Lice na sunce, ali oprezno: Ovi sastojci u kozmetici čine kožu osjetljivijom na UV zrake

Ljeto ne mora značiti prekid korištenja djelotvornih sastojaka koji poboljšavaju izgled vaše kože. Potrebno je samo znanje i disciplina. Prilagodbom rutine, prebacivanjem aktivnih sastojaka u večernje sate i beskompromisnom upotrebom zaštitnog faktora, možete bezbrižno uživati u suncu, čuvajući kožu zdravom i zaštićenom

Sunčani dani mame nas van, a s njima dolazi i pojačana briga o njezi kože. No, dok marljivo nanosimo kreme i serume, neki od naših omiljenih kozmetičkih proizvoda mogli bi nam zapravo nanositi štetu. Određeni aktivni sastojci mogu učiniti kožu fotosenzitivnom, odnosno pojačano osjetljivom na sunčevo zračenje, što povećava rizik od opeklina, iritacija i dugoročnih oštećenja.

Što je fotosenzitivnost?

Fotosenzitivnost je stanje u kojem koža postaje izrazito reaktivna na ultraljubičaste (UV) zrake zbog tvari koja je nanesena na nju ili unesena u organizam. Čak i kratko izlaganje suncu može izazvati reakcije koje nalikuju opeklinama, poput crvenila, osipa, mjehura, ali i problema s pigmentacijom kao što su tamne mrlje. Ovaj problem nije samo estetski, već može dovesti i do ozbiljnijih oštećenja kože.

Popularni sastojci koji zahtijevaju poseban oprez

Mnogi od najučinkovitijih sastojaka u modernoj kozmetici djeluju tako da potiču izmjenu stanica ili uklanjaju površinski sloj kože. Iako to rezultira glađom kožom, taj novi, nježni sloj ostaje nezaštićen i ranjiviji na sunce.

Retinoidi: Noćni heroji, dnevni rizik

Retinoidi, uključujući retinol i tretinoin, zlatni su standard u borbi protiv starenja i akni. Njihova sposobnost da ubrzaju staničnu obnovu je neupitna. Međutim, taj proces stanjuje površinski sloj kože, čineći je osjetljivijom na UV zrake. Zbog toga stručnjaci preporučuju korištenje proizvoda s retinoidima isključivo u večernjoj rutini. Ujutro je obavezno temeljito umiti lice i nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30.

Kiseline za piling (AHA i BHA)

Alfa-hidroksi (AHA) i beta-hidroksi (BHA) kiseline, poput glikolne, mliječne i salicilne, moćni su kemijski pilinzi. One uklanjaju mrtve stanice s površine kože, otkrivajući ispod sebe novu, blistavu kožu. No, upravo taj mehanizam čini je podložnijom opeklinama. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) upozorava da proizvodi s AHA kiselinama mogu povećati osjetljivost kože na sunce, ne samo tijekom korištenja, već i do tjedan dana nakon prestanka. Preporuka je, stoga, koristiti ih navečer, a danju je neophodna visoka zaštita od sunca.

Eterična ulja i parfemi: Mirisni, ali fototoksični

Potreban je oprez s prirodnom kozmetikom, osobito s uljima citrusa. Ulja bergamota, limuna i limete sadrže spojeve zvane furanokumarini, koji su fototoksični. Kada se nanesu na kožu i izlože UV zrakama, mogu izazvati ozbiljnu reakciju poznatu kao fitofotodermatitis. Posljedice mogu biti bolne opekline, mjehuri i dugotrajne tamne mrlje. Zbog toga treba izbjegavati primjenu proizvoda s citrusnim uljima na koži tijekom dana. Sličan oprez vrijedi i za nanošenje parfema na kožu koja će biti izložena suncu, jer alkohol i neki mirisni sastojci također mogu izazvati neželjene reakcije.

Lijekovi protiv akni

Sastojci koji se često koriste u liječenju akni, poput benzoil peroksida, mogu isušiti kožu, čineći je sklonijom iritacijama i opeklinama od sunca. Isto vrijedi i za neke lijekove protiv akni koji se uzimaju oralno, kao što je izotretinoin, a koji značajno povećavaju fotosenzitivnost. Ako koristite bilo kakvu terapiju protiv akni, ključno je posavjetovati se s dermatologom o pravilnoj zaštiti od sunca.

Kako sigurno koristiti aktivne sastojke i uživati u suncu?

Odricanje od omiljenih proizvoda nije nužno, ključ je u pametnoj prilagodbi rutine. Prvo i osnovno pravilo jest da se svi potencijalno fotosenzitivni sastojci, poput retinoida i kiselina, koriste isključivo u večernjoj rutini. Time koži dajete cijelu noć da se oporavi i smanjujete rizik.

Tijekom dana, zaštita od sunca je apsolutni prioritet. To podrazumijeva svakodnevno nanošenje kreme sa širokim spektrom zaštite (UVA i UVB) i zaštitnim faktorom (SPF) 30 ili višim, i to u dovoljnoj količini. Kremu treba nanositi kao zadnji korak ujutro, dvadesetak minuta prije izlaska van, te je obnavljati svaka dva sata.

Za dnevnu njegu, radije birajte antioksidanse poput vitamina C, koji koži pruža dodatnu zaštitu od oštećenja i sjajno funkcionira u kombinaciji sa SPF-om. Ne zaboravite ni na dodatne mjere zaštite poput nošenja šešira, sunčanih naočala i boravka u hladu tijekom najjačeg sunca.