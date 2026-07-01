Princeza Diana danas bi slavila 65. rođendan: Ovo su njezini nezaboravni modni hitovi

Diana, princeza od Walesa, rođena 1. srpnja 1961., i danas, gotovo tri desetljeća nakon tragične smrti, ostaje jedna od najomiljenijih i najutjecajnijih figura dvadesetog stoljeća. Njezin život, od sramežljive djevojke iz aristokratske obitelji Spencer do globalne humanitarne i modne ikone, bio je ispunjen prkosom prema konvencijama i dubokom empatijom. Da je živa, danas bi proslavila svoj 65. rođendan, a njezin utjecaj snažno odjekuje.

Ono što je Dianu izdvojilo od ostatka kraljevske obitelji bila je njezina neposrednost i spremnost da se suoči s teškim globalnim problemima. Koristila je svoj položaj kako bi skrenula pozornost na pitanja koja su mnogi izbjegavali. U vrijeme kada je svijetom vladala panika zbog AIDS-a, a oboljeli bili stigmatizirani, Diana je postala prva poznata osoba koja se fotografirala kako se rukuje s pacijentom oboljelim od AIDS-a bez rukavica. U siječnju 1997. godine, samo nekoliko mjeseci prije smrti, posjetila je Angolu i hodala kroz djelomično očišćeno minsko polje, stavljajući globalni fokus na smrtonosne posljedice nagaznih mina. Njezin rad izravno je doprinio potpisivanju Ottawskog sporazuma o zabrani mina, pokazujući kako jedna osoba može pokrenuti globalne promjene.

Osim po humanitarnom radu, Diana je ostala zapamćena kao neosporna modna ikona čiji stil i danas inspirira. Njezina modna evolucija vjerno je pratila njezinu osobnu transformaciju. Na početku braka s princom Charlesom, njezin stil bio je skroman i u skladu s kraljevskim protokolom. No, kako je raslo njezino samopouzdanje, tako su i njezini modni odabiri postajali hrabriji i odvažniji. Nakon razlaza s Charlesom, Diana je u potpunosti preuzela kontrolu nad svojim imidžem. Simbol te transformacije postala je tzv. "osvetnička haljina", odvažna crna kreacija Christine Stambolian koju je nosila iste večeri kada je Charles javno priznao preljub. Tom je haljinom poručila svijetu da više nije žrtva, već snažna i neovisna žena. Njezina sposobnost da kombinira visoku modu s ležernim komadima, poput biciklističkih hlačica i širokih majica, redefinirala je pojam kraljevskog stila i učinila ga pristupačnijim. Njezino nasljeđe živi kroz njezine sinove, prinčeve Williama i Harryja, koji predano nastavljaju njezin humanitarni rad, ali i kroz neizbrisiv trag koji je ostavila u srcima milijuna kao istinska "Kraljica srca".