Više od šminke, manje od pudera: BB i CC kreme odlične su za toplije dane, evo koja je razlika

Bilo da se odlučite za hranjivu BB kremu ili korektivnu moć CC kreme, ovi proizvodi predstavljaju savršen kompromis između njege i šminke. Omogućuju vam da istaknete svoju prirodnu ljepotu, postignete ujednačen i dotjeran izgled bez osjećaja težine na licu, čineći svaki dan prilikom za zdravu i sjajnu kožu

U svijetu ljepote koji se neprestano mijenja, sve više žena odmiče se od teških pudera u potrazi za prozračnijim i prirodnijim izgledom. Za svakodnevne prilike, kada želimo ujednačen ten bez osjećaja maske na licu, na scenu stupaju BB i CC kreme. Ovi hibridni proizvodi, koji spajaju njegu kože i lagano prekrivanje, postali su nezaobilazan dio kozmetičke torbice, nudeći svježinu i njegu u samo jednom koraku.

BB ili CC krema: u čemu je razlika?

Iako se često koriste kao sinonimi, BB i CC kreme imaju različite primarne funkcije, a odabir između njih ovisi o potrebama vaše kože i željenom rezultatu. Razumijevanje njihovih ključnih karakteristika prvi je korak prema besprijekornom, ali prirodnom tenu.

BB krema: balzam za ljepotu i njegu

Skraćenica BB stoji za "Blemish Balm" ili "Beauty Balm", što u prijevodu znači balzam za nepravilnosti ili balzam za ljepotu. Njena je osnovna svrha pružiti koži cjelovitu njegu, hidrataciju i lagano prekrivanje. Zamislite je kao toniranu hidratantnu kremu obogaćenu sastojcima poput antioksidansa, hijaluronske kiseline i vitamina. BB kreme idealne su za normalnu do suhu kožu jer pružaju blistav, takozvani "dewy" završetak. Neće u potpunosti prekriti veće nepravilnosti, ali će sjajno ujednačiti ten, sakriti sitne nedostatke i dati koži zdrav sjaj.

Biotherm Aquasource krema - 35,79 €

Bourjois Healthy Mix BB Cream Anti-Fatigue - 15,90 €

Garnier Skin Active hidratantna BB krema - 9,90 €

Missha M Perfect Cover BB krema s visokom UV zaštitom - 15,20 €

Erborian BB Crème au Ginseng - 49,50 €

CC krema: majstor korekcije tena

S druge strane, CC krema, ili "Color Correcting" krema, ciljano je formulirana za korekciju boje tena. Njena je misija neutralizirati neželjene tonove na koži, poput crvenila uzrokovanog rozacejom ili aknama, sivila umorne kože ili tamnih mrlja i hiperpigmentacije. Obično ima lakšu i prozračniju teksturu od BB kreme, ali često nudi jače prekrivanje zahvaljujući pigmentima za ispravljanje boje. Zbog toga je odličan izbor za osobe s masnom ili mješovitom kožom, kao i za one koji se bore s neujednačenim tenom. Mnoge CC kreme sadrže umirujuće sastojke poput niacinamida i nude viši zaštitni faktor (SPF).

Clinique Superdefense SPF 30 CC krema - 56,39 €

IT Cosmetics Your Skin But Better SPF 50+ CC krema - 47,99 €

Ahava SPF 30 CC krema - 39,68 €

L'Oréal Paris Magic CC - 12,60 €

Erborian CC Red Correct - 25,50 €

Više od šminke, manje od pudera

Glavna prednost ovih proizvoda leži u njihovoj multifunkcionalnosti. Jedna tuba zamjenjuje nekoliko koraka u jutarnjoj rutini jer kombinira funkcije hidratantne kreme, kreme za sunčanje i pudera. Formule su im lagane, najčešće nekomedogene, što znači da ne začepljuju pore i dopuštaju koži da diše. To ih čini idealnim odabirom za svakodnevno korištenje. Osim toga, vrlo se jednostavno nanose, često je najbolje nanositi ih prstima jer toplina ruku pomaže proizvodu da se savršeno stopi s kožom, stvarajući prirodan i neprimjetan završetak.

Prilikom odabira idealne kreme vodite se stanjem svoje kože. Ako je vaša koža suha i želite svjež, blistav izgled, hidratantna BB krema bit će pun pogodak. Ako vas muči crvenilo, mrlje ili prekomjerni sjaj, ciljana CC krema pružit će vam potrebno prekrivanje i matirajući efekt. Za zrelu kožu postoje formule obogaćene anti-age sastojcima koje se ne nakupljaju u sitnim borama.