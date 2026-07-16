Lagani ljetni parfemi koji neće postati preteški na velikim vrućinama

Ljetne vrućine traže i malo drugačiji izbor parfema. Umjesto teških i intenzivnih mirisa, tijekom najtoplijih dana bolje je posegnuti za laganim, svježim i prozračnim kompozicijama koje neće zagušiti, već će pružiti osjećaj svježine

Kad temperature prijeđu 35 stupnjeva, mijenjamo garderobu, rutinu njege kože i šminku, no vrijedi razmisliti i o parfemu koji nosimo. Visoke temperature mogu značajno promijeniti način na koji se miris razvija na koži, pa će lagane, prozračne i svježe kompozicije biti puno ugodniji izbor od teških i intenzivnih parfema. Upravo zato ljeto tražimo mirise koji neće zagušiti, već će tijekom cijelog dana pružati osjećaj svježine.

Ljeti se parfem ponaša drugačije nego tijekom ostatka godine. Toplina, vlaga i znojenje ubrzavaju isparavanje mirisnih nota te mogu promijeniti način na koji parfem miriše na koži. Zbog toga se isti miris usred ljeta može doimati intenzivnijim ili sasvim drukčijim nego tijekom hladnijih mjeseci.

Na to utječe i prirodna kemija kože. pH vrijednost, razina vlage i količina sebuma razlikuju se od osobe do osobe, a tijekom velikih vrućina dodatno se mijenjaju. Masnija koža obično dulje zadržava miris, dok će se na suhoj koži parfem brže povući. Istovremeno, visoke temperature ubrzavaju isparavanje alkohola i gornjih nota pa parfem može izgubiti svoju ravnotežu već nakon kratkog vremena.

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Zbog toga su za ljeto najbolji lagani i prozračni mirisi koji ostaju ugodni čak i kada temperature prijeđu 30 stupnjeva. Posebno se ističu zelene i aromatične note poput kadulje, bosiljka, ružmarina i zelenog čaja, lagani bijeli mošusi, nježne drvenaste note poput cedra te vodeni i ozonski akordi koji stvaraju osjećaj svježine. Citrusni mirisi i dalje su odličan izbor za ljeto, no vrijedi imati na umu da zbog svoje hlapljivosti na velikim vrućinama brže ishlape pa je dobro birati moderne formule koje dulje zadržavaju njihovu svježinu.

Još jedan koristan savjet jest izbjegavati nanošenje parfema neposredno prije odlaska na plažu ili bazen. Sol, klor i jako sunce mogu utjecati na miris, ubrzati njegovu oksidaciju te promijeniti način na koji se razvija na koži.

U nastavku izdvajamo lagane ljetne parfeme koji su idealni za visoke temperature, prozračni su, osvježavajući i ugodni za nošenje čak i tijekom najtoplijih dana.

Issey Miyake Drop d'Issey Fraiche

Osvježavajući cvjetni miris koji savršeno dočarava atmosferu proljetne kiše. U njegovom srcu dominira prepoznatljiva, nježna nota jorgovana obogaćena čistim akvatičnim i drvenastim tonovima. Izuzetno je lagan, čist i elegantan, što ga čini idealnim izborom za svakodnevno nošenje tijekom toplijih dana. Cijena: oko 75 €

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CLEAN Reserve Rain

Uniseks parfemska voda CLEAN Reserve Rain predstavlja savršen sklad svježine i voćnih nota. Parfem prepun sjajne energije idealan je izbor za tople ljetne dane. Cijena: oko 50 €

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Acqua di Parma Blu Mediterraneo Mirto di Panarea

Osvježavajući miris koji savršeno prenosi esenciju sunčanog i divljeg mediteranskog otoka. Kombinacija mirte, citrusnog limuna i bergamota pruža energičan i svjež početak, dok tople note jantara i borovice u bazi stvaraju osjećaj morskog povjetarca. Ovaj uniseks parfem idealan je izbor za sve koji žele lagan, profinjen i ljetni miris čistog talijanskog stila. Cijena: oko 70 €

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Maison Margiela Replica Neverending Summer

Citrusno-začinski miris koji vas trenutno vodi na osunčanu talijansku obalu Amalfi. Parfem se otvara energičnim i osvježavajućim akordom talijanskog spritza, gorke naranče i đumbira. U bazi se razvija u tople, zemljane note vetivera, cedrovine i pačulija, stvarajući dugotrajan osjećaj bezbrižnog ljetnog odmora. Cijena: oko 80 €

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Hermès Eau de Rhubarbe Écarlate

Nije riječ o klasičnom, teškom parfemu, već o izuzetno osvježavajućoj, "hrskavoj" i modernoj kolonjskoj vodi. Miris je vrlo živahan, energičan i privlačan, idealan za toplije dane i za one koji vole nekonvencionalne, čiste i voćno-kiselkaste note koje nisu preslatke. Bočica jarko crvene boje savršeno prenosi energiju samog mirisa. Cijena: oko 87 €

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Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Ovaj uniseks parfem dočarava osjećaj stajanja na obali okupanoj vjetrom. Mješavina sjemenki ambrete, morske soli i kadulje miriše sirovo, prirodno i jedinstveno. Savršen je primjer minimalističkog mirisa koji definira trendove, bez teške baze ili sintetičke slatkoće. Cijena: oko 115 €

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Tom Ford Neroli Portofino

Luksuzni ljetni klasik koji vas trenutno prenosi na talijansku rivijeru. Iskričava mješavina sicilijanskog bergamota, limuna i nerolija leži na mekoj bazi jantara i bijelog mošusa. Njegova visoka koncentracija osigurava znatno duže trajanje od većine citrusnih mirisa, opravdavajući time svoju cijenu. Cijena: oko 235 €

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Diptyque Philosykos

Za mnoge ljubitelje mirisa, Philosykos je ultimativni parfem smokve. Umjesto da se usredotoči samo na plod, slavi cijelo stablo. Zeleno lišće smokve, mliječni sok i nježne grane obavijeni su cedrovinom, stvarajući miris koji je istovremeno kremast, zelen i duboko evokativan. Cijena: oko 113 €

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Byredo Sundazed

Niche odabir sezone, Sundazed, hvata osjećaj lijenog, zlatnog poslijepodneva. Mješavina mandarine i guaiac drva istovremeno je topla i prozračna. Slatka citrusna nota na otvaranju djeluje okupano suncem, a ne kao kandirano voće, što ga čini osobnim i manje komercijalnim izborom. Cijena: oko 170 €

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Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic

Ovaj parfem slavi spoj sočne mandarine i aromatičnog bosiljka. Citrusna svježina mandarine savršeno se nadopunjuje sa zelenim i blago začinskim notama bosiljka, stvarajući elegantan i vedar miris idealan za visoke temperature. Pouzdan je i lijep, savršen za svaki dan. Cijena: oko 120 €