve, obogaćen cvjetnim notama ruže i ljiljana te toplom bazom sandalovine, mošusa i jantara. Ljubitelji voćno-cvjetnih mirisa često posežu za Cherry Me Up izdanjem u kojem se sočna trešnja, kruška i breskva susreću s jasminom, frezijom i ružom, dok završni akordi vanilije, cedrovine i mošusa daju mekoću i zavodljiv karakter.

Atelier Rebul

Za one koji sanjaju o ljetu tijekom cijele godine tu je Coco Spritz, miris koji spaja kremasto kokosovo mlijeko, sočnu naranču i breskvu s nježnim cvjetnim notama jasmina i frezije te toplinom sandalovine. Kolekciju zaokružuje Dark Plum Fusion, nešto intenzivnija i senzualnija interpretacija hair & body mista u kojoj se bijelo cvijeće, bogati drvenasti akordi, vanilija i mošus stapaju u elegantan i pomalo misteriozan mirisni potpis.

Atelier Rebul

Bilo da ste ljubitelj voćnih, cvjetnih, tropskih ili gurmanskih nota, Atelier Rebul Hair & Body Mist kolekcija nudi miris za svako raspoloženje i svaku priliku. Praktična pakiranja od 100 ml lako stanu u torbu, kozmetičku torbicu ili putni kofer, pa ih možete ponijeti sa sobom na plažu, vikend-putovanje ili godišnji odmor.

Atelier Rebul

Sve Atelier Rebul Hair & Body Mistove možete pronaći putem webshopa www.atelierrebul.hr. Ako se pripremate za ljetne vrućine i dane provedene uz more, sada je pravo vrijeme da se opskrbite svojim omiljenim mirisnim osvježenjem.