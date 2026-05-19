Zara parfemi koji mirišu luksuzno: Ovo su najbolje zamjene za dizajnerske mirise

Mnogi Zarini parfemi nevjerojatno podsjećaju na luksuzne dizajnerske klasike koje obožavaju ljubiteljice parfema diljem svijeta. Od toplih i zavodljivih do svježih i elegantnih nota, Zarini “dupe” mirisi postali su pravi hit na društvenim mrežama – i to s dobrim razlogom

Volimo dobre dizajnerske parfeme, ali budimo realni - izdvojiti stotine eura za luksuzni miris nije svima uvijek opcija. Upravo zato Zara parfemi već godinama imaju gotovo kultni status među ljubiteljicama mirisa. High-street gigant pogodio je formulu s kolekcijom pristupačnih parfema koji nevjerojatno podsjećaju na neke od najpoznatijih dizajnerskih klasika. Društvene mreže prepune su usporedbi, recenzija i oduševljenih komentara, a mnogi Zarine mirise nazivaju najboljim “dupe” verzijama skupih favorita.

Naravno, važno je imati na umu da “dupe” parfemi nisu potpuno identične kopije luksuznih originala. Dizajnerski parfemi često koriste skuplje i kompleksnije sastojke pa razlika ipak postoji, posebno kada je riječ o dubini i dugotrajnosti mirisa. Ipak, Zarine verzije u mnogim slučajevima zaista uspijevaju pružiti vrlo sličan dojam za puno manju cijenu. Naime, većina Zarinih parfema košta manje od 30-ak eura, a dostupni su u nekoliko različitih veličina.

Stoga, ako želite mirisati luksuzno bez velikog troška, ovo je top 10 Zarinih parfema koje vrijedi isprobati.

Red Temptation kao zamjena za Baccarat Rouge 540

Kad se priča o Zarinoj parfemskoj ponudi, Red Temptation gotovo uvijek je prvi na listi. Ovaj intenzivan, drvenasto-začinski miris mnoge podsjeća na kultni Baccarat Rouge 540, a sličnost je zaista impresivna. Kombinacija šafrana, gorke naranče i korijandera otvara miris, dok se u pozadini razvijaju praline, jasmin te topla baza jantara i mošusa. Rezultat je luksuzan, upečatljiv i dugotrajan parfem koji vrlo lako privlači komplimente.

Golden Decade kao zamjena za YSL Libre

Ako volite YSL Libre, velika je šansa da će vam se svidjeti i Golden Decade. Zara je ovdje vrlo uspješno prenijela onu prepoznatljivu kombinaciju lavande, cvijeta naranče i senzualne vanilije po kojoj je Libre toliko popularan. Miris djeluje elegantno, moderno i pomalo moćno, a savršen je izbor za žene koje vole toplije cvjetne parfeme sa stavom.

Gardenia kao zamjena za YSL Black Opium

Sladak, zavodljiv i pomalo misteriozan – upravo takav dojam ostavlja Gardenia, koja mnoge podsjeća na popularni Black Opium. Ključnu ulogu ovdje imaju note kave i vanilije, dok cvijet naranče, breskva i malina cijeloj kompoziciji daju dodatnu dozu slatkoće. To je parfem koji odlično funkcionira za večernje prilike, izlaske i dane kada želite ostaviti malo jači dojam.

Nude Bouquet kao zamjena za Miss Dior

Za ljubiteljice nježnijih i romantičnih mirisa tu je Nude Bouquet, koji priziva atmosferu kultnog Miss Dior parfema. Nježne note trešnje, božura i vanilije stvaraju mekan, puderast i ženstven dojam. Lagan je, ugodan i vrlo nosiv, posebno tijekom proljeća i ljeta kada najviše volimo svježe i prozračne mirise.

Applejuice kao zamjena za Chanel Chance Eau Tendre

Applejuice je jedan od onih parfema koji odmah djeluju svježe, čisto i vedro. Upravo zato mnogi ga uspoređuju s Chanel Chance Eau Tendre. Voćne note jabuke i grejpa daju mu energiju i lakoću, dok ruža, jasmin i mošus stvaraju nježnu cvjetnu bazu. Idealan je za svakodnevno nošenje i odličan izbor ako volite diskretne, ali ženstvene parfeme.

Sublime Époque kao zamjena za Armani My Way

Sublime Époque već je neko vrijeme jedan od Zarinih najprodavanijih parfema, a razlog je vrlo jednostavan – mnogi ga smatraju odličnom alternativom za Armani My Way. Bergamot, tuberoza, jasmin i vanilija stvaraju elegantan cvjetni miris koji djeluje svježe, sofisticirano i vrlo ugodno na koži. To je onaj tip parfema koji lako možete nositi tijekom cijelog dana.

Cherry Smoothie kao zamjena za Tom Ford Lost Cherry

Tom Fordov Lost Cherry mnogima je parfemska opsesija, no njegova cijena nije baš mala. Zara zato nudi Cherry Smoothie, puno pristupačniju verziju s vrlo sličnim vibeom. Dominiraju note trešnje, badema i šljive, uz kremaste i drvenaste tonove koji cijelom mirisu daju toplinu i dubinu. Sladak je, pomalo gurmanski i idealan za večernje prilike.

Fields at Nightfall kao zamjena za Zadig & Voltaire This is Her!

Fields at Nightfall jedan je od onih parfema koji ostavljaju cozy, kremasti dojam na koži. Upravo zato često ga uspoređuju s parfemom This is Her! brenda Zadig & Voltaire. Note pralina, jasmina i sandalovine stvaraju topao i mekan miris koji djeluje vrlo ugodno, nenametljivo i pomalo senzualno.

Ebony Wood kao zamjena za Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Zara je u suradnji s kreatoricom mirisa Jo Malone predstavila kolekciju Emotions, a Ebony Wood brzo je postao jedan od najvećih favorita. Mnogi ga povezuju s Jo Malone parfemom Wood Sage & Sea Salt jer dijeli sličnu elegantnu, drvenastu atmosferu. Ružičasti papar, klinčić i ebanovina stvaraju sofisticiran i moderan miris koji odlično funkcionira kao uniseks opcija.

Energetically New York kao zamjena za Le Labo Santal 33

Još jedan hit iz Zara Emotions kolekcije je Energetically New York, koji često nazivaju pristupačnom verzijom kultnog Santal 33 parfema brenda Le Labo. Sandalovina ovdje igra glavnu ulogu, uz dodatak kardamoma i jasmina. Rezultat je moderan, urban i pomalo kožast miris koji djeluje vrlo chic i lako se pamti.